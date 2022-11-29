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Новини Окуповані території Війна
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Наразі розглядається варіант видворення всіх громадян РФ після деокупації Криму, - Ташева

крим

Найактуальнішим питанням, яке турбує багатьох українців, залишається доля російських громадян, які перемістилися на територію півострова незаконно.

Про це заявила Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Йдеться саме про громадян РФ, які набули це громадянство за межами окупованого Криму, не мали жодного відношення до українського громадянства, а також не стали жертвами примусової окупаційної паспортизації на тимчасово окупованих територіях. Україна не визнає окупаційні паспорти, які РФ силоміць роздавала мешканцям Криму – усі вони були та залишаються громадянами України", - наголосила вона.

За її словами, з метою колонізації окупованого півострова влада РФ вжила заходів, якими забезпечила постійну трудову міграцію росіян до Криму.

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"Згідно з українським законодавством, усі іноземці, які потрапили на півострів після 2014 року не через українські КПВВ або через них, але порушили терміни перебування – проживають на території Криму незаконно. Рішення просте та не суперечить міжнародному праву: населення, яке приїхало незаконно на територію півострова, має залишити Автономну Республіку Крим та Севастополь шляхом добровільного виїзду чи примусового видворення. Крім того, чинне законодавство України передбачає можливість примусового повернення для іноземців та осіб без громадянства. Наразі застосувати це для тимчасово окупованої території не можна, але на основі цього Закону далі розроблятиметься механізм для видворення громадян РФ із Криму", - пояснила постпред.

Ташева зазначила, що наразі розглядається варіант видворення всіх громадян РФ після деокупації Криму.

"Після виїзду за межі України їхня подальша доля та можливість повернутися на територію України вирішуватиметься згідно з українським законодавством. Розгляд кожної справи матиме індивідуальний характер, адже необхідно буде враховувати багато факторів. Наприклад, Офісу Кримської Платформи відомі випадки, коли громадяни РФ, які проживали на ТОТ, виявляли активну проукраїнську позицію", - сказала вона.

Ташева пояснила, що йдеться про близьких родичів політв’язнів у Криму, деякі з них мають громадянство РФ, але виявляють проукраїнську позицію.

Також читайте: Пєсков відповів на заяви Зеленського щодо деокупації Криму: "Про це не може бути й мови"

Також є адвокати з російським громадянством, які захищають кримськотатарських та українських активістів під час висунення їм сфальсифікованих та незаконних обвинувачень в окупаційних судах. 

Постпред зазначила, що до Представництва звертаються й інші громадяни РФ, які перебувають у шлюбі чи стосунках із громадянами України, мають спільних дітей, із питаннями про те, як можна лишитися в Криму після деокупації на законних підставах.

"Це лише кілька прикладів із десятків подібних історій. Проукраїнські громадяни РФ, які нам відомі, хочуть залишатися анонімними, з урахуванням переслідувань та незаконних ув’язнень на тимчасово окупованих територіях. Тому знову варто наголосити, що кожна історія унікальна та потребує індивідуального розгляду. Україна гарантує захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території АР Крим та міста Севастополя", - наголосила Ташева.

Постпред додала, що Україна напрацьовуватиме свої кроки реінтеграції, які будуть враховувати особливості ситуації на окупованому півострові, інтереси громадян України та сучасні українські реалії.

Також читайте: Захід побоюється кривавого і важкого визволення Криму, - The Economist

Автор: 

Крим (14200) росія (66461) Ташева Таміла (70)


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Топ коментарі
+40
Без варіантів: понаєхов - за порєбрік.
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29.11.2022 11:43 Відповісти
+25
Шо там розглядати? Хай тікають з нашого Криму, живими або мертвими
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29.11.2022 11:45 Відповісти
+10
орки пока есть возможность у вас есть уникальный шанс дрыстануть с Крыма сэкономив целлофановый мешок...
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29.11.2022 11:47 Відповісти
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Без варіантів: понаєхов - за порєбрік.
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29.11.2022 11:43 Відповісти
Шо там розглядати? Хай тікають з нашого Криму, живими або мертвими
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29.11.2022 11:45 Відповісти
Зрозуміло що нема що розглядати,але частині слуг народу потрібно обкрадати державу,і ціле стадо слуг будуть розглядати,і отримувати зарплатню.але клоуни при владі,і це ще не їхнє дно
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29.11.2022 16:25 Відповісти
Уточню -0 не етнічних руських (серед яких зрідка зустріча.ться проукраїнські налаштовані), а саме громадян РФ.
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29.11.2022 11:46 Відповісти
Руський, це те ж саме, що арієць. В них замість національно-представного органа неонацистська державна ідеологія. Як тільки ЗСУ зайдуть у Крим, "етнічні проукраїнські руські" виявляться звичайними українцями. Вже проходили це з нюхославами. Зникли, як роса на сонці разом із своїм Српски светом.
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29.11.2022 11:50 Відповісти
Добродію, затямте, будь ласка: "руські" - це колишня назва українців. Від слова РУСЬ, що належить Україні, та не має ніякого відношення до цієї отари з північного сходу.
Бо вони - "руССкіє", їх так сралін обізвав у 1935 році, напередодні перепису населення до прийнятті конституції 1936 року!
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29.11.2022 12:34 Відповісти
Уточню, щоб позбутися термінологіі фашистської пропаганди: All Russians shall be wiped out of Crimea.
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29.11.2022 11:52 Відповісти
Росіяне йдуть геть з Криму, хоч етнічні, хоч хімічні. А "руських" ніяких не існує.
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29.11.2022 11:54 Відповісти
Точніше існує, тільки у російсько-фашистській ідеологіі та у російсько-фашистскому новоязі. Для всіх у світі це росіяне, russians. Їх "етнічність" складається з обгризків культур окупованих народів.
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29.11.2022 11:56 Відповісти
Вар'яти ви неосвічені, слово-вираз "руСЬкі" то є українці (народ що жив в Русі навколо Києва та платив податки Князю Київському), а от "руССкі" то є кончені орки-маССкалі, (ті що платили данину орді могольській) вчіть історію Руси-України, а не короткий курс історії ВКП(б).
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29.11.2022 12:09 Відповісти
Називайте той період Давньоукраїнським. Ніде в давньому українському фольклорі слово "русь" не помічено.
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29.11.2022 12:29 Відповісти
Вельми цікаво би було пізнати шановний пане вашу думку відки у Галичині, аж до ХІХ століття поки не прийшли моССкалі, були руСЬкі люди, була руСЬка мова, руСЬке слово, руСЬка газета, руСЬке товариство..?
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29.11.2022 23:50 Відповісти
орки пока есть возможность у вас есть уникальный шанс дрыстануть с Крыма сэкономив целлофановый мешок...
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29.11.2022 11:47 Відповісти
пасувалоб всю нездаль виполоскати
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29.11.2022 11:48 Відповісти
И пусть выезжают в трусах, деньги, всё имущество на репарации
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29.11.2022 11:51 Відповісти
Українці, які були проти окупації, одразу виїхали. Лишились в Криму лише зрадники. Це моя думка. У них було 8 років щоб втікти. Тому видворяти всіх до одного. Заселити в Крим принципово нових людей, українців.
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29.11.2022 12:01 Відповісти
"Заселити", це концепція тоталітарних папуасів. В нас люди самі вирішують, де селитися. Половина просто повернеться додому, а на південному узберіжжі просто зникне зайве сміття.
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29.11.2022 12:05 Відповісти
Крым будет чистый от российских уродов, коим несмотря на американский флаг являешься и ты!
Малка Пронт

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Регистрация: 27.11.2022
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29.11.2022 13:38 Відповісти
Та не "россійскіх", а московитських, вчи справжню історію Європи, "рассєййу", своїм указом придумав шизік підєр-1 у 1721 році, призначивши себе імпєратором рассєйской імпєріі та перейменував московію навіть не в росію, а в рассєйскую імпєрію.
Росії ніколи не існувало, була московія, затим проголошена підєром-1 россійская імпєрія, затим стала россійская фідарассія.
***
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Формування :
- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Велике князівство Московське https://uk.wikipedia.org/wiki/1283 1283

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Московська держава https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 16 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1547 1547

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська Імперія https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 2 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1721 1721

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F повалення монархії https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 15 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 7 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(1918%E2%80%941920) Російська держава https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 23 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 30 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1922 1922

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Біловезька угода https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 12 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Російська Федерація https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 25 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991
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30.11.2022 00:03 Відповісти
Влаштувати рашистам те саме, що вони влаштували кримчакам у 1944-му... І вони будуть раді (бо то метод їх "святого" улюбленця страліна), і Україні добре - повітря чистіше буде.
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29.11.2022 12:03 Відповісти
Самі втечуть раніше...
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29.11.2022 12:06 Відповісти
К вам незаконно залезли на кухню и там живут. Нормальный человеческий язык не понимают, грозятся еще захватить всю квартиру. Какой может быть вариант. Пинками спустить с лестницы. Так и здесь, какой может быть вариант. Граждане страны спонсора терроризма России незаконно поселились в Крыму или в других местах Украины должны принудительно выселены за пределы Украины, кто буде сопротивляться ногами вперед.
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29.11.2022 12:06 Відповісти
Ой, как сейчас начнут кусать локти крысчане, избавившиеся от украинских паспортов!
Уверен, нас ждет лавина заявлений, мол, потерял, съел, чтоб врагу не достался, я всегда украинцем был...
Хотя, думаю, там немало пенсионерок и неров, что ездили к нам за пенсией, показывая на линии разграничения кацапам кацапский паспорт, а нашим-украинский, когда по гражданскому можно было...
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29.11.2022 12:14 Відповісти
Тільки так!!!
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29.11.2022 12:06 Відповісти
Ви Шуфрича, бойка та всю іншу падаль РПЦ МП виженіть, так зразу за Крим взялися.
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29.11.2022 12:07 Відповісти
та ніхто там не взявся, поки просто слова...
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29.11.2022 12:15 Відповісти
А чому так ліберально? На вихід мають відправитись і ті колишні наші, що набули його після окупації. Їм цього не просто хотілося, вони його прагнули. Я пам'ятаю, як якась тітка пісяла парою від того, що жінки у рашці на пенсію йдуть у 55, а в Україні у 60 (забула мерзотниця, що це зробив їх улюблений янукович). Так що за кораблем на історичну батьківщину...
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29.11.2022 12:08 Відповісти
Миллион мавзолейных туристов путлера заселили Крым ещё в январе 2014 года..в основном офицеры ФСБ..СВР..ГРУ ...и прочие не олегархи шайки не воров...,легально они не заселялись,а оформили дома квартиры дачи и прочие гаражи на подставных Нищебродов...
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29.11.2022 12:13 Відповісти
А было так всьо па-дамашнему
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29.11.2022 12:15 Відповісти
При наступу ЗСУ 90% самі чмихнут .
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29.11.2022 12:16 Відповісти
Украина очищается от всего кацапского. Этот процесс трудный и сложный, идет процесс переосмысливания ценностей. Украина уже демонтировала многие памятники деятелям советской эпохи, переименовывает улицы, порвала дипломатические отношения со страной спонсором терроризма. Но вместе с тем еще в Украине действует, вредит Украине, борется против Украины церковь страны спонсора терроризма России - Московский патриархат. Не допустимо, чтобы эта церковь в период острого противостояния действовала в Украине.
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29.11.2022 12:17 Відповісти
Головний українофоб у нас нажаль на посту президента України.
Скумбрія там вже щось всіла пробурчати про надмірну українскність"
деяких людей.
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29.11.2022 14:36 Відповісти
Крым крысы путлера отдадут по тихому....типа Херсон..жест доброй Моли...🤣
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29.11.2022 12:20 Відповісти
На#уй з пляжу!
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29.11.2022 12:24 Відповісти
цей варіант повинен бути єдиним можливим
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29.11.2022 12:27 Відповісти
Штирлиц,срочно вылетайте в Крым...крымские татары отказались жить на своей исторической Родине...надо найти голодающих Бурлаков с Волги и прочее быдло для заселения Всемирной здравницы..
Герр путлер..у меня столько рюZkих Шариковых..они ничего не умеют делать..а выращивать виноград..это хлопотное дело...
Штирлиц я вас застрелю за Измену уРодины с конфискацией..🤣🦍
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29.11.2022 12:33 Відповісти
Зачем выдворять? Давать 10 лет без права переписки и пусть восстанавливают разрушенное!
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29.11.2022 12:43 Відповісти
Выселение это для их же блага. Иначе суд и приговор за сотрудничество с оккупантом.

Подобное было в Чехословакии с судетскими немцами. Что бы избежать убийств и дискриминации в 1945 году был принят закон о лишении гражданства.

https://ruski.radio.cz/chehi-i-nemcy-istoriya-neprostogo-sosedstva-8582565 Подробнее - https://ruski.radio.cz/chehi-i-nemcy-istoriya-neprostogo-sosedstva-8582565
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29.11.2022 13:11 Відповісти
Однозначно и безоговорочно поддерживаю: после деоккупации всех понаехавших -- нах на расею. Крым -- крымско-татарский и украинский.
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29.11.2022 13:27 Відповісти
А что тут вообще рассматривать?!
1) Всех понаехавших без разрешения Украины - нах с конфискацией имущества.
2) Всем, кто активно поддерживал оккупацию и получил фашистский паспорт РФ выбор - либо СУД за предательство, либо добровольное переселение в страну кисельных берегов и вечнозелёных валенок! Исключение - лица совершившие тяжкие правонарушения против Украины - там только суд.
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29.11.2022 13:34 Відповісти
Наразі розглядається варіант видворення всіх громадян РФ після деокупації Криму, - Ташева Джерело: ЦЕ ПОВИННО БУТИ ПО ЗАМОВЧУВАННЮ БЕЗ ВАРІАНТІВ - НАСИЛЬНА ДЕПОРТАЦІЯ КАЦАПІВ
навіть тих хто буде кричати що були проти путіна.
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29.11.2022 14:33 Відповісти
Правильное решение
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29.11.2022 16:00 Відповісти
Любой гражданин Украины ДОБРОВОЛЬНО принявший паспорт с двуглывой курицой (ЯРМО РАБА москальской ЫМПЕРИИ), нужно лишать гражданства Украины и выдворять вместе с новоприбывшими из-за поребрика (с конфискацие недвижимого всего имущества)!
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29.11.2022 16:11 Відповісти
Не видворяти,а заставити пішки переходити через керченський пролів,перед цим ліквідувати міст.
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29.11.2022 17:28 Відповісти
Гнати вшію не тільки з Криму
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29.11.2022 18:04 Відповісти
А як бути з військовими пенсіонерами, які з часів союзу активно переселялись з рашки в Крим
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29.11.2022 20:00 Відповісти
 
 