Міністри країн НАТО шукатимуть шляхи для інтеграції України в Альянс, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Міністри закордонних справ країн НАТО, які зустрічаються 29 листопада в Бухаресті, розглянуть питання допомоги для України з наближенням зими, з огляду на російські атаки проти критичної інфраструктури, а також шукатимуть шляхи для інтеграції України в Альянс.

Про це перед початком засідання Північноатлантичної ради заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Тема України буде домінувати під час наших дебатів. Ми маємо продемонструвати, що наша рішучість зміцнюється. Нам потрібно зробити все, щоб Україна не замерзла взимку. Зима наближається, і ми не можемо дозволити путіну перетворити її на зброю", - заявив урядовець.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо чинності рішень Бухарестського саміту 2008 року про майбутнє членство України в НАТО, він зауважив, що ця тема буде порушуватися під час зустрічі міністрів.

"За визначенням, ми маємо намір обговорити цю тему сьогодні. Сподіваюся, що ми зможемо досягти, принаймні, нового підходу до майбутнього членства України в НАТО, яке я повністю підтримую", - зазначив Ліпавський.

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Як повідомлялося, у вівторок, 29 листопада, у Бухаресті розпочинається дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, на якій союзники обговорюватимуть найважливіші питання євроатлантичної безпеки. В зустрічі візьме участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.