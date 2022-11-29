Повітряні сили знищили російські бомбардувальник та штурмовик
Підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили два ворожі літаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані командування Повітряних сил.
28 листопада близько 15-ї та 17.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російських літаки:
- бомбардувальник Су-24м на Лисичанському напрямку;
- штурмовик Су-25 на Бахмутському", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 4h ·Оце незламність, а те, на чому зараз так тупо піарять Зеленського - це мародерство в особливо великих розмірах.
Фото з тк Тараса Березовця:
Бахмут. Незламність.
Ще один долітався.....