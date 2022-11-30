Росія може збільшити кількість напрямків ударів по енергетичній інфраструктурі, - Повітряні сили
Війська Росії хочуть збільшити напрямки ударів по наземних цілях України, насамперед енергетичній інфраструктурі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він не відкидає, що російські війська провели ротацію.
На це вказує поява додаткових стратегічних літаків та ракет на аеродромі "Енгельс", розташованому в Саратовській області.
За його словами, ракет у російській армії залишилося не так багато: переважно це "Калібри", Х-101, Х-555 та наземні "Іскандери". Їхні основні цілі - українська критична інфраструктура.
Топ коментарі
+5 Ольга Мартынюк #458587
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+4 Mod Dom
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+4 Dmytro Shevchenko #525989
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а це були не найдурніші вояки
захистити електростанції, зокрема, атомні - тут варто й троси в'язати, не шкодуючи рук
станом на ранок 24-го лютого ніхто не викопав шанців на очевидних напрямках атак кацапських - теж найшлися мудрагелі. які вважали це безсенсовним
та й п*здити - не лантухи тягати
від лантухів же ж м'язи рвеш, потім болітиме
Плейшнер ему очень обрадовался, утащил в свой подвал и поставил на электроплитку кофейник.
- Вы тут не мерзнете?
- Мерзну до полнейшего окоченения. А что прикажете делать? Кто сейчас не мерзнет, хотел бы я знать? - ответил Плейшнер.
- В бункере у фюрера очень жарко топят…
- Ну, это понятно… Вождь должен жить в тепле. Разве можно сравнить наши заботы с его тревогами и заботами? Мы есть мы, каждый о себе, а он думает обо всех немцах.
Штирлиц обвел внимательным взглядом подвал: ни одной отдушины здесь не было, аппаратуру подслушивания сюда не всадишь. Поэтому, затянувшись крепкой сигаретой, он сказал:
- Будет вам, профессор… Взбесившийся маньяк подставил головы миллионов под бомбы, а сам сидит, как сволочь, в безопасном месте и смотрит кинокартины вместе со своей бандой…
(с)