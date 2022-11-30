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Росія може збільшити кількість напрямків ударів по енергетичній інфраструктурі, - Повітряні сили

ппо,ігнат

Війська Росії хочуть збільшити напрямки ударів по наземних цілях України, насамперед енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він не відкидає, що російські війська провели ротацію.

На це вказує поява додаткових стратегічних літаків та ракет на аеродромі "Енгельс", розташованому в Саратовській області.

За його словами, ракет у російській армії залишилося не так багато: переважно це "Калібри", Х-101, Х-555 та наземні "Іскандери". Їхні основні цілі - українська критична інфраструктура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигнал повітряної тривоги по всій Україні сьогодні лунав через загрозу ракетного удару з наземного озброєння, - Повітряні сили

Автор: 

ППО (3331) Ігнат Юрій (814)


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Топ коментарі
+5
То захищайте, а не розповідайте і не напинайте по всій країні намети.
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30.11.2022 00:55 Відповісти
+4
Перед каждым трансформатором надо повесить аэростаты с металическими сетями. Это будет самое дешевое ПВО.
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30.11.2022 00:45 Відповісти
+4
250 ракет осталось x101 плюс x555. С Черного Моря могут запустить залп максимум до 20 калибров которых около 200 штук. Это данные ГУР МО и скорее всего правильные, по шахедам вообще точную инфу дали когда сказали, что иран передал около 400 штук. То есть основа залпов это ракеты воздущного базирования. Если будут отстреливать в ноль, то ракет воздушного базирования у них на 4-5 залпов, а потом только калибры с Черного Моря до 20 штук за раз, чего навряд ли будет достаточно для эфективного залпа. Если же у них есть поняти неприкосновенного запаса то на 2-3 залпа
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30.11.2022 00:54 Відповісти
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Перед каждым трансформатором надо повесить аэростаты с металическими сетями. Это будет самое дешевое ПВО.
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30.11.2022 00:45 Відповісти
ага, можно ще доручити місцевим школам обладнати там пункти незламності. Ефект буде не гірше.
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30.11.2022 00:49 Відповісти
ну, брити проти фау-1 використовували всі засоби, включно з аеростатами та тросами

а це були не найдурніші вояки
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30.11.2022 01:11 Відповісти
в принципе - вариант. Если привязывать тросы к миллиарду посаженых деревьев.
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30.11.2022 01:18 Відповісти
мова ж не йде про кожен трансформатор)))

захистити електростанції, зокрема, атомні - тут варто й троси в'язати, не шкодуючи рук

станом на ранок 24-го лютого ніхто не викопав шанців на очевидних напрямках атак кацапських - теж найшлися мудрагелі. які вважали це безсенсовним

та й п*здити - не лантухи тягати

від лантухів же ж м'язи рвеш, потім болітиме
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30.11.2022 02:51 Відповісти
а що, в Британії теж мав би бути мільярд дерев чи оленів рогатих?
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30.11.2022 02:52 Відповісти
та да, можно ще звернутись до досвіду англо-шотландських воєн. Там теж було багато технічних знахідок.
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30.11.2022 03:40 Відповісти
Нас не ФАУ-2 обстреливают.
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30.11.2022 07:33 Відповісти
Аєростатами підуть раздуті будки 95-го
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30.11.2022 00:57 Відповісти
Это не сработает с современными ракетами.
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30.11.2022 07:31 Відповісти
разницы нет
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01.12.2022 01:54 Відповісти
250 ракет осталось x101 плюс x555. С Черного Моря могут запустить залп максимум до 20 калибров которых около 200 штук. Это данные ГУР МО и скорее всего правильные, по шахедам вообще точную инфу дали когда сказали, что иран передал около 400 штук. То есть основа залпов это ракеты воздущного базирования. Если будут отстреливать в ноль, то ракет воздушного базирования у них на 4-5 залпов, а потом только калибры с Черного Моря до 20 штук за раз, чего навряд ли будет достаточно для эфективного залпа. Если же у них есть поняти неприкосновенного запаса то на 2-3 залпа
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30.11.2022 00:54 Відповісти
Кстати калибры в Сирию в обход Турции, запускали из Каспийского моря.
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30.11.2022 01:28 Відповісти
То захищайте, а не розповідайте і не напинайте по всій країні намети.
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30.11.2022 00:55 Відповісти
Вони і захищають. Чи ви тумаєте, що то Зєлєнскій з Єрмаком ракети збивають? Якби не вони, то навіть про ту електроенергію і тепло, які подають з перервами за графіком зараз можна було б згадувати, як про якийсь фантастичний сон.
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30.11.2022 05:29 Відповісти
Все в країні перетворили на говорильню, хвалячи цю владу на кшалт совецької пропаганди, де один добре керує і йому співають оди.
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30.11.2022 07:12 Відповісти
Знаю і без спутніка
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30.11.2022 00:55 Відповісти
Скоро населення останній без солі будуть доїдати ,аби їх пенсії йшли на виготовлення калібрів ,щоб бамбіть бандеровцев
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30.11.2022 00:56 Відповісти
На стране-помойке и сейчас хрюкают о том, шо в Штатах голодают. А собственное поголовье там как жило в дерьме по уши 300 лет назад, так и сейчас живет.
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30.11.2022 02:02 Відповісти
Ви маєте сумніви щодо кацапських пенсіонерів? Так ви не лише "бабушек пуцина" слухайте, а й тих, хто "х*й без солі доїдає". До речі, таких більшість. У країні - найбільшому експортері газу половина країни цього газу у юртпх, ізбушках і ярангах дотепер не мають і ріються кінським і верблюжим гноєм і вальожніком.
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30.11.2022 05:34 Відповісти
Именно к нему сейчас и поехал Штирлиц.

Плейшнер ему очень обрадовался, утащил в свой подвал и поставил на электроплитку кофейник.

- Вы тут не мерзнете?

- Мерзну до полнейшего окоченения. А что прикажете делать? Кто сейчас не мерзнет, хотел бы я знать? - ответил Плейшнер.

- В бункере у фюрера очень жарко топят…

- Ну, это понятно… Вождь должен жить в тепле. Разве можно сравнить наши заботы с его тревогами и заботами? Мы есть мы, каждый о себе, а он думает обо всех немцах.

Штирлиц обвел внимательным взглядом подвал: ни одной отдушины здесь не было, аппаратуру подслушивания сюда не всадишь. Поэтому, затянувшись крепкой сигаретой, он сказал:

- Будет вам, профессор… Взбесившийся маньяк подставил головы миллионов под бомбы, а сам сидит, как сволочь, в безопасном месте и смотрит кинокартины вместе со своей бандой…
(с)
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30.11.2022 05:37 Відповісти
давайте ще більше нагнітайте , у родичів в Одеській зі світлом і водою повна "жо" вже другий тиждень і люди знов почали їхати за кордон ...
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30.11.2022 06:33 Відповісти
 
 