Окупанти обстріляли обласну клінічну лікарню в Херсоні: постраждалих немає, - ОП
Російські війська обстріляли херсонську обласну лікарню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко
"Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибиті вікна", - написав він.
Як зазначається, постраждалих немає.
Топ коментарі
+4 Lada2014
показати весь коментар29.11.2022 17:24 Відповісти Посилання
+3 Lada2014
показати весь коментар29.11.2022 17:27 Відповісти Посилання
+1 Никита Фоменко #538141
показати весь коментар29.11.2022 17:38 Відповісти Посилання
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Это пример того, что Римский Пахан назвал, цитата: "нечеловеческая жестокость - это не русская традиция"... Да, конечно, это "жестокие чеченцы" сами себе сделали. Русские такое сделать не могут, не в их традициях...! Ви послухайте солов'ева, цю армяшку ТВ інших кацапів. Хто бомбить мирні міста