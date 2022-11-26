УКР
Ангар з технікою окупантів знищили українські воїни на Херсонщині. ВIДЕО

Українські бійці знищили ангар з технікою окупантів у селі Славне на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результативного влучання бійці опублікували у соцмережах.

армія рф (18780) знищення (8285) Херсонська область (6235)
Бабах амбар ангар!
показати весь коментар
26.11.2022 14:22 Відповісти
Можна дивитись вічно як горять москалі
показати весь коментар
26.11.2022 14:22 Відповісти
Если захватить Крым, то можно не выпускать РФ в Чёрное море.
показати весь коментар
26.11.2022 14:40 Відповісти
освободить.
показати весь коментар
26.11.2022 14:43 Відповісти
пардон, я имел ввиду и краснодар
показати весь коментар
26.11.2022 14:48 Відповісти
Згорів ангар, гори й раССєя
показати весь коментар
26.11.2022 14:43 Відповісти
Майстерність наших бійців вражає!
Бережіть себе,ми вас дуже чекаємо
після перемоги вдома.
показати весь коментар
26.11.2022 14:45 Відповісти
 
 