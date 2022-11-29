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Минулої доби військові РФ убили 1 мирного жителя Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

донеччина

Окупаційні війська РФ за минулу добу убили 1 цивільного жителя у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 28 листопада росіяни поранили 1 цивільного на Донеччині - у Торському", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Минулої доби військові РФ убили 1 мирного жителя Донеччини, - ОВА 01

Автор: 

жертви (1839) Донецька область (8942) Кириленко Павло (910)


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