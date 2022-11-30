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Новини Агресія Росії проти України
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Україні потрібні багатоцільові винищувачі, - Ігнат

винищувач

Україні потрібні передусім багатоцільові винищувачі. Навіть якщо партнери передадуть МіГ-29, це не вирішить тих проблем, які сьогодні стоять перед українською авіацією.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Арміяінформ

"Ми розуміємо, що ворог переважає нас і кількісно в рази, і технологічно. Він має багатоцільові літаки, які готові виконувати безліч завдань на полі бою, здатні вражати повітряні й наземні цілі, мають широкий спектр озброєння. У нас, на жаль, застаріле озброєння та літаки. Дещо вдалось адаптувати до американських засобів ураження, зокрема до таких, як ракети HARM. Але цього недостатньо", - зазначив Ігнат. 

Для того, щоб відповідати на наявні загрози Україні потрібні багатоцільові літаки, такі як F-15 та F-16. Ворог не приховує подальших планів зі зруйнування цивільної та критичної інфраструктури. Для відбиття цієї загрози потрібна і далекобійна зброя, як ракетна, так і та, що може працювати з багатоцільових літаків.

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"Тому потрібно добиватись ухвалення політичного рішення про передачу цих літаків Україні. Адже вони мають змогу збивати як крилаті ракети, які летять, так і завдавати ударів по наземних цілях, тим самим діставати ворога далеко в тилу", - зазначив речник Повітряних Сил.

Ігнат розповів, що вже визначені пілоти, які готові вирушити для навчання керування іноземними літаками. Проте для їх відправки необхідно, аби було ухвалене рішення про визначення типу літака, який прийде на озброєння ПС.

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"Коли буде зрозуміло, куди й на який тип літака потрібно перенаправляти наших пілотів, вони вирушать на навчання. Окрім того, потрібно готувати й військових інженерів, які обслуговуватимуть техніку, і аеродромну інфраструктуру, тобто адаптувати її до західних зразків техніки", - розповів речник Повітряних Сил

Також Ігнат зазначив, що за перспективною моделлю Повітряних Сил до 2035 року Україна в майбутньому планує мати щонайменше 5 бригад винищувальної авіації, кілька частин безпілотної авіації, озброєних сучасниками БПЛА, зокрема і тими, що можуть будуватись в Україні.

Автор: 

літак (2982) Україна (5990) Повітряні сили (2814) Ігнат Юрій (814)


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Топ коментарі
+12
Про це треба казати щодня і підключати до тиску наших найближчих друзів: Латвію, Литву, Польщу, Велику Британію, Чехію, Словакію, а також скандинавські країни.
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30.11.2022 15:40 Відповісти
+10
Дуууже треба. І ще позавчора треба...
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30.11.2022 15:39 Відповісти
+7
У США начебто на складах зберігається дуже багато, але ж то ескалація
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30.11.2022 15:45 Відповісти
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Дуууже треба. І ще позавчора треба...
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30.11.2022 15:39 Відповісти
Про це треба казати щодня і підключати до тиску наших найближчих друзів: Латвію, Литву, Польщу, Велику Британію, Чехію, Словакію, а також скандинавські країни.
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30.11.2022 15:40 Відповісти
Даруйте - Естонію забув згадати.
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30.11.2022 15:41 Відповісти
А де їх взяти ? Тут радянські літаки не дають.
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30.11.2022 15:41 Відповісти
У США начебто на складах зберігається дуже багато, але ж то ескалація
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30.11.2022 15:45 Відповісти
У сусіда в гаражі теж багато чого лежить. Може піти у сусіда теж щось взяти за бездурно бо мені дуже треба. Нічого що сумід за те гроші платив і на чомусь економив та гроші відкладав
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30.11.2022 15:50 Відповісти
Багато слів ти видав.Мабуть дуже натужився.Пиши просто-"ніхтовамнезабов'язаний!"...
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30.11.2022 22:29 Відповісти
Як вже ці манс дістали! Ну вже всім очевидно, що доведеться давати і танки, і ліітакм, і ракети далекобійні. Це неминуче. Так само неминуче як і джевеліни тп ст!нгери, які теж свого часу з великим запізненням, але надали. Оце зволікання свідчить не про якусь там далекоглядну стратегію, а просто про страх. байденська адміністрація банально боягузлива і нерішуча. Це купка ботанів, які через непорозуміння опинилися біля керма країни і вдаютх із себе мудрих політиків. Достатньло лише поглянути на морду радник.а бідона салівана і все стає зрозумілим.
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30.11.2022 15:55 Відповісти
Ну у наших харі теж не делонівські))
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30.11.2022 15:59 Відповісти
Не просто так прийшли. парашна ********* давно і серйозно займалася тим, що просувала до влади потрібних людей. Ну, зато всі дуже переймалися квотами по прийому на роботу чорних і індусів.
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30.11.2022 16:09 Відповісти
 
 