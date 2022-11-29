Воздушные силы уничтожили российские бомбардировщик и штурмовик

Подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили два вражеских самолета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные командования Воздушных сил.

28 ноября около 15 и 17.00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два российских самолета:



- бомбардировщик Су-24м на Лисичанском направлении;

- штурмовик Су-25 на Бахмутском", - говорится в сообщении.

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