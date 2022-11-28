УКР
12 434 17

ЗСУ можуть закріпитися на Кінбурнській косі та продовжити звідти контрнаступ на Херсонщині, - ISW

кінбурнська

Російські оборонні позиції свідчать про те, що окупанти сприймають перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що набір укріплень армії РФ на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що загарбники не планують утримувати позиції на самій Косі, якщо ЗСУ почнуть контрнаступ на неї.

"Найбільш імовірно, росіяни очікують, що українці звільнять Кінбурнську косу та мають намір перешкодити їм просунутися до материкової частини Херсонської області й захищатися на території, що безпосередньо оточує з’єднання Коси з материковою частиною області", - припускають в ISW.

Фахівці пояснюють, що рівневі лінії оборони в цьому регіоні забезпечують російські сили кількома резервними позиціями, якщо одна лінія оборони впаде, а решта залишиться.

"Оборона поблизу Коси свідчить про те, що російські війська стурбовані тим, що українські сили можуть закріпитися на Косі або поблизу неї та використовувати її як базу для наступу із заходу", - додали в Інституті вивчення війни.

Автор: 

армія рф (18832) ЗСУ (7944) ISW (653) Херсонська область (6249)
Топ коментарі
+12
По Залужному будут учится в лучших военных академиях.
показати весь коментар
28.11.2022 06:46 Відповісти
+7
Коса, котрою покосять орків наші захисники
показати весь коментар
28.11.2022 06:40 Відповісти
+6
Наче по зерновій угоді кацапи звалять від туда шоб Миколаєвський порт розблокувати. Мутні якись договорняки, але якшо вони передбачають звільнення наших земель то це добре
показати весь коментар
28.11.2022 07:14 Відповісти
Лучших академий не бывает.Есть лучшие ученики. Сергей Королёв учился в киевском политехе, а при поступлении уже знал высшую математику.
показати весь коментар
28.11.2022 11:18 Відповісти
Точно из мухосранского танкового училища, может выйти гениальный полководец) жукову вообще образования не надо было)))
показати весь коментар
28.11.2022 13:11 Відповісти
Фрунзе вообще школу не окончил - кружок самообразования.
показати весь коментар
28.11.2022 13:21 Відповісти
які розумні там люди з інституту,з роду і подумки не було про такий хитрий трюк
показати весь коментар
28.11.2022 06:51 Відповісти
Повне нерозуміння ситуації, географії, топографії.
показати весь коментар
28.11.2022 08:13 Відповісти
Дивні якісь військові аналітики. Кінбурнська коса - це півострів, що починається з Херсонської області, з частини, що зараз окупована. Як туди дістатися нашим військам у достатній для наступу кількості незрозуміло.
показати весь коментар
28.11.2022 06:57 Відповісти
Наче по зерновій угоді кацапи звалять від туда шоб Миколаєвський порт розблокувати. Мутні якись договорняки, але якшо вони передбачають звільнення наших земель то це добре
показати весь коментар
28.11.2022 07:14 Відповісти
Це може бути пасткою. Переправа через Дніпро має сенс як допоміжний удар при наступі від Запоріжжя.
показати весь коментар
28.11.2022 07:26 Відповісти
Яка коса?! Цей напрямок відвоював своє!!! Новий наступ, в цій зоні, можливий тільки від Запоріжжя. Всі інші припущення це маячня.
показати весь коментар
28.11.2022 08:47 Відповісти
а накуй там закріплятися і взагалі, накуй туда заходити???
орки втічуть або подохнуть а наші станут мішенню для арти
показати весь коментар
28.11.2022 09:05 Відповісти
Вважаю десантування та створення плацдарму на Кінбурській Косі недоцільним та невиправданим. Форсування водної перешкоди потягне за собою великі втрати. Вважаю доцільнішим перекинути незадіяні частини на лівий берег Дніпра вище за течією, без зайвих ризиків та розпочати насуп на Мелітополь. З подальним розсіченням угрупування противника на умовно кримське та маріупольське. І таким чином звільнити формально Миколаївську обл. і почати наступ на Крим.
показати весь коментар
28.11.2022 09:23 Відповісти
Все вірно,правильні коменти!
показати весь коментар
28.11.2022 10:35 Відповісти
Doctors HIMARS ,Javelin and Stinger вылечит вяличие рабZeи па самые мавзолеи и турецкие помидоры Эрдогана...🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪👍👌✊✌️💙💛
показати весь коментар
28.11.2022 12:09 Відповісти
...а на хера лезть под прицел ????
показати весь коментар
28.11.2022 12:30 Відповісти
Москалі мають сприймають цілком серйозно перспективу українського контрнаступу також через річку Яїк (нині Урал), як дуже серйозну загрозу. Гнати цю угро-фінську гниль треба аж до їхньої ісконної істрічєской родіни, до півдня сьогоденної Малайзії.
P.S. Факт вже доведений, що 10 000 років ця шобла пішла
саме з півдня Малайзії; одне з підверджень:
малазійською мовою мама звучить як ібать.
показати весь коментар
28.11.2022 18:58 Відповісти
 
 