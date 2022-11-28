УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5699 відвідувачів онлайн
Новини
1 414 8

Росіяни викрали зі Старобільського елеватора майже 900 тонн зерна

зерно

Російські окупанти продовжують грабувати українське зерно. У Старобільському районі Луганської області зафіксовано викрадення майже 900 тонн різного зерна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог розграбував ТОВ "Старобільський елеватор", звідки вивіз майже 900 тонн зерна (врожай 2021 року). Було вкрадено понад 600 тонн пшениці та 275 тонн соняшника", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що росіяни вкрали зерно, оскільки власники відмовились співпрацювати з окупантами. Зерно передали до так званого "аграрного фонду лнр".

Також дивіться: Повідомлено про підозру капітану російського судна за незаконне перевезення українського зерна через окупований Крим, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Автор: 

зерно (3142) Старобільськ (21)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хто його туди завантажив?
показати весь коментар
28.11.2022 20:42 Відповісти
Так полагаю что владельцы.
показати весь коментар
28.11.2022 20:54 Відповісти
може все ті ж щури, що й у держрезерві сотні вагінів поїли?
показати весь коментар
28.11.2022 20:47 Відповісти
Повторяю Проще огласить список чего орки не украли
показати весь коментар
28.11.2022 21:06 Відповісти
Треба будувати елеватори в Краківці, Рава Руській, Хирові, Мостиськах..................................
показати весь коментар
28.11.2022 21:48 Відповісти
так было задумано при правлении кацапской властью, чтобы удобно было вывозить. Кацапы правили страной.
показати весь коментар
28.11.2022 21:59 Відповісти
Кацап не будет кацапом, если хоть что-то не скиздит...
показати весь коментар
28.11.2022 22:46 Відповісти
 
 