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Новини
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Окупанти обстріляли обласну клінічну лікарню в Херсоні: постраждалих немає, - ОП

лікарня

Російські війська обстріляли херсонську обласну лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко

"Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибиті вікна", - написав він.

Як зазначається, постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють Херсон та всі населені пункти області на правому березі Дніпра, - Хлань

Автор: 

лікарня (1367) обстріл (29540) Херсон (3466) Офіс Президента (2034)


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Топ коментарі
+4
Сволочі.
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29.11.2022 17:24 Відповісти
+3
·

https://twitter.com/newkc14/status/1597411209523126274?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Anewkc14%7Ctwcon%5Es1_c12 13 ч

Это пример того, что Римский Пахан назвал, цитата: "нечеловеческая жестокость - это не русская традиция"... Да, конечно, это "жестокие чеченцы" сами себе сделали. Русские такое сделать не могут, не в их традициях...! Ви послухайте солов'ева, цю армяшку ТВ інших кацапів. Хто бомбить мирні міста
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29.11.2022 17:27 Відповісти
+1
Асфальт не нужно было ложить, голосовала ведь
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29.11.2022 17:38 Відповісти
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Сволочі.
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29.11.2022 17:24 Відповісти
·

https://twitter.com/newkc14/status/1597411209523126274?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Anewkc14%7Ctwcon%5Es1_c12 13 ч

Это пример того, что Римский Пахан назвал, цитата: "нечеловеческая жестокость - это не русская традиция"... Да, конечно, это "жестокие чеченцы" сами себе сделали. Русские такое сделать не могут, не в их традициях...! Ви послухайте солов'ева, цю армяшку ТВ інших кацапів. Хто бомбить мирні міста
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29.11.2022 17:27 Відповісти
А по позиціям стріяючих не можна було вгатить?
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29.11.2022 17:27 Відповісти
Асфальт не нужно было ложить, голосовала ведь
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29.11.2022 17:38 Відповісти
Я? За ваЗеліна? Да ти шо!
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29.11.2022 17:39 Відповісти
Верю, теперь так говорят) а как же еще, я тут не причем, это они плохие
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29.11.2022 17:43 Відповісти
Тьфу на вас
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29.11.2022 17:47 Відповісти
п#д#расы, сэр...

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29.11.2022 17:38 Відповісти
Ничего святого
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29.11.2022 17:56 Відповісти
И совсем никакой взаимосвязи с вчерашними упоминаниями этой больницы, что в ней сделали операцию на сердце... Когда же вы научитесь свои ******* закрытыми держать...
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29.11.2022 18:53 Відповісти
 
 