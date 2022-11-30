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Європа має обмежити вплив РФ на Балканах, - глава МЗС Італії Таяні

антоніо,таяні

Європа повинна збільшити свою присутність на Західних Балканах, щоб обмежити вплив Росії.

Про це міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив перед початком другого дня зустрічей НАТО в Бухаресті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Стабільність на Західних Балканах важлива для миру. Ми повинні зупинити росіян на Західних Балканах, нам потрібно більше Європи", - сказав італійський міністр.

За його словами, потрібно захистити всі країни на Західних Балканах і поруч з Україною, тому що в цей момент важливо працювати разом, єдність важлива, і це сильний сигнал для Росії.

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Слід зауважити, що ЄС розглядає весь регіон Західних Балкан як такий, що має перспективу входження до Євросоюзу, та активно допомагає країнам регіону у вирішенні завдань соціального та економічного розвитку, а також сприяє відновленню політичного діалогу між Белградом (Сербія) та Приштиною (Косово).

Останнім часом в регіоні підвищила активність Російська Федерація, яка намагається грати на етнічних суперечностях та на важкій спадщині країн регіону, що пройшли через жорстоку війну після розпаду колишньої Югославії.

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Автор: 

Балкани (44) Італія (1590) росія (66461) Євросоюз (13785) Таяні Антоніо (75)


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В Болгарії потрібно развернути бази НАТО - там кацапи массово розплодилися , як собак некастрованих
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30.11.2022 12:10 Відповісти
... як собак нерізаних !!! нажаль ...
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30.11.2022 12:13 Відповісти
Кто бы говорил. И в Италии тоже...
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30.11.2022 12:14 Відповісти
через сербію в Європу лізуть африканці, сірійці і тд, ціль - дестабілізація Європи та соціальні непокої..
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30.11.2022 12:30 Відповісти
 
 