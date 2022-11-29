Россияне обстреливают Орехов ракетами и артиллерией

Вражеская армия ракетами и артиллерией обстреливает город Орехов в Запорожской области. Сегодня разрушены еще несколько многоэтажек. В городе осталось 15% населения.

Об этом в эфире телеканала Еспресо.ТВ сказал глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация напряженная, но без существенных изменений в плане продвижений врага. Более семидесяти вражеских обстрелов в сутки, половина из которых была по гражданской инфраструктуре. Почти 20 объектов разрушены. Сегодня ведется сильный артиллерийский и ракетный огонь по Орехову. Разрушены несколько многоэтажных домов" , – сказал Старух.

По его словам, к счастью, информация о пострадавших или погибших не поступала. В городе осталось около 15% населения (к началу полномасштабного вторжения в общине было около 19,5 тысяч населения - ред.).

Так же, добавил Старух, терпят удары другие громады по линии столкновения: Гуляйпольская, Степногорская. Разрушены многие дома.

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В Запорожье и территориях, подконтрольных Украине, сейчас работает 97 "пунктов несокрушимости", в планах властей увеличить количество до 150.

"Все громады работают над этим. Закуплены емкости для воды, генераторы. Все образовательные учреждения, заведения культуры переоборудованы под "пункты несокрушимости", - сообщил Старух.

Глава региона также отметил, что все больницы обеспечены всем необходимым, но они не являются "пунктами несокрушимости".

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Разбитая энергосистема, подчеркнул он, не в состоянии полностью обеспечить гражданский и промышленный секторы в регионе, поэтому действуют существенные ограничения. В первую очередь, обеспечивается критическая инфраструктура. Сейчас главная задача – функционирование водо- и теплосетей, чтобы не допустить катастрофы.