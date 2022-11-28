УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5733 відвідувача онлайн
Новини Війна
12 751 87

Україна має готуватися до подальших обстрілів енергетичної інфраструктури, - Столтенберг

столтенберг

Україна та її союзники мають бути готовими до подальших намагань Росії зруйнувати українську критичну інфраструктуру.

Про це на пресконференції у Бухаресті заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Президент путін намагається зруйнувати енергетичну й газову інфраструктури та зупинити надання базових послуг українцям. Чинячи так на початку зими, він демонструє, що хоче використати зиму як зброю проти України. Це - жахливо, й ми повинні бути готовими до подальших атак", - сказав Столтенберг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг очікує рішень щодо ППО для України на саміті НАТО у Бухаресті: "Буде необхідність подальшого нарощування поставок"

За його словами, саме через це країни НАТО посилили підтримку України.

"Союзники надають сучасні системи протиповітряної оборони та інші системи, які можуть реагувати на загрози, які становлять різні типи дронів, керованих та балістичних ракет. Нам треба допомогти Україні захиститися від такого жахливого типу війни", - наголосив генсек НАТО.

Автор: 

армія рф (18043) НАТО (6638) обстріл (29540) енергетика (2632) Столтенберг Єнс (1596)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+36
показати весь коментар
28.11.2022 23:46 Відповісти
+32
І НІЯКИХ НОВИХ САНКЦІЙ, всі просто прикрили рота, тикають один на одного пальцями й ждуть чим все закінчиться.
показати весь коментар
28.11.2022 23:41 Відповісти
+29
показати весь коментар
28.11.2022 23:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.11.2022 23:40 Відповісти
Маленька украiночка дала пораду https://t.me/uaobozrevatel/57659
показати весь коментар
29.11.2022 13:53 Відповісти
І НІЯКИХ НОВИХ САНКЦІЙ, всі просто прикрили рота, тикають один на одного пальцями й ждуть чим все закінчиться.
показати весь коментар
28.11.2022 23:41 Відповісти
Ось на що вони розраховують )
показати весь коментар
28.11.2022 23:46 Відповісти
похоже нашим союзникам подобається гра в одну сторону рф вистрілює свої ракети по Україні для западу чим більш нам тим менше буде їм якийсь договорняк.
показати весь коментар
29.11.2022 11:52 Відповісти
"й ми повинні бути готовими до подальших атак"??? это все?
гнида
показати весь коментар
28.11.2022 23:44 Відповісти
Гніда Столтенберг? Піпець, що з людьми пропаганда робить
показати весь коментар
28.11.2022 23:50 Відповісти
ти що не бачиш як йому тяжко з окопу стоячи по коліна в багнюці на нулі під дощем з снігом набирати текст, та ще й опівночі? ****** евгенія😁
показати весь коментар
29.11.2022 00:16 Відповісти
то де ракети 300+?
показати весь коментар
29.11.2022 00:24 Відповісти
В асфальт заритi... Затримка за малим - треба iх вiдкопати+правильно проголосувати на виборах.
показати весь коментар
29.11.2022 03:20 Відповісти
та причім твої окопи......зараз війна не окопів....і не піхоти....ти хоч 10млн туди постав -толку не буде....зараз війна ракет.артилеріїї.безпілотників......і зараз необов язково заходити на територію .щоб її знищити!
показати весь коментар
29.11.2022 10:25 Відповісти
Взагалі то зміст слів перекручений і п. Столтенберг такого не говорив. Уважніше прочитайте зміст тексту і порівняйте із заголовком. Він мав на увазі, що союзникам в Бухаресті потрібно бути готовими до майбутніх обстрілів України через посилення підтримки України додатковою зброєю та засобами ППО.
показати весь коментар
29.11.2022 07:20 Відповісти
Ви хотите сказать что ветер из за того, что деревья качаются? Если население страны не сопротивляется, то приходит или Гитлер или Путин.
показати весь коментар
29.11.2022 08:56 Відповісти
це так жахливо, тому ми дивемося.

А потом скажем что это был геноцид. Как будто от этого легче
показати весь коментар
28.11.2022 23:44 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2022 23:46 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2022 23:47 Відповісти
Знову чомусь ця мавпа активізувалась.
показати весь коментар
28.11.2022 23:50 Відповісти
какое же это мерзкое животное. и ведь по этому ссуществу точно не прилетит ниче. вон, его любимые красножёпые уже на рашку гонят помощь, обезьяна заросшая.
(кстати, сюда это говно притащил ..... По-по-по - ктоооо??))
показати весь коментар
29.11.2022 08:43 Відповісти
Нет дорогуша, это Европа должна готовится.
показати весь коментар
28.11.2022 23:49 Відповісти
Тобто не зелена влада повинна готуватись а Европа. Чомусь замість генераторів та трансформаторів гроші на телемарафон ********, но інтернет-шлюхи та корисні ідіоти на Европу плюють
показати весь коментар
29.11.2022 00:00 Відповісти
Для дебила повторю. Европа должна готовится к ударам по своей инфраструктуре. Они будут.
показати весь коментар
29.11.2022 02:07 Відповісти
думаю явных не будет. Будут какие скрытые подрывы потоков, кабелей, какие-то гадости из-подтишка. Европа будет традиционно имитировать слабоумие и 10 лет все это расследовать
показати весь коментар
29.11.2022 02:33 Відповісти
Відповім і Вам. Зміст слів п. Столтенберга повністю перекручений. Прочитайте комент вище.
показати весь коментар
29.11.2022 07:23 Відповісти
.
показати весь коментар
28.11.2022 23:53 Відповісти
Для віруючих є спеціально відведені місця для молитви. Тут люди різні та релігій чомусь дуже багато
показати весь коментар
29.11.2022 00:03 Відповісти
Бывают зайцы белые, бывают зайцы серые... А вы какого цвета, товарищ без билета (тобто , обнуленный таавариСЧ)
показати весь коментар
29.11.2022 03:23 Відповісти
Та й молитва на публіку це вже щось інше
показати весь коментар
29.11.2022 07:26 Відповісти
Кожен мае право висловити свою думку...Чим може заважати религiйна людина? Краще б відсилали на спец. сайти тих, хто тут матюча гиле, та рiзну гидоту! До речi, я проти побажань "бумерангiв"-Господь Сам знае кого та за що карати i просити за це грiх.
показати весь коментар
29.11.2022 14:05 Відповісти
Зевс, хрясни по башке таких крикунов всех и скажи им что Аллаха нет и могут не вопить как недорезанные!
Камень!(или как там бубнить? Металл?)
показати весь коментар
29.11.2022 08:41 Відповісти
Віруни кажуть,що бог один...Я кажу такому одному,а в твоєї жінки ти один був за все життя,чи як?)
показати весь коментар
29.11.2022 08:44 Відповісти
може монашка вона а він піп, то може й один.
а то шо віруни кажуть, то в психлікарні теж кажуть багато. хоча прикольно - виходить божок і пітекантропів винищив, древніх греків мочив, і мойсеїстів і тепер віруни кричать шоб той же самий красавєц покарав всіх злих. Ага, розігнався. віруни кажуть шо вони "вірять", тоді як прямо написано про віру як гірч. зерно і гору, на що віропітеки роблять так:
показати весь коментар
29.11.2022 12:09 Відповісти
Готуватись? Цікаво як?
показати весь коментар
28.11.2022 23:54 Відповісти
Їжа тривалого зберігання, теплий тепмоізолюючий одяг, запас води та ліків, генератори, акумулятори тощо, не чикайте що щось з тієї допомоги дадуть особисто вам, зараз кожен має подбати хоча б про себе й своїх близьких.
показати весь коментар
29.11.2022 00:05 Відповісти
Ідіотська порада. Подивись ціни на "генератори та акумулятори", та, навіть, на термоодяг, та порахуй, скільки їх вийде на пенсію, яку отримують 90% пенсіонерів.
показати весь коментар
29.11.2022 01:32 Відповісти


Порада маленькоi украиночкi...😊
https://t.me/uaobozrevatel/57659
показати весь коментар
29.11.2022 14:08 Відповісти
Добра порада. Але реальність дещо інша, бо життя і світогляд дитини, в якої за все подбають молоді і здорові тато з мамою і літньої хворої людини, яка самостійно вже навіть не в змозі сходити до бювета за водою, якщо не працює водогін в будинку - зовсім різні речі...
показати весь коментар
29.11.2022 15:05 Відповісти
Купити генератори та трансформатори. В нас свій шлях-гроші на телемарафон
показати весь коментар
29.11.2022 00:07 Відповісти
И покупать их надо больше и быстрее чем парашка строит ракеты. Европа вам ничего не должна. Европа должна покупать российский газ со скидкой "за дружбу", накачивать расейку инвестициями и военными технологиями и чесать языком про ужасную украинскую коррупцию.
показати весь коментар
29.11.2022 02:04 Відповісти
Дошло!!!
показати весь коментар
29.11.2022 05:56 Відповісти
но коррупция у нас и правда кошмарная...
показати весь коментар
29.11.2022 07:34 Відповісти
готуєтесь прийняти усіх українських жінок і дітей?
Ви не тільки спонсори терористів, панове...(
показати весь коментар
29.11.2022 00:01 Відповісти
В черговий раз пересвідчуємось що європейська практика призначати на посади непрофесіоналів помилкова США не призначає міністрами оборони не військових а цей замість воювати перетворює НАТО в гуманітарну місію
показати весь коментар
29.11.2022 00:03 Відповісти
Ваяся с водокачки решил оценить европейских чиновников! Вася ты пустое место и твои оценки важны только для привлечения внимания к туалетной бумаге
показати весь коментар
29.11.2022 00:09 Відповісти
Ну, так в последнее время НАТО себя и рекламировало, как гуманитарный , а не военный блок - вот и последствия на морду. Единственный ответ , на который оно способно - это решительная и до отчаяния смелая озабоченность.
показати весь коментар
29.11.2022 00:12 Відповісти
Такие как Вася вместо того чтобы страну и оборону укреплять, выбрали дегенератов, а теперь НАТО нам не то да не туда. На свою ужравшуюся харю посмотри-кто тебе должен?
показати весь коментар
29.11.2022 00:14 Відповісти
Крм того, п. Вася, перечитайте уважніше заголовок і зміст статті. Тоді мабуть здивуєтесь вашим поспішним висновкам із одного лише заголовку.
показати весь коментар
29.11.2022 07:30 Відповісти
я представляю как ржет путин глядя на этого обеспокоенного кота леопольда
показати весь коментар
29.11.2022 00:12 Відповісти
Ну у нас ржать начали в 2019
показати весь коментар
29.11.2022 00:15 Відповісти
начали...Когда я писал тут в 19, как вы клоуна в президенты выбираете, меня тупо банили, бо порох плохой был. Теперь правда Бутусов переобулся, но то такое, бывает...
А Столтенберг пусть за себя отвечает. Ген.секретарь военного блока...
какой позор....уж лучше бы молчал
показати весь коментар
29.11.2022 00:20 Відповісти
Отлично! Проверка намвшивость! Чей Крым и почему ******** Херсон, Мариуполь, Киев, Чернигов и пр.?
показати весь коментар
29.11.2022 00:38 Відповісти
Не брешіть Ніколи Бутусов нє пєржобувался. Просто колись була ганебна практика дозволяти писати альтернативні зрадофільські речі на наше рятівне Сонечко. Зараз з нею покінчено
показати весь коментар
29.11.2022 03:35 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2022 00:14 Відповісти
Та ти шо?!!!
показати весь коментар
29.11.2022 00:29 Відповісти
Найкраща підготовка до таких обстрілів це стріляти у відповідь по таким же об'єктам на території мордора. Захід, дайте нам такі можливості.
показати весь коментар
29.11.2022 00:34 Відповісти
Схоже, наші західні та америкеанські друзі зовсім не проти того, щоб ми сиділи в темряві...
показати весь коментар
29.11.2022 08:13 Відповісти
шкода шо кацапи не повинні, світ міг спокійно дати нормально далекобійну зброю Україні шо б стерти кацапів з лиця землі, але натомість продовжують її спонсорувати
показати весь коментар
29.11.2022 01:05 Відповісти
Эти твари,вместо предупреждать ,лучше бы дальнобойное оружие дали,чтобы уничтожить места базирования ракет
показати весь коментар
29.11.2022 01:06 Відповісти
Вы шо-та недоперечитал. Иначе бы сообщил нам , шо готовится мегаответка по месту запусков. И ваапше, на шо намек, вы не лицемерили потребляя нараис энергоносители? Чи у вас совесть чиста, бо вы не потребляли газ в своих епенях, бо вы нарабсиянин и газ к вам еще не провели?
показати весь коментар
29.11.2022 03:33 Відповісти
А чому офіційна влада не каже що у вівторок є величезний ризик масової атаки. Якого біса, вийдіть та скажіть правду, та шо робити українцям.
показати весь коментар
29.11.2022 03:25 Відповісти
Чмо
показати весь коментар
29.11.2022 05:42 Відповісти
Иногда лучше делать, чем говорить.
показати весь коментар
29.11.2022 05:54 Відповісти
НАТО создавалось, чтобы противостоять агрессору.
А не смотреть на него.
Столтенберг - это Меркель-2.
показати весь коментар
29.11.2022 05:56 Відповісти
Був такій перець - Талейран /наукові діпломати знають/ :высший пілотаж язіка, щік, очей та носу. Оттель пійшло - "озабоченность, мучительные санкции и прочие фишки теминоэквилибристики, ах, да и ещё радужный флаг ЛГБТ"
показати весь коментар
29.11.2022 06:18 Відповісти
Столтенбаума пора менять.
Столтенфельд работает на кремль.
показати весь коментар
29.11.2022 06:22 Відповісти
И чтобы мы без этого натовского ********* делали бы ?? Ну просто какой то кэп-очевидность....
показати весь коментар
29.11.2022 06:50 Відповісти
хто такий столтенберг? що таке нато?
показати весь коментар
29.11.2022 07:00 Відповісти
https://youtu.be/3w288ofvdo0 ...

Уникальный документальный фильм о тайном плане Сралина...
показати весь коментар
29.11.2022 07:12 Відповісти
Зеля казав войны не будет,моя разведка круче всяких Пентагона и Байдена..готовим шашлыки на 9 мая... Я никому ничего не должен,и мне никто ничего не должен...
показати весь коментар
29.11.2022 07:16 Відповісти
ЗЫ, обобщаю: вы забыли напомнить , шо главзеб, и кто тока его за изыг тянул, сказал, типо, шо он - "не лох".
показати весь коментар
29.11.2022 08:00 Відповісти
Цікаво те, що як мінімум в лютому Буданов на засіданні РНБО описав хід подій 24 лютого практично повністю (УП видала велику статтю про це пару місяців назад). Але йому тоді ніхто не повірив.
показати весь коментар
29.11.2022 09:28 Відповісти
Для дебила Рабиновича, отмечу - Европа это НАТО, свинособаки туда не полезут - получат ответку по Москве , точнее, по Кремлю.
показати весь коментар
29.11.2022 08:04 Відповісти
Звичайно не полізуть, НАТО дасть по зубам. Саме тому Польща і закуповує озброєння на мільярди доларів в екстреному режимі. Певно 5 стаття їм все сильніше нагадує меморандум.
показати весь коментар
29.11.2022 09:30 Відповісти
Ага да, бачили, як вже двічі дали по зубах - за збитий орками румунський літак і за два трупи в Польщі? Двічі дали - один раз повним ігнором, другий раз - тупим затиранням фактів. Якщо ви реально думаєте, що нато справді впряжеться за когось, то мені здається, ви або безумний, або ваш айсік'ю має один знак.
показати весь коментар
29.11.2022 09:47 Відповісти
Агенте Стєклов,нагадати тобі,до чого має підмиватися,пардон,готуватися твоя жінка?)
показати весь коментар
29.11.2022 08:18 Відповісти
Дипломатический язык штука хорошая,типа пурга или понты...,поддержим,дадим один доллар,или один пулемет с одной гранатой,только не убивайте моцкалей...
показати весь коментар
29.11.2022 09:14 Відповісти
Йенс ты чего сказать-то хотел? Готовиться к обстрелам, это что ли новость?
показати весь коментар
29.11.2022 10:11 Відповісти
що? а може НАТО повинно вже приготуватися знищити терориста свинособачого?
показати весь коментар
29.11.2022 10:12 Відповісти
НАТО выбилось из сил, сыпет взволнованности и озабоченности дни на пролёт.
показати весь коментар
29.11.2022 10:15 Відповісти
Той Столтенберг як лише поміняє памперси, то так і брякне чергову дурницю. То ми самі не знаємо, що буде робити фашистська рашка і до чого нам готуватися!! Ви, НАТО, всцикаєтесь при одному рухові пальця путіна а тому радійте, що з ордою бореться Україна. Якби плешивий маразматик напав спочатку на вас, то ти, Столтенберг, вже був би в США а руцький іван пив би баварське пиво та їв би твоє любиме шведське повидло.
показати весь коментар
29.11.2022 10:19 Відповісти
дякуємо за пораду, блд...

якби в якомусь страшному сні українці об'єднались з рашистами, то ******* Європу підкорили б таки за пару місяців...
показати весь коментар
29.11.2022 11:26 Відповісти
Та таки так!
І москалі на це розраховували ...
Але не вдалося !
А поки що мобілізуть все що можна і не можна - з вже окупованих земель...
показати весь коментар
29.11.2022 13:45 Відповісти
Цікаво, пане Столтенберг, як я маю готуватися до атак? Одягнути хустку, чи взяти парасольку??
показати весь коментар
29.11.2022 11:32 Відповісти
 
 