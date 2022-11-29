Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Сумщини з території РФ
Армія окупанта вчергове обстріляла прикордоння Сумської області з території РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Як зазначається, з 10:32 до 10:40 повідомили про 9 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Манухівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
"З 11:50 до 11:55 зафіксовано 20 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в н.п. Манухівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та цивільної інфраструктури інформація уточнюється", - додають в ОК "Північ".
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