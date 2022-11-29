Воздушные силы уничтожили российские бомбардировщик и штурмовик
Подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили два вражеских самолета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные командования Воздушных сил.
28 ноября около 15 и 17.00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два российских самолета:
- бомбардировщик Су-24м на Лисичанском направлении;
- штурмовик Су-25 на Бахмутском", - говорится в сообщении.
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 4h ·Оце незламність, а те, на чому зараз так тупо піарять Зеленського - це мародерство в особливо великих розмірах.
Фото з тк Тараса Березовця:
Бахмут. Незламність.
Ще один долітався.....