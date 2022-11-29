Наразі розглядається варіант видворення всіх громадян РФ після деокупації Криму, - Ташева

Найактуальнішим питанням, яке турбує багатьох українців, залишається доля російських громадян, які перемістилися на територію півострова незаконно.

Про це заявила Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Йдеться саме про громадян РФ, які набули це громадянство за межами окупованого Криму, не мали жодного відношення до українського громадянства, а також не стали жертвами примусової окупаційної паспортизації на тимчасово окупованих територіях. Україна не визнає окупаційні паспорти, які РФ силоміць роздавала мешканцям Криму – усі вони були та залишаються громадянами України", - наголосила вона.

За її словами, з метою колонізації окупованого півострова влада РФ вжила заходів, якими забезпечила постійну трудову міграцію росіян до Криму.

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"Згідно з українським законодавством, усі іноземці, які потрапили на півострів після 2014 року не через українські КПВВ або через них, але порушили терміни перебування – проживають на території Криму незаконно. Рішення просте та не суперечить міжнародному праву: населення, яке приїхало незаконно на територію півострова, має залишити Автономну Республіку Крим та Севастополь шляхом добровільного виїзду чи примусового видворення. Крім того, чинне законодавство України передбачає можливість примусового повернення для іноземців та осіб без громадянства. Наразі застосувати це для тимчасово окупованої території не можна, але на основі цього Закону далі розроблятиметься механізм для видворення громадян РФ із Криму", - пояснила постпред.

Ташева зазначила, що наразі розглядається варіант видворення всіх громадян РФ після деокупації Криму.

"Після виїзду за межі України їхня подальша доля та можливість повернутися на територію України вирішуватиметься згідно з українським законодавством. Розгляд кожної справи матиме індивідуальний характер, адже необхідно буде враховувати багато факторів. Наприклад, Офісу Кримської Платформи відомі випадки, коли громадяни РФ, які проживали на ТОТ, виявляли активну проукраїнську позицію", - сказала вона.

Ташева пояснила, що йдеться про близьких родичів політв’язнів у Криму, деякі з них мають громадянство РФ, але виявляють проукраїнську позицію.

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Також є адвокати з російським громадянством, які захищають кримськотатарських та українських активістів під час висунення їм сфальсифікованих та незаконних обвинувачень в окупаційних судах.

Постпред зазначила, що до Представництва звертаються й інші громадяни РФ, які перебувають у шлюбі чи стосунках із громадянами України, мають спільних дітей, із питаннями про те, як можна лишитися в Криму після деокупації на законних підставах.

"Це лише кілька прикладів із десятків подібних історій. Проукраїнські громадяни РФ, які нам відомі, хочуть залишатися анонімними, з урахуванням переслідувань та незаконних ув’язнень на тимчасово окупованих територіях. Тому знову варто наголосити, що кожна історія унікальна та потребує індивідуального розгляду. Україна гарантує захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території АР Крим та міста Севастополя", - наголосила Ташева.

Постпред додала, що Україна напрацьовуватиме свої кроки реінтеграції, які будуть враховувати особливості ситуації на окупованому півострові, інтереси громадян України та сучасні українські реалії.

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