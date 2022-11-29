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Новости Война
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Воздушные силы уничтожили российские бомбардировщик и штурмовик

су

Подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили два вражеских самолета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные командования Воздушных сил.

28 ноября около 15 и 17.00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два российских самолета:

- бомбардировщик Су-24м на Лисичанском направлении;
- штурмовик Су-25 на Бахмутском", - говорится в сообщении.

Читайте: До 20 погибших и более 30 раненых: ВСУ поразили расположение подразделения оккупантов в Сватово, - Генштаб

авиация (2873) уничтожение (7406) Воздушные силы (2484)


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черговий крок до Перемоги - дякуемо ЗСУ!!!
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29.11.2022 11:22 Ответить
Це вам, тварини, не сирійських сунітів без ППО бомбити...
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29.11.2022 11:23 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZVKegMbQUHQkGBNwAh9M3XOHZXtlAV4TGSw_yiU22fhyz-TpAdsHm9XjPPVbTARbc1KAkV3lvbeZ93NBH8QmJJIQTWiM1XUN39OcQ4igDoLXVQ5tD3njaJYxCOVAem-**********************************************&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 4h ·Оце незламність, а те, на чому зараз так тупо піарять Зеленського - це мародерство в особливо великих розмірах.

Фото з тк Тараса Березовця:

Бахмут. Незламність.







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29.11.2022 11:25 Ответить
надіюсь літуни на концерті у кабздона !!
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29.11.2022 11:28 Ответить
Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ!
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29.11.2022 11:30 Ответить
Радісна новина!Кожен день чекаємо.
Ще один долітався.....
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29.11.2022 11:56 Ответить
Ура, давно не было летунов в бетон, заждались
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29.11.2022 12:02 Ответить
Су-34 вже закінчуються? Чи вирішили приберегти?Якщо "стариганів" у небо випускають
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29.11.2022 16:43 Ответить
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29.11.2022 22:41 Ответить
 
 