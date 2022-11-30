Росія демонструє готовність до ядерних ризиків під час атак на ЗАЕС, - Пентагон
Російські обстріли поблизу Запорізької атомної електростанції свідчать про те, що Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки" .
Високопосадовець у Пентагоні заявив, що у разі ядерної катастрофи постраждає весь регіон, не лише Україна.
"Атаки демонструють готовність Росії збільшити ризик інциденту ядерної безпеки, який може мати шкідливі наслідки не лише в Україні, а й у всьому регіоні", - сказав представник міністерства оборони США.
Інший представник Пентагону заявив, що зараз не спостерігається інтенсивних боїв навколо ЗАЕС. Він додав, що у Вашингтоні стежать за повідомленнями, що росіяни нібито збиралися передати контроль над ЗАЕС Міжнародному агентству з ядерної енергії.
"І якби вони передали контроль над атомною станцією відповідально, це було б чудово", - додав він.
При цьому він уточнив, що поки що немає безпосередньої загрози станції.
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"Атаки демонструють готовність Росії збільшити ризик інциденту ядерної безпеки, який може мати шкідливі наслідки не лише в Україні, а й у всьому регіоні", - представник міністерства оборони США.
ОДНАК, Інший представник Пентагону заявив, що тепер не спостерігається інтенсивних боїв навколо ЗАЕС; у Вашингтоні стежать за повідомленнями, що росіяни нібито збиралися передати контроль над ЗАЕС Міжнародному агентству з ядерної енергії. І якби вони передали контроль над атомною станцією відповідально, це було б чудово",
Один - атаки, збільшення ризиків, а інший - не спостерігається інтенсивних боїв навколо ЗАЕС. Можливо вони з різних партій?