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Новини
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Італійський парламент скасував голосування щодо продовження постачання зброї Україні

мелоні,джорджа

Керівні праві партії Італії відкликали поправку, яка б дозволяла уряду продовжувати постачання зброї в Україну протягом 2023 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Голосування скасували після того, як опозиція закликала до ухвалення окремого указу з цього питання.

Після вторгнення Росії в Україну адміністрація колишнього прем'єр-міністра Маріо Драгі запровадила заходи, які дали змогу відправляти зброю до Києва без дозволу парламенту на кожну партію.

Термін дії цієї домовленості спливає наприкінці року, і коаліція, яка підтримує прем'єр-міністра Джорджію Мелоні, спочатку намагалася продовжити її до 31 грудня 2023 року, внісши поправки до постанови уряду.

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Проте основна опозиційна група - лівоцентристська Демократична партія - поскаржилася, що указ не має прямого стосунку до України, та звинуватила уряд у порушенні парламентських правил.

У відповідь міністр зі зв'язків з парламентом Лука Чиріані заявив, що уряд розгляне можливість окремого указу.

Підтримка України була спірною темою у керівній коаліції, до якої входять партії Мелоні "Брати Італії", "Ліга" Маттео Сальвіні та партії Сільвіо Берлусконі.

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Мелоні є стійким прихильником України, тоді як її союзники Сальвіні та Берлусконі були двозначними через свої зв'язки з Росією та президентом Володимиром Путіним.

Автор: 

Італія (1590) допомога (8485)


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Топ коментарі
+18
коротше, треба мати свю зброю, от й все...
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30.11.2022 09:39 Відповісти
+2
Двозначними? Та вони відверто ************* позицію демонстрували, хоча чому про- , ********** і є, валізи з ************ грошима не пахнуть, дуже гарний лакмусовий папірець простежується в таких діях
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30.11.2022 09:51 Відповісти
+2
ви ж не знайомі з тим указом, можливо там дозвіл Уряду Італії кудись передавати зброю ось в цьому і проблема
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30.11.2022 10:15 Відповісти
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коротше, треба мати свю зброю, от й все...
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30.11.2022 09:39 Відповісти
так, твої мізки дійсно занадто короткі, от і все))) яким таким казковим чином ми можемо самі протистояти такому монстру як расєя... ?
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30.11.2022 11:48 Відповісти
"Проте основна опозиційна група - лівоцентристська Демократична партія - поскаржилася, що указ не має прямого стосунку до України, та звинуватила уряд у порушенні парламентських правил " --- короче говоря, используют украинский вопрос для того чтобы набить себе рейтинг
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30.11.2022 09:40 Відповісти
ви ж не знайомі з тим указом, можливо там дозвіл Уряду Італії кудись передавати зброю ось в цьому і проблема
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30.11.2022 10:15 Відповісти
Макаронники))
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30.11.2022 09:48 Відповісти
Вже і ці починають "шольцаваляти".Хрінова тенденція
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30.11.2022 09:50 Відповісти
Двозначними? Та вони відверто ************* позицію демонстрували, хоча чому про- , ********** і є, валізи з ************ грошима не пахнуть, дуже гарний лакмусовий папірець простежується в таких діях
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30.11.2022 09:51 Відповісти
Не звинувачуймо не розібравшись в деталях, бо це м"яко кажучи-не розумно.
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30.11.2022 10:43 Відповісти
Мелоні,я би тобі вдув у диню теж)
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30.11.2022 11:39 Відповісти
Підтримка України була спірною темою у керівній коаліції, до якої входять партії Мелоні "Брати Італії", "Ліга" Маттео Сальвіні та партії Сільвіо Берлусконі. Джерело:
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30.11.2022 12:20 Відповісти
 
 