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Міністри країн НАТО шукатимуть шляхи для інтеграції України в Альянс, - глава МЗС Чехії Ліпавський

ліпавський

Міністри закордонних справ країн НАТО, які зустрічаються 29 листопада в Бухаресті, розглянуть питання допомоги для України з наближенням зими, з огляду на російські атаки проти критичної інфраструктури, а також шукатимуть шляхи для інтеграції України в Альянс.

Про це перед початком засідання Північноатлантичної ради заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Тема України буде домінувати під час наших дебатів. Ми маємо продемонструвати, що наша рішучість зміцнюється. Нам потрібно зробити все, щоб Україна не замерзла взимку. Зима наближається, і ми не можемо дозволити путіну перетворити її на зброю", - заявив урядовець.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо чинності рішень Бухарестського саміту 2008 року про майбутнє членство України в НАТО, він зауважив, що ця тема буде порушуватися під час зустрічі міністрів.

"За визначенням, ми маємо намір обговорити цю тему сьогодні. Сподіваюся, що ми зможемо досягти, принаймні, нового підходу до майбутнього членства України в НАТО, яке я повністю підтримую", - зазначив Ліпавський.

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Як повідомлялося, у вівторок, 29 листопада, у Бухаресті розпочинається дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, на якій союзники обговорюватимуть найважливіші питання євроатлантичної безпеки. В зустрічі візьме участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Автор: 

НАТО (6638) Чехія (1658) членство в НАТО (1757) Ліпавський Ян (121)


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Україну в НАТО ‼️‼️‼️

ще зброю можно разом робити - украінци вміють робити зброю добре ‼️
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29.11.2022 14:37 Відповісти
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29.11.2022 14:38 Відповісти
В Вене (Австрия) был установлен памятник украинскому казачеству, принимавшему участие в обороне города более трех веков назад
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29.11.2022 14:39 Відповісти
Памятник украинским козакам в Вене. Неожиданно? А он даже и не один! А ведь именно участие козаков в качестве наёмной силы польского короля Яна Собеского в Венской битве 1683 года стало решающим. Вена устояла перед турками. А козак Юрий Кульчицкий, получивший от турков 300 мешков кофе, немногим позже научил австрийскую столицу пить кофе (с потом уже и нас с вами).

Где найти монументы? Первый Козак с лошадью с 2003 года стоит в Türkenschanzpark, а второй монумент с тремя козакам с 2013 года находится на горе Leopoldsberg.
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29.11.2022 14:41 Відповісти
Найкоротший шлях України до НАТО - через кастрацію Орбана.
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29.11.2022 14:52 Відповісти
Які шукати шляхи? Напряму не хочете спробувати? Ще Піфагор довій, що прямий шлях - не лише найкоротший, але й найшвидший.
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29.11.2022 14:57 Відповісти
Підказка: Угорщина. Як надаєте по шиям розберетеся з нею, так стільки шляхів з'явиться, самі здивуєтесь
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29.11.2022 15:00 Відповісти
 
 