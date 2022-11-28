Україна має готуватися до подальших обстрілів енергетичної інфраструктури, - Столтенберг

Україна та її союзники мають бути готовими до подальших намагань Росії зруйнувати українську критичну інфраструктуру.

Про це на пресконференції у Бухаресті заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Президент путін намагається зруйнувати енергетичну й газову інфраструктури та зупинити надання базових послуг українцям. Чинячи так на початку зими, він демонструє, що хоче використати зиму як зброю проти України. Це - жахливо, й ми повинні бути готовими до подальших атак", - сказав Столтенберг.

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За його словами, саме через це країни НАТО посилили підтримку України.

"Союзники надають сучасні системи протиповітряної оборони та інші системи, які можуть реагувати на загрози, які становлять різні типи дронів, керованих та балістичних ракет. Нам треба допомогти Україні захиститися від такого жахливого типу війни", - наголосив генсек НАТО.