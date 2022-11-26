РУС
Ангар с техникой оккупантов уничтожили украинские воины на Херсонщине. ВИДЕО

Украинские бойцы уничтожили ангар с техникой оккупантов в селе Славное в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результативного удара бойцы опубликовали в соцсетях.

Бабах амбар ангар!
показать весь комментарий
26.11.2022 14:22 Ответить
Можна дивитись вічно як горять москалі
показать весь комментарий
26.11.2022 14:22 Ответить
Если захватить Крым, то можно не выпускать РФ в Чёрное море.
показать весь комментарий
26.11.2022 14:40 Ответить
освободить.
показать весь комментарий
26.11.2022 14:43 Ответить
пардон, я имел ввиду и краснодар
показать весь комментарий
26.11.2022 14:48 Ответить
Згорів ангар, гори й раССєя
показать весь комментарий
26.11.2022 14:43 Ответить
Майстерність наших бійців вражає!
Бережіть себе,ми вас дуже чекаємо
після перемоги вдома.
показать весь комментарий
26.11.2022 14:45 Ответить
 
 