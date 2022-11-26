Ангар з технікою окупантів знищили українські воїни на Херсонщині. ВIДЕО
Українські бійці знищили ангар з технікою окупантів у селі Славне на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результативного влучання бійці опублікували у соцмережах.
амбарангар!
Бережіть себе,ми вас дуже чекаємо
після перемоги вдома.