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Новини Війна
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Наслідки нічного обстрілу Дніпра російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили по Дніпру ракетами, внаслідок чого пошкоджено приватне підприємство.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це те, що залишилося від приватного підприємства у Дніпрі після нічної атаки російських ракет. "Руський мір" несе тiльки розруху. І відповідатиме за усі свої злочини", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни вдарили чотирма ракетами по Дніпру, пошкоджено приватне підприємство (оновлено)

Наслідки нічного обстрілу Дніпра російськими окупантами 01
Наслідки нічного обстрілу Дніпра російськими окупантами 02
Наслідки нічного обстрілу Дніпра російськими окупантами 03
Наслідки нічного обстрілу Дніпра російськими окупантами 04
Наслідки нічного обстрілу Дніпра російськими окупантами 05
Наслідки нічного обстрілу Дніпра російськими окупантами 06
Наслідки нічного обстрілу Дніпра російськими окупантами 07

Автор: 

Дніпро (3322) обстріл (29540) Резніченко Валентин (518)


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суки кацамордые !!!
и путин - ***** !!!!
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29.11.2022 12:31 Відповісти
московські терористи не вгамуються.. йдуть своєю дорогою до загибелі,... яка закінчиться деколонізацією рф..
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29.11.2022 12:57 Відповісти
 
 