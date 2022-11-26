Від часу деокупації Росія вбила на території Херсонщини 32 цивільних

Багато людей евакуюються, щоб знайти прихисток у спокійніших регіонах, але й чимало херсонців залишаються у своїх домівках, і поліції потрібно забезпечити їм максимально можливу безпеку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Нацполіції України Ігор Клименко повідомив у фейсбуці.

"Щоденні російські обстріли знищують місто та вбивають мирних місцевих жителів. Всього з часу деокупації Росія вбила на Херсонщині 32 цивільних", - зазначив Клименко.

"Разом з першим заступником міністра МВС України Євгенієм Єніним та начальником Державної міграційної служби Наталією Науменко відвідали Херсон, щоб проконтролювати проведення стабілізаційних заходів. Чергову оперативну нараду провели в укритті під звуки вибухів. Важливо, що є результат: Національна поліція України впевнено та організовано відновлює свою роботу на деокупованій частині Херсонщини", - наголосив Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція запускає чат-бот для отримання інформації про зрадників

На визволених територіях поновили роботу сім підрозділів поліції, чотири з них – у самому Херсоні. На вулицях обласного центру чергують 44 автомобільні та піші патрулі. Загалом у Херсоні несуть службу 850 поліцейських.

Залучені також зведені загони з Кіровоградської, Одеської, Черкаської та Дніпропетровської областей. Працюють і спеціалізовані слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини російських військовослужбовців та їхніх пособників. Наразі таких на Херсонщині зафіксовано 578.

"Але можливість забезпечити поліцейську присутність ми отримали саме завдяки відважній роботі наших вибухотехнічних груп. Бо Херсонщина серед усіх деокупованих територій виявилася найбільш замінованою", - підкреслив Клименко.

Сапери поліції вже обстежили майже 450 га звільнених територій області та вилучили понад 3,5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни 49 разів обстріляли Херсонщину: Загинули 10 осіб, 54 - дістали поранення

"Завдяки роботі розміновувачів вдалося врятувати сотні, а то й тисячі життів. Тож ми особисто подякували вибухотехнікам за службу та вручили їм нагороди і звання. Ніхто не знає, що принесе новий день. Але всі впевнені в тому, що потрібно стояти міцно на своїй землі, захищати Україну та її людей. І ми вистоїмо. І переможемо", - підсумував Клименко.