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Рада церков закликає відхилити законопроєкт про пільгове оподаткування для грального бізнесу

бизнес,казино,игорный,игорный_бизнес

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій у зверненні до Зеленського та Стефанчука висловила обурення новою спробою запровадити пільгове оподаткування для грального бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРЦіРО.

"В той час, коли українці знаходяться в умовах виживання, реанімація законопроєкту № 2713-д виглядає особливо цинічним лобізмом інтересів операторів лотерей, букмекерів і казино.

Законопроєкт № 2713-д втричі знижує ставки на дохід для операторів лотерей – з 30% до 10% від доходу, а також майже вдвічі знижує ставку податку для букмекерів і казино – з 18% до 10% від доходу. Однак у багатьох країнах Європи і світу ставки оподаткування азартних ігор і лотерей значно вище, ніж для інших видів комерційної діяльності, які не несуть шкоду суспільству", - йдеться в повідомленні.

У зверненні зазначається, що законопроєкт № 2713-д "знецінює політичні обіцянки владної команди та руйнує довіру до влади, що неприпустимо в нинішніх умовах воєнного стану".

Читайте також: Рада має відхилити законопроєкт, що знижує вартість оренди приміщень для організаторів азартних ігор, - Рада церков і релігійних організацій

ВРЦіРО також наголошує, що вказана законодавча ініціатива сприятиме поширенню серед населення Україні залежності від азартних ігор і лотерей, зубожіння та руйнації українських сімей через згубні наслідки ігроманії.

"У той час, коли українці віддають останні заощадження як пожертви на підтримку Збройних сил України та постраждалих від російської агресії, пропоноване законопроєктом № 2713-д зниження податкових ставок для власників гральногобізнесу виглядає нелогічно, цинічно та викликає підозри щодо корупції, адже наполегливе просування цієї ініціативи у підсумку призведе до зменшення надходжень до Державного бюджету України", - наголосили там.

За словам релігійних діячів, в Україні мають залишатися запобіжники поширення ігроманії, які існують у вигляді високих ставок оподаткування.

"З цією метою Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає парламент зняти з розгляду та відхилити проєкт Закону № 2713-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей як такий, що є економічно недоцільним і небезпечним для морального здоров’я суспільства", - підсумували у ВРЦіРО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гетманцев про оподаткування азартних ігор: Наразі система виписана безглуздо - хто хоче зайти на ринок "у білу", ліцензії поки не купували

Автор: 

ВР (15073) законопроєкт (3633) гральний бізнес (296) азартні ігри (296) Рада церков (47)


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Топ коментарі
+12
Гральний бізнес доїти треба - без питань. Але хто б волав? Самі хоч якісь податки сплачують?
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30.11.2022 15:56 Відповісти
+11
Аграхимия никак не успокоится.
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30.11.2022 15:53 Відповісти
+9
Рада церков вмішується в зе-бізнес!!!
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30.11.2022 16:10 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Аграхимия никак не успокоится.
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30.11.2022 15:53 Відповісти
Закон 5110, оця вся куйня звідси
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30.11.2022 15:53 Відповісти
Конкурента вздріли?
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30.11.2022 15:54 Відповісти
Гральний бізнес доїти треба - без питань. Але хто б волав? Самі хоч якісь податки сплачують?
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30.11.2022 15:56 Відповісти
см ролик ниже
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30.11.2022 17:59 Відповісти
Звичайно. Якщо люди програють всі гроші то що вони нестимуть до церкви?

Але вони праві. Гральний бізнес треба офіційно доїти і не допускати до нього місцевих.
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30.11.2022 19:00 Відповісти
Церкви яким боком до гральних карт .
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30.11.2022 15:56 Відповісти
А пільги для МПЦ коли скасують?
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30.11.2022 16:00 Відповісти
Рада церков вмішується в зе-бізнес!!!
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30.11.2022 16:10 Відповісти
вчора слухав Невзорова за пільги там на рашці до попів...
ну реально - спершу прокричіть до влади шо Ми хочемо платити податки і хай т.з. "віруючі" почнуть утримувати "церкву", а потім(то вже за новину говорю) - розкривайте товстий хлєбальник.
взагалі озвіріли товсті ви.. винятки? чо наприклад у Васі під вікном дзвони калатають, а Васі тільки головняк, коли попи касу збирають?
просто якби у мене під вікном калатали, то я би вже якось їх заткнув.
товсті мужики на джипах пропонують м.ясо "бога" під мантри і смішні крекотіння з кадилами.
і нема точно різниці чи то наші, чи то онуфрійці. однак спати Васі умовному не дають. якось так.
і взагалі сто попів заспівають шо там боше Зєвсе чи шо там, Алєксандра Мак. храні, чи там - карла імператора чи шо там - хрануештафлєн = тупо стрясаюь повітря та збирають бабло на оновлення автопарку.
Ніколи нігде та ні одного разу це виття попів не дало нікому ніякого результату.
це просто факт. навпаки - "боролись", була справа з чумою так шо гробарі довго попів "прєвозносілі" - трупів було дуже багато.
так шо ... стерв.ятники, паразити. це просто варто знати віропітекам.
я сам був теж до речі типу "віруном", ну але, тим смішніші виглядають вірозаври - хооооспатіііспасссііііі - угу, сталін спасе. Або Мікі маус.
немає та не було ніякого "бога", вірніше, були їх сотні та всі придумані, як і Аллах. для керування.. соррі, бидлом.
Просто тупо все це казочки блін. Для керування масами.
Он як у нас - иииии, """", хтось кращий аніж """""""" - ату його... не знаю, але попи набагато тупіше зомбують, бо за політику ти собі пішов і читаєш, а у попів - якшо не віриш в казочки, то ти просто тупо "єретик".
і вибору нема. секта.
якось так
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30.11.2022 16:19 Відповісти
Церквам негайно ввести податки як всім фірмам, що мають надприбутки і орендна плата за землю та майно держави на загальних умовах для бізнес структур
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30.11.2022 16:20 Відповісти
Сочинская обезьяна Агрохимия играется? Лучше бы она свой член дрочила!
Агрохимия горилла,
сидя в раде член дрочила

И спускала молофью
Прямо на нос Степанчуку
Степанчук терпел, кривился
Вынул член и застрелился !!!

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30.11.2022 16:29 Відповісти
До 2008 року в Україні оподаткування і грального бізнесу було 75 процентів. Популістка Юля закрила цей бізнес. Зараз його знову відкрили, але тільки для своїх з 8 процентами оподаткування.
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30.11.2022 16:39 Відповісти
нижче ролик подив., норм.
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30.11.2022 18:00 Відповісти
На святе ( для єрмаківської ОПи ) замахнулись.

Гральний бізнес віддають під контроль людині "від Офісу Зеленського"


В Офісі президента підтвердили, що новий орган контролю за всім гральним ринком України може без конкурсу очолити бізнесмен Борис Баум.

Про це йдеться у розслідуванні https://bihus.info/gralnyj-biznes-viddayut-pid-kontrol-lyudyni-vid-ofisu-zelenskogo/ Bihus.Info .

Баум - громадянин Латвії, який працював з російсько-українською групою VS Energy (Олександр Бабаков, Михайло Спектор та ін.). Зокрема Баум входив у наглядову раду Нікопольського заводу феросплавів, де VS Energy стала партнером Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука.
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30.11.2022 16:46 Відповісти
Баум з'явився на Банковій після перемоги Володимира Зеленського. Тоді в ОП, ще до обрання нової Верховної Ради, створили робочу групу з розробки закону про легалізацію азартного ринку. Попри те, що Баум - не співробітник ОП, він представляється представником Офісу Зеленського.

Зараз він виконує роль неформального комунікатора від Банкової з гральним ринком та депутатами, які доопрацьовують законопроєкт про його легалізацію. Баум регулярно зустрічається з менеджментом азартних закладів і їздить на Банкову розповідати про перемовини щодо законопроєкту.

Баума привів на Банкову нинішній глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

*
Сочинська Арахамія - засланий кізячок, цінний кадр Зеленського..
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30.11.2022 16:49 Відповісти
товаришу, поцікався звідки ця заросла пика взялась тут?
будеш капєц як здивований.
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30.11.2022 17:01 Відповісти
Із Сочі.

Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 23 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D1%96 Сочі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарський край , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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30.11.2022 17:05 Відповісти
там не пише хто цю..
тьху, "дякую", там фото є цього чмокальщика комуністів, хто дав йому громадянство.
нафіг там то шо само воно або прихлєбатєлі написало?
статтю тобто?
я не то шо за "По", але знала Параска шо купувала.
ПОП дав цій істоті громадянство.
а на Вікі дай пару євро то і про тебе напишуть шо тіпа - був завжди за По чи за Пе або за За чи за Де.
якось так. нафіг ви статтю прикрутив тут? просто цікаво, ви нібито "порохобоб", аааа, там як раз і не пише ХТО саме цю двоногу придовбив сюди. У неї вроді 6 дітей ще й до того. Учісь студєнт
у тебе певно менше? співчуваю(взагалі - тут плодитись = діти проклянуть, я то вже прокляв, неодноразово)
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30.11.2022 17:23 Відповісти
Звідки інформація, що громадянство дав Порошенко?
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30.11.2022 17:28 Відповісти
писали так
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30.11.2022 17:37 Відповісти
Аааа ... писали ....
На Г+Г навіть "розслідування" показували, що Порошенко вбив брата.
А потім Ткаченко з Г+Г зізнався, що то був фейк.
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30.11.2022 17:40 Відповісти
прошу пані до Граалю:

В феврале 2015 года получил Украинское гражданство и https://www.facebook.com/david.*****.50951 принял псевдоним Давид Браун (англ. David *****), под которым и сейчас фигурирует в соцсетях.

Изучал экономику в Европейском университете (Киев)

ну я теж подумав може набрехали.... а, ні - тримаєму кулачиська за багатодітного непризивного зарослого комуножопого ......ара котрий просто тупо .... ну так, багато нехорошого робить нам. зате - як там.... ну типу в шлюбі, а ви шо?
вам мужик дозволяє сидіти на тут цензорі та звертатись до незнайомого дідка, котрий як правило все що каже, то може довести?
ну не знаю, може ви заміжня за мільйонером(просто він рах*є мільйони)
і нічо більше не роби.те.
уважнішою потрібно бути та не прикопуватись до нормальних биків, ой, мужиків, я - тисячник, на будові/стройці пахаю, можемо зустрітись, ееее, куди ви звалюєш?...
ну і хорошо, собі царівну знайду
та ладно - я не помилився, По йому дав громадянство, так шо нефіг Зелю обсерать, я її і сам .... хоча - дарую, це типу мій типу президент тьху... давай, обс..рай..те
не ходив на вибори і не піду, Яхве клянусь, ну, шоб краще, то Бетменом чи там шо краще - мінітменом шолі?))
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30.11.2022 17:49 Відповісти
"вам мужик дозволяє сидіти на тут цензорі та звертатись до незнайомого дідка, котрий як правило все що каже, то може довести?"

Такий крутий дядька, а взяв і прибрехав. Не я до нього звернулась, а він до мене.
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30.11.2022 17:55 Відповісти
Цікаво як він жив десятки років в Україні, вчився тут без громадянства України?

https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 року, тікаючи від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%97_(1992%E2%80%941993) війни в Абхазії , переїхав з батьками до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2 Миколаєва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pravda_2014_10-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lb_2015_01-7 [7] , де виріс і закінчив https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%E2%84%96_36&action=edit&redlink=1 загальноосвітню школу № 36 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-niklife_2016_05-8 [8] .
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30.11.2022 17:59 Відповісти
ну так хто дав цій істоті громадянство?
десятки років я тобі і в Канаді буду вчитись, а тут... ну Баканов знає, не розумію, чо ти ухиляєшся?
без громадянства, вибач мені - кожна собака може бути.
а шо там за жінку Баканова?
ой, та то ж ворогиня, зелепітекинеса, м?
дивись, от є сайт антиколорадоса, так там теж - любА хрінь = або Порох або партнери, ну так само секта.
от як і ти, я питаю - хто дав мавпі...., ой, я ноцист, фошіст, уууууу
громадянство, а ти мені питанням на запитання, але незрозуміло чому не запитанням на питання, запитуєш і питаєш, хоча це фошізм питати, можна ж запитати, а питати це незрозуміло, може я іудей?
тобто ти тупо ні..фіга не нормально говориш - а хто?
Лавров в пальто.
ладно давай, я не за по і не за зе, але бачу шо як секта шо те шо .... ето
давай короч
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30.11.2022 18:14 Відповісти
При По Ара був мілкою сошкою, зображував із себе волонтера. При Зєлі відразу злетів до Голови фракції "слуг" в парламенті, переговорником із паРашкою.
Є різниця в статусі?
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30.11.2022 18:26 Відповісти
послухай, ти сперечалась звідки ця ара, я одразу сказав шо звідПо, ти ще раз сперечалась, а тепер типу погодилась, але типу товсьоЗе.
я ненавиджу ту Зе, але за правду, чо ти "юлиш"(дзигуєш)?
ну реально, тупо як сектантка "заПо", що мені теж не особливо приємно бо Мертвечук - ану, теж цікаво як поясниш. аааа, Семочко, 200 смертей на "совісті" - давай, пояснюй.
!!!!!!!!!!!!!!
знаєш, є там в Писсанині така штука - ну ясно шо вкрадена як і все там, але - Не створи кумира.
ну ось., ви зрозуміла?
давай не викручуйся, це ж блін видно от тільки що - я тобі про Фому а ти про Явдоху
у тебе певно точно нема парубка, а то би хрін.... дозволив тут таке глибокодумне писати та тупо палитись на "Ашовипорохатакнєнавідітє"))
ти з сайту Антиколорадоса шолі?
там всі такі.
може або вдова, або троль.
бо просто хз нашо тупо брехати до незнайомого дєда. Я дєд блін нафіг 94 года, ладве вижу клавіатуру!!!! чо ви пишеш таку хрінь?
ето фошізм!!11
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30.11.2022 18:47 Відповісти
Я не сперечалась звідки він. Я зразу написала це і підтведила даними із Вікіпедії.
Засерати обговорення "простинями" не по темі статті почав ти.
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30.11.2022 20:06 Відповісти
а, ок.
просто хотів срачу. ну.. нє, рах*й шо просто це п... плохо. шо ця істота говорить і взагалі, ти хохол?
а от так.
вон послухай
https://www.youtube.com/watch?v=FEEq2B_9A1w
правда то чуть нецензурно... Іван царєвіч на дельтаплані.
ну ладно, якщо слішком грубо кацапів матюкали ми всі, то це ... мало.
просто не матюкати треба, а чимось осколковим, може будемо.
ти сам то звідки? та вроді пам.ятаю, Київщина.
тримайся, може як буде хріново то всі будуть казати ну там де хата, але нуна опалення, шо зараз трохи важкувато, клятий Шойгу. просто не розумію - для чого Шойгу ненавидить нашу Зелю?
може просто то шо Зеля любить Британію? Ну вже ясно.(я чуть подумав як ватніки... вони ше кажуть шо наша Зеля .. ну ти в курсі)
мдааа ладно давай, мужу єслі є
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30.11.2022 22:23 Відповісти
ролик нижче подив.
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30.11.2022 17:58 Відповісти
Легалізація "ігрового бізнесу", тобто криміналу, який калічить психіку громадян і робить їх адреналіновими наркоманами, сама по собі вже є злочином проти людяності. Кожний хто "за" легалізацію цього паскудства є покидьком і мразотою. Як кажуть "Розумний думає як заробити, а дурний як виграти". Збільшуючи кількість дебілів-ігроманів які здатні на будь який злочин для продовження гри держава знищує сімї і плодить нових соціальних сиріт... Жидобільшовикам вже знову мало грошей "на розкрасти"... Не вдалося продати країну зовнішньому ворогу то чом би не продати її внутрішньому? От така вона жидівська "беня-логіка"...
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30.11.2022 17:08 Відповісти
Ви не розумієте суті. Гральні автомати не обдирають гравців. Їх обдирають власники які накручують віддачу автоматів на мінімум. Тому що їм за це нічого не буде. Бо не було закону- це було заборонено.
В країнах Заходу це дозволено і є закон де вказаний мінімальний % віддачі автомату. І в середньому на 100000 гравців, якщо кожен з них вкине по 100 грн, то отримає назад ~96грн. І що поганого? Нічого. Бо є контроль.

В нас же заборонили все окрім кухонних ножів, автомати кришували менти. І власникам автоматів які накручували віддачу на мінімум- по закону нічого не зробиш, бо сама сфера незаконна. Гроші комусь в кишеню. А наріду травили байки про ацьке зло - гральні автомати.
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30.11.2022 19:10 Відповісти
Найсильніший наркотик який відомий людству це адреналін. Він завжди з Вами! Викликати викид адреналіну в кров дуже просто - екстремальні види спорту, бійки з сусідами, скандал з дружиною, футбол, гра на гроші, війна... І люди стають залежними. Без великої дози адреналіну життя адреналінового наркоману стає "прісним". Що таке "посттравматичний синдром" у військових? Це та ж сама адреналінова наркоманія як і у гравця. І, безумовно, завжди і всюди є ті хто використовує адреналінових наркоманів дя власного збагачення. Але навіщо створювати умови для збільшення їх кількості?!
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30.11.2022 19:34 Відповісти
А до чого тут якась "Рада церков", якщо в нас церква відокремлена від держави? Всюди сунуть свого бородатого писка, але до них - зась!!!
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30.11.2022 17:22 Відповісти
Кожна інституція,будь то партія,церква,державна структура хоче хорошого піару.З цією метою вивчає потреби населення...І працює в цьому напрямку...Так і Церква з цією заявою...Але чому Церква,а не партіі,громадські організаціі?Причина проста - до Церкви просто не дійшли гроші власників грального бізнесу,які купили всіх,а на неї елементарно не звернули увагу...Нагадаю,що основна причина відновлення грального бізнесу - це планувалось поступлення в бюджет.І якщо поступлень не буде - то буде велика пляма на репутаціі влади і зокрема нашого Президента,якого я за останні дев"ять місяців став цілком щиро поважати...До того не поважав,вже мене вибачте...
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30.11.2022 17:22 Відповісти
хаха... ха
давай так...
знаєш, я не родич тих хто втратив близьких "із-зі шашличков", але .. блін, я далі від Києва, ну просто ти би поїхав туди, там, напр. в Бучу, сказав би про повагу до шашличника, а потім я би подивився... на результат.
вибач, але як блін можна поважати істоту, котра тупо людей кинула на шашлики поталу варварам?
дядьку, ви дурень?
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30.11.2022 17:27 Відповісти
ребяточки веруны, просто.. там унитаз близко?
а то бывает наверное от воспыланья стула, надобность потушить скрепное место
https://www.youtube.com/watch?v=UPVwsi8KZro
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30.11.2022 17:56 Відповісти
Звідки тут понаїхало стільки захисників грального бізнесу, який під час війни, до того ж в далеко не багатій країні - цілком аморальне явище? А ще не розумію, чому накинулись на церкви всіх конфесій, адже це звернення цілком логічне і правильне.
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30.11.2022 18:15 Відповісти
Конкуренты , опиум никто брать не будет
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30.11.2022 18:17 Відповісти
, Я не в коем случае не защищаю , и вообще не играю не в своем казино . Но факты вещь упрямая , запрещай не запрещай , кто играл будут играть . Катраны вам в пример , при совке . Точно также с проституцией , кто пользовался , тот и будет продолжать это делать . А святые отцы последнее время себя компрометируют , И к Богу и Вере это не имеет отношения
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30.11.2022 18:22 Відповісти
Причому після заборони, гроші підуть ментам в кишеню, а не бюджет.
Вже забороняли і алкоголь і проституцію. І що? Все це є і його кришують менти.
Ба гірше- неможливо добитись якості послуг тому що це посуті незаконно
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30.11.2022 19:04 Відповісти
До речі, до відома тих зембованих, хто вважає, що гроші від казіно наповнюють бюджет і оцим ділкам треба ще й зменшувати податки. Радив би поцікавитися, які податки з індивідуальних доходів були в США під час Другої Світової. З подачі президента Рузвельта ухвалили верхню менжу прогресивного податку в 94%!!! Він наполягав навіть на 100%, говорячи, що під час війни ніхто не має права мати дохід більше $25000 річних (нинішні біля $300000).
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30.11.2022 18:32 Відповісти
Я за игровой бизнес
Но казино--- должны быть на островах в чёрном море
Заработал денег поехал проиграл выиграл /отдохнул/
А не получил з/п не донес домой проиграл
Сколько горя казино приносят семьям
Практически ничего не вкладывая получают сверх прибыль
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30.11.2022 18:33 Відповісти
Ви не праві в причині і наслідках.
- В країнах Заходу є ліцензія на гральні автомати.
- Її видають коли проходить сертифікацію гра.
- Вона пройде сертифікацію лише за умови що "віддача" грального автомату - не менше затвердженого законом мінімуму.
- Мінімум (середньє арифметичне на умовних 100 000 гравців) складає 94-96% в залежності від країни.
Тобто пограти - це дешевше ніж квиток в кіно.
- В Україні ж це не регулювалось законом, а отже- ділки підпільних казино виставляли автомати на максимум 20% віддачі. Ну а хто їм заборонить якщо все кришували менти?!

Отож всі історії що люди зиносять золото з дому - мають місце, але причина зовсім інша ніж нам вішають лобісти цих же ментів.

Так само вони роками піарили байку про те що не можна продавати зброю бо ми дурні і одразу один одного перестріляємо. Кухарки активно цю тезу підтримували. Наслідки бачимо
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30.11.2022 19:01 Відповісти
Шо? В багатьох країнах Європи ставка податку вища?
А прожитковий мінімум там який?
#обнуті як завжди - роблять податки в Україні дивлячись на Шведський VAT, а оплату праці і прожитковий мінімум - на рівні Узбекистану.
Продовжують обскубувати гусей. І на Мальтк вже бізнес як раніше не переведеш, бо всіх закрили. Ну якщо ти не Слуга Портнова, звичайно
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30.11.2022 18:53 Відповісти
 
 