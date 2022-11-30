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Новини Війна
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Росія демонструє готовність до ядерних ризиків під час атак на ЗАЕС, - Пентагон

заес

Російські обстріли поблизу Запорізької атомної електростанції свідчать про те, що Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки" .

Високопосадовець у Пентагоні заявив, що у разі ядерної катастрофи постраждає весь регіон, не лише Україна.

"Атаки демонструють готовність Росії збільшити ризик інциденту ядерної безпеки, який може мати шкідливі наслідки не лише в Україні, а й у всьому регіоні", - сказав представник міністерства оборони США.

Інший представник Пентагону заявив, що зараз не спостерігається інтенсивних боїв навколо ЗАЕС. Він додав, що у Вашингтоні стежать за повідомленнями, що росіяни нібито збиралися передати контроль над ЗАЕС Міжнародному агентству з ядерної енергії.

"І якби вони передали контроль над атомною станцією відповідально, це було б чудово", - додав він.

При цьому він уточнив, що поки що немає безпосередньої загрози станції.

Також читайте: Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ

Автор: 

Пентагон (1441) росія (66461) Запорізька АЕС (1435)


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Оці всі різноманітні заяви від усіляких незрозумілих представників вже підза#бали.
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30.11.2022 06:34 Відповісти
Аби ці заявляльщики кожен раз не обкакувались, а тож ні. Як в анекдоті ''мужчина, я вас боюсь'''
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30.11.2022 07:51 Відповісти
В США, як говорив один партЄйний функціонер, єсчьо нє прішлі к єдіному мнєнію"

Два говоруна з Пентагона - песиміст і оптиміс. Один бачить загрозу, а інший... Переконайтесь самі!

"Атаки демонструють готовність Росії збільшити ризик інциденту ядерної безпеки, який може мати шкідливі наслідки не лише в Україні, а й у всьому регіоні", - представник міністерства оборони США.

ОДНАК, Інший представник Пентагону заявив, що тепер не спостерігається інтенсивних боїв навколо ЗАЕС; у Вашингтоні стежать за повідомленнями, що росіяни нібито збиралися передати контроль над ЗАЕС Міжнародному агентству з ядерної енергії. І якби вони передали контроль над атомною станцією відповідально, це було б чудово",

Один - атаки, збільшення ризиків, а інший - не спостерігається інтенсивних боїв навколо ЗАЕС. Можливо вони з різних партій?
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30.11.2022 08:24 Відповісти
Так а чего Рашке быть =не готовой= к рискам по ЗАЭС, это же в Украине будет радиоактивное заражение. Рашисты наоборот, сего желают и всё для оного делают!!!
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30.11.2022 11:20 Відповісти
 
 