Угорщина блокує участь України в засіданнях НАТО

МЗС України підтвердило, що через вето Угорщини, що триває з 2017 року, участь міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в офіційній зустрічі глав МЗС країн НАТО відбулася в форматі окремої зустрічі, а не в рамках Комісії України-НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Видання Financial Times першим повідомило, що Угорщина виступила проти участі Кулеби в офіційній сесії, тому український міністр змушений був зустрічатися з колегами за окремою вечерею.

У МЗС, коментуючи цю інформацію виданню, пояснили необхідність пошуку особливого формату, щоби подолати угорське вето. Там підтвердили, що глава МЗС проведе переговори з міністрами НАТО в рамках окремої зустрічі, спеціально організованої генсеком НАТО.

"Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО вище рівня послів, починаючи з 2017 року. Аби формально подолати угорське вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України. На цій зустрічі Дмитро Кулеба та його іноземні колеги обговорять подальшу військову допомогу Україні та відновлення української енергетичної інфраструктури", - зазначив у коментарі речник МЗС України Олег Ніколенко.

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