Кулеба закликав НАТО збільшити виробництво зброї: "Без цього не перемогти"
Країнам НАТО треба вже сьогодні наростити виробництво зброї.
Про це в інтерв'ю Politicoзаявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Він пояснив, що неможливо перемогти на полі бою у довгостроковій перспективі без інвестицій у виробництво більшої кількості зброї.
"Поки ми боремося у сьогоднішніх битвах, ми повинні думати, як ми боротимемося у битвах завтрашніх", - сказав глава МЗС.
Країни НАТО мають розпочати виробництво необхідної зброї вже сьогодні, зазначив Кулеба. А якщо цього не станеться, то "ми не зможемо перемогти - так просто".
"Востаннє, коли я був присутній на міністерській зустрічі НАТО, я прийшов із трьома словами: зброя, зброя та зброя", - нагадав міністр.
На зустрічі глав МЗС НАТО у Бухаресті він має намір уточнити цей запит - сказати, що Україні потрібні ППО, танки та виробничі лінії.
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