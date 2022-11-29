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Новини Війна
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Повітряні сили знищили російські бомбардувальник та штурмовик

су

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили два ворожі літаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані командування Повітряних сил.

28 листопада близько 15-ї та 17.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російських літаки:

- бомбардувальник Су-24м на Лисичанському напрямку;
- штурмовик Су-25 на Бахмутському", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Декількома ЗРК Patriot можна закрити велику ділянку повітряного простору, - Повітряні сили

Автор: 

авіація (4197) знищення (7702) Повітряні сили (2814)


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черговий крок до Перемоги - дякуемо ЗСУ!!!
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29.11.2022 11:22 Відповісти
Це вам, тварини, не сирійських сунітів без ППО бомбити...
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29.11.2022 11:23 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZVKegMbQUHQkGBNwAh9M3XOHZXtlAV4TGSw_yiU22fhyz-TpAdsHm9XjPPVbTARbc1KAkV3lvbeZ93NBH8QmJJIQTWiM1XUN39OcQ4igDoLXVQ5tD3njaJYxCOVAem-**********************************************&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 4h ·Оце незламність, а те, на чому зараз так тупо піарять Зеленського - це мародерство в особливо великих розмірах.

Фото з тк Тараса Березовця:

Бахмут. Незламність.







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29.11.2022 11:25 Відповісти
надіюсь літуни на концерті у кабздона !!
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29.11.2022 11:28 Відповісти
Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ!
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29.11.2022 11:30 Відповісти
Радісна новина!Кожен день чекаємо.
Ще один долітався.....
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29.11.2022 11:56 Відповісти
Ура, давно не было летунов в бетон, заждались
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29.11.2022 12:02 Відповісти
Су-34 вже закінчуються? Чи вирішили приберегти?Якщо "стариганів" у небо випускають
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29.11.2022 16:43 Відповісти
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29.11.2022 22:41 Відповісти
 
 