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Угорщина блокує участь України в засіданнях НАТО

орбан,путін

МЗС України підтвердило, що через вето Угорщини, що триває з 2017 року, участь міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в офіційній зустрічі глав МЗС країн НАТО відбулася в форматі окремої зустрічі, а не в рамках Комісії України-НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Видання Financial Times першим повідомило, що Угорщина виступила проти участі Кулеби в офіційній сесії, тому український міністр змушений був зустрічатися з колегами за окремою вечерею.

У МЗС, коментуючи цю інформацію виданню, пояснили необхідність пошуку особливого формату, щоби подолати угорське вето. Там підтвердили, що глава МЗС проведе переговори з міністрами НАТО в рамках окремої зустрічі, спеціально організованої генсеком НАТО.

"Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО вище рівня послів, починаючи з 2017 року. Аби формально подолати угорське вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України. На цій зустрічі Дмитро Кулеба та його іноземні колеги обговорять подальшу військову допомогу Україні та відновлення української енергетичної інфраструктури", - зазначив у коментарі речник МЗС України Олег Ніколенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан веде свою гру з ЄС. Іноді використовує Україну як заручницю, - Кулеба

Автор: 

Угорщина (2360) МЗС (4202) НАТО (6638) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+23
навіть цікаво, як воно - коли всі навколо знають, що ти підарас в паганому сенсі цього слова, і ти знаєш, що вони знають, але всі роблять вигляд, що нічого такого, ну з ким не буває.
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29.11.2022 15:15 Відповісти
+16
Угорщину скоро кишнуть з НАТО, це буде перша країна яка вилетить з тріском
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29.11.2022 15:16 Відповісти
+16
****** мадяри. Скільки можна терпіти їх в НАТО та ЄС? Від них сенсу немає там взагалі то
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29.11.2022 15:17 Відповісти
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навіть цікаво, як воно - коли всі навколо знають, що ти підарас в паганому сенсі цього слова, і ти знаєш, що вони знають, але всі роблять вигляд, що нічого такого, ну з ким не буває.
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29.11.2022 15:15 Відповісти
Kavkaz Center

@newkc14
·

https://twitter.com/newkc14/status/1597411209523126274?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Anewkc14%7Ctwcon%5Es1_c12 11 ч

Это пример того, что Римский Пахан назвал, цитата: "нечеловеческая жестокость - это не русская традиция"... Да, конечно, это "жестокие чеченцы" сами себе сделали. Русские такое сделать не могут, не в их традициях...!
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29.11.2022 15:27 Відповісти
Я не расист але азіопу у Європі не терплю. Мадяри приперлись з Поволжжя.
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29.11.2022 15:54 Відповісти
З Зауралля.
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29.11.2022 16:01 Відповісти
Африка у Європі теж не фонтенбло)
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29.11.2022 17:18 Відповісти
Угорщину скоро кишнуть з НАТО, це буде перша країна яка вилетить з тріском
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29.11.2022 15:16 Відповісти
****** мадяри. Скільки можна терпіти їх в НАТО та ЄС? Від них сенсу немає там взагалі то
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29.11.2022 15:17 Відповісти
Сенс в території. Тому й терплять цих *******...
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29.11.2022 15:18 Відповісти
++
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29.11.2022 16:01 Відповісти
#лядь, допоки це лайно буде в Євросоюзі????
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29.11.2022 15:19 Відповісти
Лайно не може не бути лайном бо його сутність-лайно...
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29.11.2022 15:19 Відповісти
Чи передбачена у НАТО процедура примусового позбавлення членства? Якщо ні, то остаточна деградація альянсу - питання часу.
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29.11.2022 15:21 Відповісти
Максимально ужесточить жизнь венгров в Закарпатье , давить их мелкий бизнес, усложнить пересечение границы, призывать в армию ( что-то не слышал про хоть одного погибшего венгра из Закарпатья) . Везде понимают только силу , время болтовни проходит, сейчас время действий.
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29.11.2022 15:23 Відповісти
Гандони
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29.11.2022 15:26 Відповісти
Закон равновесия еще никто не отменял. Карма прилетает всегда и за всьо. Когда явно и сейчас, когда неявно и завтра. Но прилетает по-любому
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29.11.2022 15:30 Відповісти
наволоч прокцпська
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29.11.2022 15:33 Відповісти
Читав у вікіпедії про угорську армію, в математиці немає настільки великого числа, скільки раз ми могли б їх нагнути.
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29.11.2022 15:35 Відповісти
В ******** є дві найпотужніші армії в світі: повій і порноактрис
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29.11.2022 16:59 Відповісти
Була угорка в мене...Таких підарасок важко знайти)
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29.11.2022 17:19 Відповісти
ви - это кто?
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29.11.2022 15:38 Відповісти
промахнулся...? - ну с такими бывает...)
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29.11.2022 15:41 Відповісти
Да практично будь-хто. ЗС Угорщини - 19000 чол.
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29.11.2022 15:49 Відповісти
Поганая овца всё стадо портит.
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29.11.2022 15:42 Відповісти
А що коментувати! Фашисти, вони і в Угорщині фашисти. Тим більш у них є досвід великого Хорті...
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29.11.2022 15:58 Відповісти
Нужно закрыть границу с ними ,ПОЛНОСТЬЮ. Прекратить полностью товарооборот.Газ,нефть нах.ВСЕ.
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29.11.2022 16:03 Відповісти
Дивне це НАТО і ці мадляри воду мутять.
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29.11.2022 16:04 Відповісти
як заїбала срана угорщина, коли цих фашистів попруть і з ЄС і з НАТО?
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29.11.2022 16:04 Відповісти
**** и подонок
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29.11.2022 16:12 Відповісти
Кто бьІ вернул гуннов на историческую родину за Урал.
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29.11.2022 16:35 Відповісти
Заблокувати пі.......дерам орбанівським анальний отвір
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29.11.2022 16:37 Відповісти
Скільки ця потвора ще буде смердіти?
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29.11.2022 16:43 Відповісти
 
 