США продадуть Фінляндії зброї на 320 мільйонів доларів

Державний департамент США схвалив продаж Фінляндії ракет та різного озброєння на суму 323 мільйони доларів (319 мільйонів євро).

Про це повідомили в Агентстві зі співпраці в галузі безпеки та оборони США (DSCA).

Майбутню угоду тепер має схвалити Конгрес, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

У поставки увійдуть 40 керованих ракет малої дальності AIM-9X Sidewinder Block II, чотири блоки тактичного наведення до них, 48 тактичних ракет AGM-154 JSOW, а також різноманітне тренувальне та допоміжне обладнання й запчастини.

Як зазначається, цей ймовірний продаж "підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів", посилить Фінляндію зброєю класу "повітря-повітря" та "повітря-земля", а також позитивно вплине на відносини США з країнами скандинавського регіону.

Читайте: Країни Балтії та Північної Європи пообіцяли підтримувати Україну і посилювати тиск на РФ: "Лише Росія несе відповідальність за руйнування та гуманітарну катастрофу"

"Для національних інтересів США життєво важливо допомагати Фінляндії у розвитку та підтримці потужного і готового потенціалу самооборони", - заявили у відомстві й додали, що Фінляндія не матиме труднощів із прийняттям цієї техніки в свої збройні сили.

Оголошення про продаж зброї було зроблено на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, що спонукало Фінляндію та Швецію відмовитися від нейтрального статусу та подати заявки на вступ до НАТО, зазначає агенція AFP.

Також читайте: Деякі країни мають потрібну Україні зброю, але не надають її в достатній кількості через політичні причини, - Кулеба

Наразі 28 із 30 держав-членів НАТО, зокрема Німеччина, погодилися на вступ Фінляндії та Швеції до оборонного блоку. Після ратифікації документів усіма учасниками Альянсу обидві північноєвропейські країни будуть захищені статтею 5 Статуту НАТО, що закріплює принцип колективної оборони.