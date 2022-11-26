Ангар с техникой оккупантов уничтожили украинские воины на Херсонщине. ВИДЕО
Украинские бойцы уничтожили ангар с техникой оккупантов в селе Славное в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результативного удара бойцы опубликовали в соцсетях.
амбарангар!
Бережіть себе,ми вас дуже чекаємо
після перемоги вдома.