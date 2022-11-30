Рада церков закликає відхилити законопроєкт про пільгове оподаткування для грального бізнесу
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій у зверненні до Зеленського та Стефанчука висловила обурення новою спробою запровадити пільгове оподаткування для грального бізнесу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРЦіРО.
"В той час, коли українці знаходяться в умовах виживання, реанімація законопроєкту № 2713-д виглядає особливо цинічним лобізмом інтересів операторів лотерей, букмекерів і казино.
Законопроєкт № 2713-д втричі знижує ставки на дохід для операторів лотерей – з 30% до 10% від доходу, а також майже вдвічі знижує ставку податку для букмекерів і казино – з 18% до 10% від доходу. Однак у багатьох країнах Європи і світу ставки оподаткування азартних ігор і лотерей значно вище, ніж для інших видів комерційної діяльності, які не несуть шкоду суспільству", - йдеться в повідомленні.
У зверненні зазначається, що законопроєкт № 2713-д "знецінює політичні обіцянки владної команди та руйнує довіру до влади, що неприпустимо в нинішніх умовах воєнного стану".
ВРЦіРО також наголошує, що вказана законодавча ініціатива сприятиме поширенню серед населення Україні залежності від азартних ігор і лотерей, зубожіння та руйнації українських сімей через згубні наслідки ігроманії.
"У той час, коли українці віддають останні заощадження як пожертви на підтримку Збройних сил України та постраждалих від російської агресії, пропоноване законопроєктом № 2713-д зниження податкових ставок для власників гральногобізнесу виглядає нелогічно, цинічно та викликає підозри щодо корупції, адже наполегливе просування цієї ініціативи у підсумку призведе до зменшення надходжень до Державного бюджету України", - наголосили там.
За словам релігійних діячів, в Україні мають залишатися запобіжники поширення ігроманії, які існують у вигляді високих ставок оподаткування.
"З цією метою Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає парламент зняти з розгляду та відхилити проєкт Закону № 2713-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей як такий, що є економічно недоцільним і небезпечним для морального здоров’я суспільства", - підсумували у ВРЦіРО.
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Але вони праві. Гральний бізнес треба офіційно доїти і не допускати до нього місцевих.
ну реально - спершу прокричіть до влади шо Ми хочемо платити податки і хай т.з. "віруючі" почнуть утримувати "церкву", а потім(то вже за новину говорю) - розкривайте товстий хлєбальник.
взагалі озвіріли товсті ви.. винятки? чо наприклад у Васі під вікном дзвони калатають, а Васі тільки головняк, коли попи касу збирають?
просто якби у мене під вікном калатали, то я би вже якось їх заткнув.
товсті мужики на джипах пропонують м.ясо "бога" під мантри і смішні крекотіння з кадилами.
і нема точно різниці чи то наші, чи то онуфрійці. однак спати Васі умовному не дають. якось так.
і взагалі сто попів заспівають шо там боше Зєвсе чи шо там, Алєксандра Мак. храні, чи там - карла імператора чи шо там - хрануештафлєн = тупо стрясаюь повітря та збирають бабло на оновлення автопарку.
Ніколи нігде та ні одного разу це виття попів не дало нікому ніякого результату.
це просто факт. навпаки - "боролись", була справа з чумою так шо гробарі довго попів "прєвозносілі" - трупів було дуже багато.
так шо ... стерв.ятники, паразити. це просто варто знати віропітекам.
я сам був теж до речі типу "віруном", ну але, тим смішніші виглядають вірозаври - хооооспатіііспасссііііі - угу, сталін спасе. Або Мікі маус.
немає та не було ніякого "бога", вірніше, були їх сотні та всі придумані, як і Аллах. для керування.. соррі, бидлом.
Просто тупо все це казочки блін. Для керування масами.
Он як у нас - иииии, """", хтось кращий аніж """""""" - ату його... не знаю, але попи набагато тупіше зомбують, бо за політику ти собі пішов і читаєш, а у попів - якшо не віриш в казочки, то ти просто тупо "єретик".
і вибору нема. секта.
якось так
Агрохимия горилла,
сидя в раде член дрочила
И спускала молофью
Прямо на нос Степанчуку
Степанчук терпел, кривился
Вынул член и застрелился !!!
Гральний бізнес віддають під контроль людині "від Офісу Зеленського"
В Офісі президента підтвердили, що новий орган контролю за всім гральним ринком України може без конкурсу очолити бізнесмен Борис Баум.
Про це йдеться у розслідуванні https://bihus.info/gralnyj-biznes-viddayut-pid-kontrol-lyudyni-vid-ofisu-zelenskogo/ Bihus.Info .
Баум - громадянин Латвії, який працював з російсько-українською групою VS Energy (Олександр Бабаков, Михайло Спектор та ін.). Зокрема Баум входив у наглядову раду Нікопольського заводу феросплавів, де VS Energy стала партнером Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука.
Зараз він виконує роль неформального комунікатора від Банкової з гральним ринком та депутатами, які доопрацьовують законопроєкт про його легалізацію. Баум регулярно зустрічається з менеджментом азартних закладів і їздить на Банкову розповідати про перемовини щодо законопроєкту.
Баума привів на Банкову нинішній глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.
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Сочинська Арахамія - засланий кізячок, цінний кадр Зеленського..
будеш капєц як здивований.
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 23 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D1%96 Сочі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарський край , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
тьху, "дякую", там фото є цього чмокальщика комуністів, хто дав йому громадянство.
нафіг там то шо само воно або прихлєбатєлі написало?
статтю тобто?
я не то шо за "По", але знала Параска шо купувала.
ПОП дав цій істоті громадянство.
а на Вікі дай пару євро то і про тебе напишуть шо тіпа - був завжди за По чи за Пе або за За чи за Де.
якось так. нафіг ви статтю прикрутив тут? просто цікаво, ви нібито "порохобоб", аааа, там як раз і не пише ХТО саме цю двоногу придовбив сюди. У неї вроді 6 дітей ще й до того. Учісь студєнт
у тебе певно менше? співчуваю(взагалі - тут плодитись = діти проклянуть, я то вже прокляв, неодноразово)
На Г+Г навіть "розслідування" показували, що Порошенко вбив брата.
А потім Ткаченко з Г+Г зізнався, що то був фейк.
В феврале 2015 года получил Украинское гражданство и https://www.facebook.com/david.*****.50951 принял псевдоним Давид Браун (англ. David *****), под которым и сейчас фигурирует в соцсетях.
Изучал экономику в Европейском университете (Киев)
ну я теж подумав може набрехали.... а, ні - тримаєму кулачиська за багатодітного непризивного зарослого комуножопого ......ара котрий просто тупо .... ну так, багато нехорошого робить нам. зате - як там.... ну типу в шлюбі, а ви шо?
вам мужик дозволяє сидіти на тут цензорі та звертатись до незнайомого дідка, котрий як правило все що каже, то може довести?
ну не знаю, може ви заміжня за мільйонером(просто він рах*є мільйони)
і нічо більше не роби.те.
уважнішою потрібно бути та не прикопуватись до нормальних биків, ой, мужиків, я - тисячник, на будові/стройці пахаю, можемо зустрітись, ееее, куди ви звалюєш?...
ну і хорошо, собі царівну знайду
та ладно - я не помилився, По йому дав громадянство, так шо нефіг Зелю обсерать, я її і сам .... хоча - дарую, це типу мій типу президент тьху... давай, обс..рай..те
не ходив на вибори і не піду, Яхве клянусь, ну, шоб краще, то Бетменом чи там шо краще - мінітменом шолі?))
Такий крутий дядька, а взяв і прибрехав. Не я до нього звернулась, а він до мене.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 року, тікаючи від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%97_(1992%E2%80%941993) війни в Абхазії , переїхав з батьками до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2 Миколаєва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pravda_2014_10-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lb_2015_01-7 [7] , де виріс і закінчив https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%E2%84%96_36&action=edit&redlink=1 загальноосвітню школу № 36 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-niklife_2016_05-8 [8] .
десятки років я тобі і в Канаді буду вчитись, а тут... ну Баканов знає, не розумію, чо ти ухиляєшся?
без громадянства, вибач мені - кожна собака може бути.
а шо там за жінку Баканова?
ой, та то ж ворогиня, зелепітекинеса, м?
дивись, от є сайт антиколорадоса, так там теж - любА хрінь = або Порох або партнери, ну так само секта.
от як і ти, я питаю - хто дав мавпі...., ой, я ноцист, фошіст, уууууу
громадянство, а ти мені питанням на запитання, але незрозуміло чому не запитанням на питання, запитуєш і питаєш, хоча це фошізм питати, можна ж запитати, а питати це незрозуміло, може я іудей?
тобто ти тупо ні..фіга не нормально говориш - а хто?
Лавров в пальто.
ладно давай, я не за по і не за зе, але бачу шо як секта шо те шо .... ето
давай короч
Є різниця в статусі?
я ненавиджу ту Зе, але за правду, чо ти "юлиш"(дзигуєш)?
ну реально, тупо як сектантка "заПо", що мені теж не особливо приємно бо Мертвечук - ану, теж цікаво як поясниш. аааа, Семочко, 200 смертей на "совісті" - давай, пояснюй.
!!!!!!!!!!!!!!
знаєш, є там в Писсанині така штука - ну ясно шо вкрадена як і все там, але - Не створи кумира.
ну ось., ви зрозуміла?
давай не викручуйся, це ж блін видно от тільки що - я тобі про Фому а ти про Явдоху
у тебе певно точно нема парубка, а то би хрін.... дозволив тут таке глибокодумне писати та тупо палитись на "Ашовипорохатакнєнавідітє"))
ти з сайту Антиколорадоса шолі?
там всі такі.
може або вдова, або троль.
бо просто хз нашо тупо брехати до незнайомого дєда. Я дєд блін нафіг 94 года, ладве вижу клавіатуру!!!! чо ви пишеш таку хрінь?
ето фошізм!!11
Засерати обговорення "простинями" не по темі статті почав ти.
просто хотів срачу. ну.. нє, рах*й шо просто це п... плохо. шо ця істота говорить і взагалі, ти хохол?
а от так.
вон послухай
https://www.youtube.com/watch?v=FEEq2B_9A1w
правда то чуть нецензурно... Іван царєвіч на дельтаплані.
ну ладно, якщо слішком грубо кацапів матюкали ми всі, то це ... мало.
просто не матюкати треба, а чимось осколковим, може будемо.
ти сам то звідки? та вроді пам.ятаю, Київщина.
тримайся, може як буде хріново то всі будуть казати ну там де хата, але нуна опалення, шо зараз трохи важкувато, клятий Шойгу. просто не розумію - для чого Шойгу ненавидить нашу Зелю?
може просто то шо Зеля любить Британію? Ну вже ясно.(я чуть подумав як ватніки... вони ше кажуть шо наша Зеля .. ну ти в курсі)
мдааа ладно давай, мужу єслі є
В країнах Заходу це дозволено і є закон де вказаний мінімальний % віддачі автомату. І в середньому на 100000 гравців, якщо кожен з них вкине по 100 грн, то отримає назад ~96грн. І що поганого? Нічого. Бо є контроль.
В нас же заборонили все окрім кухонних ножів, автомати кришували менти. І власникам автоматів які накручували віддачу на мінімум- по закону нічого не зробиш, бо сама сфера незаконна. Гроші комусь в кишеню. А наріду травили байки про ацьке зло - гральні автомати.
давай так...
знаєш, я не родич тих хто втратив близьких "із-зі шашличков", але .. блін, я далі від Києва, ну просто ти би поїхав туди, там, напр. в Бучу, сказав би про повагу до шашличника, а потім я би подивився... на результат.
вибач, але як блін можна поважати істоту, котра тупо людей кинула на
шашликипоталу варварам?
дядьку, ви дурень?
а то бывает наверное от воспыланья стула, надобность потушить скрепное место
https://www.youtube.com/watch?v=UPVwsi8KZro
Вже забороняли і алкоголь і проституцію. І що? Все це є і його кришують менти.
Ба гірше- неможливо добитись якості послуг тому що це посуті незаконно
Но казино--- должны быть на островах в чёрном море
Заработал денег поехал проиграл выиграл /отдохнул/
А не получил з/п не донес домой проиграл
Сколько горя казино приносят семьям
Практически ничего не вкладывая получают сверх прибыль
- В країнах Заходу є ліцензія на гральні автомати.
- Її видають коли проходить сертифікацію гра.
- Вона пройде сертифікацію лише за умови що "віддача" грального автомату - не менше затвердженого законом мінімуму.
- Мінімум (середньє арифметичне на умовних 100 000 гравців) складає 94-96% в залежності від країни.
Тобто пограти - це дешевше ніж квиток в кіно.
- В Україні ж це не регулювалось законом, а отже- ділки підпільних казино виставляли автомати на максимум 20% віддачі. Ну а хто їм заборонить якщо все кришували менти?!
Отож всі історії що люди зиносять золото з дому - мають місце, але причина зовсім інша ніж нам вішають лобісти цих же ментів.
Так само вони роками піарили байку про те що не можна продавати зброю бо ми дурні і одразу один одного перестріляємо. Кухарки активно цю тезу підтримували. Наслідки бачимо
А прожитковий мінімум там який?
#обнуті як завжди - роблять податки в Україні дивлячись на Шведський VAT, а оплату праці і прожитковий мінімум - на рівні Узбекистану.
Продовжують обскубувати гусей. І на Мальтк вже бізнес як раніше не переведеш, бо всіх закрили. Ну якщо ти не Слуга Портнова, звичайно