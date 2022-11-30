Військовий дрон російської держкорпорації "Алмаз-Антей" виявився копією китайського побутового коптера, - ЗМІ

Створений для російської армії дрон "Добриня", представлений державним концерном "Алмаз-Антей", найімовірніше, є копією побутового китайського квадрокоптера. Вартість китайського пристрою в інтернет-магазинах – близько 560 доларів. Вартість російського дрону – понад 2 тисячі доларів за штуку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Про новий продукт "Алмаз-Антея" докладно розповідав телеканал НТВ. У сюжеті йдеться, що апарат із російських комплектуючих випускають на Обухівському заводі в Санкт-Петербурзі. Розробка, як стверджується, зайняла чотири місяці. Прокремлівські блогери звернули увагу, що російський дрон сильно нагадує китайську розробку iFlight Nazgul5 Evoque, від якої відрізняється лише пригвинченим зверху обтічним корпусом з логотипом "Добриня".

У сюжеті російського П'ятого каналу про розробку в кадрі з'являється конструктор з Алмаз-Антея і заявляє, що швидкість апарату в залежності від навантаження може досягати 150-180 кілометрів на годину. Це відповідає характеристикам китайського Nazgul5.

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