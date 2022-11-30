Рада церков закликає відхилити законопроєкт про пільгове оподаткування для грального бізнесу

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій у зверненні до Зеленського та Стефанчука висловила обурення новою спробою запровадити пільгове оподаткування для грального бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРЦіРО.

"В той час, коли українці знаходяться в умовах виживання, реанімація законопроєкту № 2713-д виглядає особливо цинічним лобізмом інтересів операторів лотерей, букмекерів і казино.

Законопроєкт № 2713-д втричі знижує ставки на дохід для операторів лотерей – з 30% до 10% від доходу, а також майже вдвічі знижує ставку податку для букмекерів і казино – з 18% до 10% від доходу. Однак у багатьох країнах Європи і світу ставки оподаткування азартних ігор і лотерей значно вище, ніж для інших видів комерційної діяльності, які не несуть шкоду суспільству", - йдеться в повідомленні.

У зверненні зазначається, що законопроєкт № 2713-д "знецінює політичні обіцянки владної команди та руйнує довіру до влади, що неприпустимо в нинішніх умовах воєнного стану".

Читайте також: Рада має відхилити законопроєкт, що знижує вартість оренди приміщень для організаторів азартних ігор, - Рада церков і релігійних організацій

ВРЦіРО також наголошує, що вказана законодавча ініціатива сприятиме поширенню серед населення Україні залежності від азартних ігор і лотерей, зубожіння та руйнації українських сімей через згубні наслідки ігроманії.

"У той час, коли українці віддають останні заощадження як пожертви на підтримку Збройних сил України та постраждалих від російської агресії, пропоноване законопроєктом № 2713-д зниження податкових ставок для власників гральногобізнесу виглядає нелогічно, цинічно та викликає підозри щодо корупції, адже наполегливе просування цієї ініціативи у підсумку призведе до зменшення надходжень до Державного бюджету України", - наголосили там.

За словам релігійних діячів, в Україні мають залишатися запобіжники поширення ігроманії, які існують у вигляді високих ставок оподаткування.

"З цією метою Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає парламент зняти з розгляду та відхилити проєкт Закону № 2713-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей як такий, що є економічно недоцільним і небезпечним для морального здоров’я суспільства", - підсумували у ВРЦіРО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гетманцев про оподаткування азартних ігор: Наразі система виписана безглуздо - хто хоче зайти на ринок "у білу", ліцензії поки не купували