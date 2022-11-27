Ніхто не шукає спекуляцій, - Арахамія запропонував Кличку разом проінспектувати "Пункти незламності" у столиці
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував меру столиці Віталію Кличку за тиждень разом проінспектувати "Пункти незламності" в Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Арахамія написав у телеграмі.
"Ми не дамо втягнути себе в політичну боротьбу на темі київських "пунктів незламності". Київ залишається пріоритетною ціллю для ворога. Росіяни будуть далі бити по критичній інфраструктурі, щоб зробити життя в місті нестерпним", – заявив Арахамія.
"Це зробить або влада міста, або ми знайдемо тих, кому не байдуже на три мільйони киян", – зазначив він.
"Тому в мене є пропозиція. За тиждень влада міста виправить помилки і ми разом із міським головою підемо на інспекцію. Це буде найкращим доказом того, що ніхто з нас не шукає спекуляцій", – підсумував Арахамія.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не хочу вступати в політичні баталії, мені є чим займатися в місті", - Кличко розповів про роботу пунктів обігріву
На вопрос о том, легче ли стало работать с нардепами, которые перестали получать доплаты, Арахамия ответил, что процесс идет так же, просто нужно применять другие практики и мотивацию. Как именно стоит мотиваровать нардепов, он не уточнил.
https://focus.ua/politics/529678-cennik-upal-arahamiya-priznal-chto-nardepam-platili-zarplaty-v-konvertah
И после этого арахамии не стесняются кого-то "инспектировать"
Тому пропоную набити морду абхазькому беженцу за Кличко
и "рейтинг" его на уровне Щурфича...
и не pEAce-дят ИХ (за Бучу, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Харьков, Мрію, асфальт, шашлыки....) только потому, что идёт горячая война
Бо інакше міг давно прибити це небрите зелене.
Співчуття Віталіку.
У нього немає часу перед зоопарком шоу влаштовувати!
Нормальні люди, називають пункти обігріву, пунктами обігріву!
Але це щодо тупого пафосу по-зеленськи. А є ще й гірші речі. Отже, в Україні не створено ЖОДНОГО (!!!) отого "Центру незламності". Ще раз і по складах: ЖОД-НО-ГО. Бо це окрема програма, згідно указу президента, на яку мали йти спеціальні кошти з держбюджету. Кошти пішли... Й уже мабуть дійшли на офшорні рахунки слуг та оманські рахунки Зеленського. Бо, а це підтверджено багатьма мерами, ні копійки держава не виділила на місця.
А що ж тоді працює в наших містах, куди не завжди так просто й без проблем, але все ж можуть попасти люди в години скрути? А це наші звичні Пункти обігріву, які й у минулі роки створювалися місцевою владою, комунальними підприємствами та підрозділами ДСНС. Цьогоріч їх спробували відкрити трохи більше, хоча ні коштів, ні техніки на це не виділялося.
Але це ще не все. Найімовірніше, вкравши виділені на пафосний проєкт гроші, ця тупа влада додумалася ще й гавкати на тих, хто належним чином виконав свою роботу. Щоправда, лише в тих містах, де мери не підконтрольні зеленій опі. Так і в Києві погнали бригаду слуг на чолі з Арахамією "інспектувати" оті не створені центральною владою "не центри". Вони під час того об'їзду нарвалися на Кличка й у приватній розмові відзначили, що все працює нормально. А потім для преси зачитали текст про провал виконання київською міською владою! Нарвалися, звісно. Цього вже їм не забудуть і все опісля буде пораховано: хто справді створював, а хто крав мільйонами.
А ще ж виник інцидент із так званою картою цих "Центрів незламності". Бо, бажаючи пропіаритися обслуга Зеленського на інтерактивну карту наліпила купу закладів, як ті ж школи, які, звісно, не можуть виконувати таких функцій. І коли піар та брехня полізли назовні, винних знову почали шукати в міській владі, а не в кабінетах на Банковій...
От я не уявляю, за які гріхи нас покарано такою безвідповідальною, злодійською та брехливою владою. Хоча... таки знаю - за гріх бездумного голосування. За нього ми й війну та її жертви мусимо оплакувати... Тарас Чорновіл 🇺🇦 https://t.me/Chornovil_official @Chornovil_official