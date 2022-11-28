Україна має готуватися до подальших обстрілів енергетичної інфраструктури, - Столтенберг
Україна та її союзники мають бути готовими до подальших намагань Росії зруйнувати українську критичну інфраструктуру.
Про це на пресконференції у Бухаресті заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Президент путін намагається зруйнувати енергетичну й газову інфраструктури та зупинити надання базових послуг українцям. Чинячи так на початку зими, він демонструє, що хоче використати зиму як зброю проти України. Це - жахливо, й ми повинні бути готовими до подальших атак", - сказав Столтенберг.
За його словами, саме через це країни НАТО посилили підтримку України.
"Союзники надають сучасні системи протиповітряної оборони та інші системи, які можуть реагувати на загрози, які становлять різні типи дронів, керованих та балістичних ракет. Нам треба допомогти Україні захиститися від такого жахливого типу війни", - наголосив генсек НАТО.
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гнида
А потом скажем что это был геноцид. Как будто от этого легче
(кстати, сюда это говно притащил ..... По-по-по - ктоооо??))
Камень!(или как там бубнить? Металл?)
а то шо віруни кажуть, то в психлікарні теж кажуть багато. хоча прикольно - виходить божок і пітекантропів винищив, древніх греків мочив, і мойсеїстів і тепер віруни кричать шоб той же самий красавєц покарав всіх злих. Ага, розігнався. віруни кажуть шо вони "вірять", тоді як прямо написано про віру як гірч. зерно і гору, на що віропітеки роблять так:
Порада маленькоi украиночкi...😊
https://t.me/uaobozrevatel/57659
Ви не тільки спонсори терористів, панове...(
А Столтенберг пусть за себя отвечает. Ген.секретарь военного блока...
какой позор....уж лучше бы молчал
А не смотреть на него.
Столтенберг - это Меркель-2.
Столтенфельд работает на кремль.
Уникальный документальный фильм о тайном плане Сралина...
якби в якомусь страшному сні українці об'єднались з рашистами, то ******* Європу підкорили б таки за пару місяців...
І москалі на це розраховували ...
Але не вдалося !
А поки що мобілізуть все що можна і не можна - з вже окупованих земель...