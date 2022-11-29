Повітряні сили знищили російські бомбардувальник та штурмовик

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили два ворожі літаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані командування Повітряних сил.

28 листопада близько 15-ї та 17.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російських літаки:



- бомбардувальник Су-24м на Лисичанському напрямку;

- штурмовик Су-25 на Бахмутському", - йдеться в повідомленні.

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