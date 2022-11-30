УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4801 відвідувач онлайн
Новини
738 3

Країни ЄС вироблятимуть більше зброї через російську агресію проти України, - Reuters

єс

Лідери Європейського Союзу наполягають на якнайшвидшій розробці інвестиційної програми для нарощування виробництва в оборонній промисловості блоку у світлі війни РФ проти України.

Про це йдеться у проєкті підсумкового документа саміту, який відбудеться 15-16 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Європейська рада... закликає Єврокомісію швидко подати пропозицію щодо Європейської програми оборонних інвестицій для зміцнення потенціалу та стійкості європейських оборонних технологій та промислового сектору, включаючи малі та середні підприємства", - йдеться у проєкті.

Лідери ЄС також наполягатимуть на тому, щоб Єврокомісія блоку та Європейське оборонне агентство активізували зусилля щодо виявлення військових прогалин та координації спільних оборонних закупівель, зокрема, для поповнення їх запасів техніки, які були виснажені для підтримки України.

Читайте: ЄС має бути швидшим та створити новий пакет санкцій проти РФ найближчим часом, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

ЄС уже давно закликає держави-члени об'єднати зусилля у закупівлі зброї, а не підвищувати ціни, конкуруючи одна з одною або укладаючи індивідуальні угоди з постачальниками поза блоком. Країни неохоче йдуть на це, але війна РФ проти України, і темпи постачання західної зброї до Києва додали рішучості.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив цього місяця, що ЄС та його держави-члени вже надали Україні озброєння та військову техніку на суму щонайменше 8 млрд євро.

Згідно з проєктом документа, на своєму саміті у Брюсселі лідери ЄС також закликатимуть до швидшого здійснення інфраструктурних робіт, покликаних полегшити швидке пересування військових Європою.

Також читайте: Найкращий шлях для досягнення тривалого миру – надати військову допомогу для України, - Столтенберг

Будівництво та модернізація інфраструктури, такої як дороги та мости, є частиною проєкту ЄС "Військова мобільність", який також спрямований на спрощення та стандартизацію процедур для військового персоналу та техніки при перетині кордонів автомобільним, залізничним, морським чи повітряним транспортом.

Військові експерти вже давно скаржаться, що покинута або відсутня інфраструктура і бюрократія перешкоджають швидкому перекиданню особового складу та обладнання, що було б дуже важливо, якби союзникам НАТО довелося відправити підкріплення до Східної Європи у разі конфлікту.

Автор: 

зброя (7566) Євросоюз (13785)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Борель, не розпилюйся!
Зброю - Україні!
Інше потім.
показати весь коментар
30.11.2022 10:58 Відповісти
Вот это хорошие новости. Сделать упор на высокоточку и нет нужды в громадных конвейерах, что из-за современных цен на металл и химию просто невозможно. Например, немецкие снаряды смарт с 2 ударным ядрами и доведение по магнитному полю на танк, ракеты с лазерным наведением, что снова актуально из-за появления дронов и машинок беспилотных, gps-снаряды побольше. Снайперские винтовки с автоприцеливаем и теплаками просто богоподобны по эффективности, если споймал позицию и кацапов, то там можно всех положить. Мины кумулятивные дистанционные тоже жестко пробивают кацапскую технику. Гораздо лучше старых фугасов, по которым 2-3 раза можно проехать и только на небольшой ремонт встрять. Просто и спокойно перемолоть кацапское мясо и кацапскую бронетехнику. Их можно победить дистанционным боем, не подвергая лишнему риску жизни людей.
показати весь коментар
30.11.2022 11:24 Відповісти
 
 