Росіяни обстрілюють Оріхів ракетами та артилерією

Ворожа армія ракетами та артилерією обстрілює місто Оріхів, що у Запорізькій області. Сьогодні зруйновано ще кілька багатоповерхівок. В місті залишилось 15% населення.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо.ТВ сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація напружена, але без суттєвих змін в плані просувань ворога. Більше сімдесят ворожих обстрілів за добу, половина з яких була по цивільній інфраструктурі. Майже 20 об’єктів зруйновано. Сьогодні ведеться сильний артилерійський та ракетний вогонь по Оріхову. Зруйновано кілька багатоповерхових будинків", - сказав Старух.

За його словами, на щастя, інформація про постраждалих або загиблих не надходила. У місті залишилось близько 15% населення (до початку повномасштабного вторгнення в громаді було близько 19,5 тисячі населення - ред.).

Так само, додав Старух, зазнають ударів інші громади по лінії зіткнення: Гуляйпільська, Степногірська. Зруйновано багато будинків.

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У Запоріжжі та територіях, що підконтрольні Україні, наразі працює 97 "пунктів незламності", в планах влади збільшити кількість до 150.

"Всі громади працюють над цим. Закуплені ємності для води, генератори. Всі освітні заклади, заклади культури переобладнуємо під "пункти незламності", - повідомив Старух.

Очільник регіону також зазначив, що всі лікарні забезпечені всім необхідним, але вони не є "пунктами незламності".

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Понівечена енергосистема, наголосив він, не в змозі повністю забезпечити цивільний і промисловий сектори в регіоні, тому діють суттєві обмеження. В першу чергу забезпечується критична інфраструктура. Наразі головне завдання - функціонування водо- та тепломереж, аби не допустити катастрофи.