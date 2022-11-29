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Новини Війна
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Кулеба закликав НАТО збільшити виробництво зброї: "Без цього не перемогти"

дмитро,кулеба

Країнам НАТО треба вже сьогодні наростити виробництво зброї.

Про це в інтерв'ю Politicoзаявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він пояснив, що неможливо перемогти на полі бою у довгостроковій перспективі без інвестицій у виробництво більшої кількості зброї.

"Поки ми боремося у сьогоднішніх битвах, ми повинні думати, як ми боротимемося у битвах завтрашніх", - сказав глава МЗС.

Країни НАТО мають розпочати виробництво необхідної зброї вже сьогодні, зазначив Кулеба. А якщо цього не станеться, то "ми не зможемо перемогти - так просто".

"Востаннє, коли я був присутній на міністерській зустрічі НАТО, я прийшов із трьома словами: зброя, зброя та зброя", - нагадав міністр.

Також читайте: Деякі країни мають потрібну Україні зброю, але не надають її в достатній кількості через політичні причини, - Кулеба

На зустрічі глав МЗС НАТО у Бухаресті він має намір уточнити цей запит - сказати, що Україні потрібні ППО, танки та виробничі лінії.

Автор: 

НАТО (6638) зброя (7566) Кулеба Дмитро (3604)


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Збільшуите -- в нас віина - а в вас відголоски .
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29.11.2022 10:21 Відповісти
Незаперечним є той факт, що росія з 1.5% світової економіки по об,ємах зброї випередила набагато Європу а можливо і цілий світ. Точно така сама ситуація була перед ІІ Світовою Війною.
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29.11.2022 10:22 Відповісти
НАТО ж слідкували шо вони стахановськими темпами зброю куют а самі розслабились .
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29.11.2022 10:29 Відповісти
Самі, самі то шо? Хоч один, орієнтовний звіт дайте....
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29.11.2022 10:22 Відповісти
А самим збільшити? А то вічно тільки вам всі зобов'язані.
Економіка зараз повинна працювати тільки на воєнну промисловість, а не на марафони, пункти, будівництво...
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29.11.2022 10:24 Відповісти
Так так....а ми будемо красти на асфальті...зелені ненажери...
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29.11.2022 10:55 Відповісти
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29.11.2022 11:14 Відповісти
Нам головне асфальт !
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29.11.2022 13:40 Відповісти
 
 