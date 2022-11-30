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Новини Війна
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Військовий дрон російської держкорпорації "Алмаз-Антей" виявився копією китайського побутового коптера, - ЗМІ

коптер,дрон

Створений для російської армії дрон "Добриня", представлений державним концерном "Алмаз-Антей", найімовірніше, є копією побутового китайського квадрокоптера. Вартість китайського пристрою в інтернет-магазинах – близько 560 доларів. Вартість російського дрону – понад 2 тисячі доларів за штуку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Про новий продукт "Алмаз-Антея" докладно розповідав телеканал НТВ. У сюжеті йдеться, що апарат із російських комплектуючих випускають на Обухівському заводі в Санкт-Петербурзі. Розробка, як стверджується, зайняла чотири місяці. Прокремлівські блогери звернули увагу, що російський дрон сильно нагадує китайську розробку iFlight Nazgul5 Evoque, від якої відрізняється лише пригвинченим зверху обтічним корпусом з логотипом "Добриня".

У сюжеті російського П'ятого каналу про розробку в кадрі з'являється конструктор з Алмаз-Антея і заявляє, що швидкість апарату в залежності від навантаження може досягати 150-180 кілометрів на годину. Це відповідає характеристикам китайського Nazgul5.

Також читайте: Дрони для російських окупантів ремонтуватимуть школярі з Алтаю

Автор: 

безпілотник (4435) росія (66461) Алмаз-Антей (4)


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Топ коментарі
+36
Український часопис



В цей день 1971 року народився Володимир Рибак - Герой України. 17.04.2014 викрадений рос.терористами в Горлівці та вбитий. Був викрадений після мітингу, під час якого Володимир намагався зняти прапор т.зв.«ДНР».
19.04 його закатоване тіло знайдено в р.Казенний Торець.
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30.11.2022 17:49 Відповісти
+16
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30.11.2022 17:53 Відповісти
+14
Добрыня оказался назгулом. рюззке зольдат-ААсвабадитель оказался орком.Гауляйтер ккупированного Крыма - гоблин. Курва, Толкиен рулит.
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30.11.2022 17:55 Відповісти
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нам не легше від цього
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30.11.2022 17:49 Відповісти
...а ще важче...?
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30.11.2022 18:01 Відповісти
так. Те що вони закуповують дрони в Китаї для нас гірше ніж вони робили б самі.
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30.11.2022 18:09 Відповісти
ну може хоч тепер будуть посилати за сині рекі і холодні гори кожного, хто буде вихваляти китайську "боротьбу" з корупцією, і взагалі китайську модель держави. Бо це може і класно звучить, що всіх корупціонерів перестріляють, але насправді до влади прийдуть ті самі що й у рашц, а під виглядом боротьби з корупцією, там чим завгодно, хоч з чирієм на дупі, переб"ють всіх, хто міг би чинити спротив.
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30.11.2022 18:33 Відповісти
Український часопис



В цей день 1971 року народився Володимир Рибак - Герой України. 17.04.2014 викрадений рос.терористами в Горлівці та вбитий. Був викрадений після мітингу, під час якого Володимир намагався зняти прапор т.зв.«ДНР».
19.04 його закатоване тіло знайдено в р.Казенний Торець.
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30.11.2022 17:49 Відповісти
В цей час Зеленський давав концерт " Балаган 95"
на сцені ДК " Стірол"(Горловка), а потім в Донецьку.
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30.11.2022 19:47 Відповісти
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30.11.2022 17:53 Відповісти
Добрыня оказался назгулом. рюззке зольдат-ААсвабадитель оказался орком.Гауляйтер ккупированного Крыма - гоблин. Курва, Толкиен рулит.
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30.11.2022 17:55 Відповісти
Чьо нє понялі, нє смешно?

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30.11.2022 17:57 Відповісти
Один з видів допомоги москві Китаєм.
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30.11.2022 17:58 Відповісти
рассія - це навіть не країна-симулякр, це якесь ******** збочення з манією все чуже присвоювати собі
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30.11.2022 18:01 Відповісти
китайську розробку iFlight Nazgul5 Evoque Джерело:

Назгул. Це тварюка без обличчя з "Володаря перстнів". Мордор є Мордор.

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30.11.2022 18:06 Відповісти
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30.11.2022 18:16 Відповісти
Ціна китайського мотлоху у кацапів зросла майже в чотири рази. Наші Притула з Арахамією піднімають "по божеські" - в два - три рази. Це трошки втішає...
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30.11.2022 18:20 Відповісти
слідуючий ширпотреб попОвичем назвуть?
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30.11.2022 18:29 Відповісти
попОвочем...з Ростова привезуть.
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30.11.2022 18:50 Відповісти
А китайський теж чиясь копія
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30.11.2022 18:36 Відповісти
Хто такий Добриня? Той, що на добрива іде?
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30.11.2022 18:47 Відповісти
Врядли это копия и его "собирают" в рф
Просто китайский и есть
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30.11.2022 18:52 Відповісти
аналагавнєта купують на алі експресі
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30.11.2022 19:02 Відповісти
"Учитесь, ваше преосвященство, как надо работать без отмычек" (с) "Праздник святого Йоргена"
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30.11.2022 20:23 Відповісти
На AliExpress такие дроны стоят от $4,34. 5G GPS Drone. 8K Professional 4K HD. Аэрофотосъемка. Огибание препятствий. Quadrotor Вертолет. Дистанционное управление. Расстояние 3000M
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30.11.2022 20:57 Відповісти
Просто орки не как не могут пропеллеры к самовару прибацать.
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30.11.2022 21:46 Відповісти
Это гоночный дрон с GPS. Таких сам делал на досуге. Интересно, сколько на этом деле украли?
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01.12.2022 03:09 Відповісти
в якому сенсі "копія"? це і є китайський дрон з російською наліпкою
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01.12.2022 05:35 Відповісти
Следите за названиями, названия просто так не даются. Антей, как известно, черпал силу от земли, а когда его подняли на воздух - тут ему и конец.
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01.12.2022 08:23 Відповісти
в кацапів все крадене.
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01.12.2022 12:09 Відповісти
 
 