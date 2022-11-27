УКР
Ніхто не шукає спекуляцій, - Арахамія запропонував Кличку разом проінспектувати "Пункти незламності" у столиці

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував меру столиці Віталію Кличку за тиждень разом проінспектувати "Пункти незламності" в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Арахамія написав у телеграмі.

"Ми не дамо втягнути себе в політичну боротьбу на темі київських "пунктів незламності". Київ залишається пріоритетною ціллю для ворога. Росіяни будуть далі бити по критичній інфраструктурі, щоб зробити життя в місті нестерпним", – заявив Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно, - Зеленський розкритикував роботу "Пунктів незламності" у Києві

"Це зробить або влада міста, або ми знайдемо тих, кому не байдуже на три мільйони киян", – зазначив він.

"Тому в мене є пропозиція. За тиждень влада міста виправить помилки і ми разом із міським головою підемо на інспекцію. Це буде найкращим доказом того, що ніхто з нас не шукає спекуляцій", – підсумував Арахамія.

 Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не хочу вступати в політичні баталії, мені є чим займатися в місті", - Кличко розповів про роботу пунктів обігріву

Кличко Віталій (3561) Арахамія Давид (1112) пункт незламності (64)
+139
Пане Віталію , Вы во время этой инспекции не могли бы завести эту арахамию в уютный уголок и дать ему по башке без свидетелей? Всего один разочек. Заранее благодарен....
27.11.2022 23:20
+94
Нічого крім блювоти ця мразота не викликає. Кличко який би не був - він справжній. А оце - гірше вікорістаної туалетного паперу
27.11.2022 23:24
+93
Віталя,***** цю абхазьку макаку в десяту частину своєї сили щоб ця агрохімія забула про політичну боротьбу.
27.11.2022 23:21
Сторінка 2 з 2
Арахам, ти уже проинспектировал получение конвертов с бабками для слуг в Раде?
28.11.2022 03:02
Ценник упал: Арахамия ПРИЗНАЛ, что нардепам платили зарплаты в конвертах

На вопрос о том, легче ли стало работать с нардепами, которые перестали получать доплаты, Арахамия ответил, что процесс идет так же, просто нужно применять другие практики и мотивацию. Как именно стоит мотиваровать нардепов, он не уточнил.

https://focus.ua/politics/529678-cennik-upal-arahamiya-priznal-chto-nardepam-platili-zarplaty-v-konvertah

И после этого арахамии не стесняются кого-то "инспектировать"
28.11.2022 03:09
Е УКРАЇНЦІ , котрі принесли СЛАВУ УКРАЇНІ В СВІТІ . Кличко один із них
Тому пропоную набити морду абхазькому беженцу за Кличко
28.11.2022 03:09
давно не было слышно абхазскую трахамонию... а вообще надо выяснить каким образом это козлолюбище получило гражданство Украины... как и многие другие неукраинцы... и это обязательно должно быть сделано...
28.11.2022 04:20
Дайте йому гарного ляща, щоб назад у болото заліз!
28.11.2022 04:35
У Відні з Фірташем теж пункти незламності інспектував?🤬
28.11.2022 05:38
это трахамонии навевает воспоминания, когда они с падлюком возвращались с переговоров с кацапами из бульболяндии и на обратном пути посетили Яворивский полигон... сфотографировались, сбросили гнусные фотки в сеть, а на другой день кацапы точечным ударом бахнули по казарме и убили 82 человека... это для географической привязки "Пунктів незламності" он хочет все их посетить? трахамония антиррэсней все больше и больше - то на переговорах с кацапами в турции объявится, то на встрече с фирташем засветится, то еще что-то вякнет... а по большому счету по нему давно плачет украинская контрразведка...
28.11.2022 05:42
Зразу із" сірот" начинай,"інспектор по пожарной безопасності".Ти ж ,зелене чмо,більше чим на "прєдводітеля дворянства" не тягнеш.Дати дьору,як і вашому кумиру,Вітькі Овочу,не вийде.Ви ж скрізь фуфло.
28.11.2022 06:20
Кабінет міністрів України не передбачав і не виділяв бюджетні кошти на реалізацію пунктів обігріву і енергозабезпечення, які Зеленский називає "Пунктами незламності". Крім того, згідно нормативів військового стану залишки коштів місцевих бюджетів перерозподіляються в загальнодержавний для відповідного використання і не можуть самостійно використовуватись по рішенню місцевих органів влади.
28.11.2022 06:23
Соромлюсь спитати, а той шановний пан аPа×@lvliR фінансував бодай копійку, або хоч щось , в бюджет міста, що тепер наввипередки стрімглав волає інспектувати?
28.11.2022 06:32
Інспектор Арахамйо...
28.11.2022 06:37
Ара-йух вирішив попіаритися! Пнх!
28.11.2022 06:48
Капуцинам понять не дано, что пункт обогрева - это не пятизвездочный отель Фирташа, это немного другое..
28.11.2022 06:54
Виталий Владимирович , сломайте ему нос и челюсть, будь ласка!
28.11.2022 07:15
запомни ты ***** одну вещь --- не тебе гандону решать кто будет в КИЕВЕ мэром . и не зеленой шобле типа юзиков. безмозглых. трухиных . бардиных. и прочих --- МЭРА КИЕВА БУДУТ ВЫБИРАТЬ КИЕВЛЯНЕ . так что пососи карамельку ..рошен.. и успокойся
28.11.2022 07:17
Инспектор сраный,вас в раде самих нужно проверять,например лесника трушкина,или лакея сивковича,который отказывался финансировать армию перед вторжением,или жиртреста,который из бюджета финансировал собственную тещю за то,что жил в ее квартирке.
28.11.2022 07:27
Небрите, зелене мурло.
28.11.2022 07:51
Любитель самопіару арахамія, мабуть, хоче скинути координати київських пунктів обігріву росіянам😡
28.11.2022 07:56
вороватое, безродное тело с кавказских пальм доси не раздуплилось, что давно раздражает всех притомных людей..
и "рейтинг" его на уровне Щурфича...
и не pEAce-дят ИХ (за Бучу, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Харьков, Мрію, асфальт, шашлыки....) только потому, что идёт горячая война
28.11.2022 07:57
Арахамія думає що він самого Бога за бороду схопив.
28.11.2022 08:32
Яке ж нагле, самовпевнене в своїй безкарності, гидотне це гібридне створіння. Воно піариться дебільними лозунгами (великого будівництва, єднання, незламності...) Зараз їхні лозунги виглядають комічно і нестерпно фальшиво. Своїм-все матеріальне та піар за наші гроші, чужим-закон, патріотичні лозунги та чарівне слово неначасі.
28.11.2022 08:33
Жулік розповідає як треба працювати?ВОНО вчора прийняло рішення про організацію пунктів а сьогодні вже інспектує.А кошти в бюджеті на це виділені?Чи як?Не зробиш - поганий.Зробиш - нецільове використання коштів.
28.11.2022 09:17
У Віталія мабуть залізні нерви.
Бо інакше міг давно прибити це небрите зелене.
Співчуття Віталіку.
28.11.2022 09:18
На відміну від тебе, мавпа абхазька, у Кличка зараз вистачає роботи!
У нього немає часу перед зоопарком шоу влаштовувати!
Нормальні люди, називають пункти обігріву, пунктами обігріву!
28.11.2022 09:20
злодійкувата нагла пика таки просить у Віталіка хук зліва , таки піде за стремоусовим і абрамович не допоможе
28.11.2022 09:20
І хто його рекомендував в "відділ очистки"? Невже дійсно такий кадровий голод?
28.11.2022 09:37
А не могла би абхазська мамамія зробити пункти обігріву за свої кошти і попросити мера Києва разом провести огляд чи інспекцію? Хто ти мамамія проти Кличко? Кличко на рингу бив соперника, його знає весь світ, його вибрало денілька мільйонів Киян, а ти шахрайським методом проліз в партію від Миколаєва, тирив електроенергію з білорусі, написав лист з нашої Верховної Ради, щоб виправлади в судах ЄС гаманця пуйла абрамовича, де вказав, що ніби абрамович спас 450 тисяч українців? Де і від кого він їх спас? А що за "домовленості" були в Стамбулі весною? Мамамія іди на юх, краще до себе а авхазію.
28.11.2022 09:47
клоун, ти краще проінспектуй окопи-відпочинку. Це ж скільки зелена погань збирається на цьому шоу підняти кеша, за свій незламний чай і незламне печиво.
28.11.2022 10:32
Смердяча мавпа буде інспектувати курва-йди рішай як орковскіх алігархів від санкций відмазати
28.11.2022 10:43
От якось у нас люди автоматично почали вживати вислів "Центри незламності". Це узагалі дика маніпуляція та бажання влади за пафосом приховати свою цілковиту недієздатність та масові розкрадання.
Але це щодо тупого пафосу по-зеленськи. А є ще й гірші речі. Отже, в Україні не створено ЖОДНОГО (!!!) отого "Центру незламності". Ще раз і по складах: ЖОД-НО-ГО. Бо це окрема програма, згідно указу президента, на яку мали йти спеціальні кошти з держбюджету. Кошти пішли... Й уже мабуть дійшли на офшорні рахунки слуг та оманські рахунки Зеленського. Бо, а це підтверджено багатьма мерами, ні копійки держава не виділила на місця.

А що ж тоді працює в наших містах, куди не завжди так просто й без проблем, але все ж можуть попасти люди в години скрути? А це наші звичні Пункти обігріву, які й у минулі роки створювалися місцевою владою, комунальними підприємствами та підрозділами ДСНС. Цьогоріч їх спробували відкрити трохи більше, хоча ні коштів, ні техніки на це не виділялося.

Але це ще не все. Найімовірніше, вкравши виділені на пафосний проєкт гроші, ця тупа влада додумалася ще й гавкати на тих, хто належним чином виконав свою роботу. Щоправда, лише в тих містах, де мери не підконтрольні зеленій опі. Так і в Києві погнали бригаду слуг на чолі з Арахамією "інспектувати" оті не створені центральною владою "не центри". Вони під час того об'їзду нарвалися на Кличка й у приватній розмові відзначили, що все працює нормально. А потім для преси зачитали текст про провал виконання київською міською владою! Нарвалися, звісно. Цього вже їм не забудуть і все опісля буде пораховано: хто справді створював, а хто крав мільйонами.

А ще ж виник інцидент із так званою картою цих "Центрів незламності". Бо, бажаючи пропіаритися обслуга Зеленського на інтерактивну карту наліпила купу закладів, як ті ж школи, які, звісно, не можуть виконувати таких функцій. І коли піар та брехня полізли назовні, винних знову почали шукати в міській владі, а не в кабінетах на Банковій...

От я не уявляю, за які гріхи нас покарано такою безвідповідальною, злодійською та брехливою владою. Хоча... таки знаю - за гріх бездумного голосування. За нього ми й війну та її жертви мусимо оплакувати... Тарас Чорновіл 🇺🇦 https://t.me/Chornovil_official @Chornovil_official
28.11.2022 14:26
В телеефірі "Радіо Свобода" ведуча допитала подляка з приводу цих пунктів. Та й так допитала, що він мусів визнати, що саме зелена влада (а саме на рівні військових адміністрацій) не забезпечила ці пункти передбаченими в указі Зе обладнанням. Наприклад, тими же старлінками. Чи навіть генераторами... бо, приміром, на чай, в місцевої цивільної влади бабла ще вистачить, та й на буржуйку-самодєлку - але не на більше... І ще: з місцевою владою ніхто навіть не радився, де влаштовувати оці пункти, дійшло до того, що записали адресу цього пункту офіс одного ОСББ (хто стикався з цим, знає, якого розміру колясочні в будинках, які зазвичай займають ділові папери та обрані керівники ОСББ).
28.11.2022 19:31
Яке воно кончене
28.11.2022 22:58
Сторінка 2 з 2
 
 