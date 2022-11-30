Парламент Чехії дозволив навчати в країні українських військових

Нижня палата парламенту Чехії погодила навчання військових ЗСУ на території країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, парламентарії більшістю голосів схвалили перебування українських військових на полігоні Лібава.

Так, до кінця 2023 року має бути організовано п'ять місячних курсів, які пройдуть до 800 військовослужбовців.

За словами міністра оборони Чехії Яна Чернохова, такий досвід буде корисним і для чеської армії. Наприклад, вони дізнаються, як воюють росіяни, які у них слабкі та сильні сторони, наголосив міністр.

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Окрім того, депутати дозволили чеським інструкторам брати участь у підготовці українських військ в інших країнах Євросоюзу, але їхня кількість не повинна перевищувати 55.

Водночас парламентарії також схвалили участь у 2023 та 2024 роках військовослужбовців ЗС Чехії у місії НАТО в Іраку та дали згоду направити 40 співробітників військової поліції до Косова. Там вони наступні два роки забезпечуватимуть порядок у складі підрозділу колег із Італії.

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Надалі пропозицію мають розглянути сенатори. Прогнозовано це станеться у четвер, 1 грудня.