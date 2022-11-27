Ніхто не шукає спекуляцій, - Арахамія запропонував Кличку разом проінспектувати "Пункти незламності" у столиці

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував меру столиці Віталію Кличку за тиждень разом проінспектувати "Пункти незламності" в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Арахамія написав у телеграмі.

"Ми не дамо втягнути себе в політичну боротьбу на темі київських "пунктів незламності". Київ залишається пріоритетною ціллю для ворога. Росіяни будуть далі бити по критичній інфраструктурі, щоб зробити життя в місті нестерпним", – заявив Арахамія.

"Це зробить або влада міста, або ми знайдемо тих, кому не байдуже на три мільйони киян", – зазначив він.

"Тому в мене є пропозиція. За тиждень влада міста виправить помилки і ми разом із міським головою підемо на інспекцію. Це буде найкращим доказом того, що ніхто з нас не шукає спекуляцій", – підсумував Арахамія.

