Росіяни викрали зі Старобільського елеватора майже 900 тонн зерна

Російські окупанти продовжують грабувати українське зерно. У Старобільському районі Луганської області зафіксовано викрадення майже 900 тонн різного зерна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог розграбував ТОВ "Старобільський елеватор", звідки вивіз майже 900 тонн зерна (врожай 2021 року). Було вкрадено понад 600 тонн пшениці та 275 тонн соняшника", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що росіяни вкрали зерно, оскільки власники відмовились співпрацювати з окупантами. Зерно передали до так званого "аграрного фонду лнр".

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