Со времени деоккупации Россия убила на территории Херсонщины 32 гражданских

Многие эвакуируются, чтобы найти убежище в более спокойных регионах, но и многие херсонцы остаются в своих домах, и полиции нужно обеспечить им максимально возможную безопасность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил в фейсбуке.

"Ежедневные российские обстрелы уничтожают город и убивают мирных местных жителей. Всего со времени деоккупации Россия убила на Херсонщине 32 гражданских", - отметил Клименко.

"Вместе с первым заместителем министра МВД Украины Евгением Ениным и начальником Государственной миграционной службы Наталией Науменко посетили Херсон, чтобы проконтролировать проведение стабилизационных мероприятий. Очередное оперативное совещание провели в укрытии под звуки взрывов. Важно, что есть результат: Национальная полиция Украины уверенно и организованно восстанавливает свою работу на деоккупированной части Херсона", - подчеркнул Клименко.

На освобожденных территориях возобновили работу семь подразделений полиции, четыре из них – в самом Херсоне. На улицах областного центра дежурят 44 автомобильных и пеших патруля. В Херсоне несут службу 850 полицейских.

Привлечены также сводные отряды из Кировоградской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областей. Работают и специализированные следственно-оперативные группы, документирующие военные преступления российских военнослужащих и их приспешников. Пока таких в Херсонской области зафиксировано 578.

"Но возможность обеспечить полицейское присутствие мы получили именно благодаря отважной работе наших взрывотехнических групп. Потому что Херсонщина среди всех деоккупированных территорий оказалась наиболее заминированной", - подчеркнул Клименко.

Саперы полиции уже обследовали почти 450 га освобожденных территорий области и изъяли более 3,5 тыс. взрывоопасных предметов.

"Благодаря работе разминировщиков удалось спасти сотни, а то и тысячи жизней. Поэтому мы лично поблагодарили взрывотехников за службу и вручили им награды и звания. Никто не знает, что принесет новый день. Но все уверены в том, что нужно стоять крепко на своей земле, защищать Украину и ее людей. И мы выстоим. И победим", - подытожил Клименко.