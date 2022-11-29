Наслідки нічного обстрілу Дніпра російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили по Дніпру ракетами, внаслідок чого пошкоджено приватне підприємство.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це те, що залишилося від приватного підприємства у Дніпрі після нічної атаки російських ракет. "Руський мір" несе тiльки розруху. І відповідатиме за усі свої злочини", - йдеться в повідомленні.

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