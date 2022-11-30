Військовий дрон російської держкорпорації "Алмаз-Антей" виявився копією китайського побутового коптера, - ЗМІ
Створений для російської армії дрон "Добриня", представлений державним концерном "Алмаз-Антей", найімовірніше, є копією побутового китайського квадрокоптера. Вартість китайського пристрою в інтернет-магазинах – близько 560 доларів. Вартість російського дрону – понад 2 тисячі доларів за штуку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Про новий продукт "Алмаз-Антея" докладно розповідав телеканал НТВ. У сюжеті йдеться, що апарат із російських комплектуючих випускають на Обухівському заводі в Санкт-Петербурзі. Розробка, як стверджується, зайняла чотири місяці. Прокремлівські блогери звернули увагу, що російський дрон сильно нагадує китайську розробку iFlight Nazgul5 Evoque, від якої відрізняється лише пригвинченим зверху обтічним корпусом з логотипом "Добриня".
У сюжеті російського П'ятого каналу про розробку в кадрі з'являється конструктор з Алмаз-Антея і заявляє, що швидкість апарату в залежності від навантаження може досягати 150-180 кілометрів на годину. Це відповідає характеристикам китайського Nazgul5.
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В цей день 1971 року народився Володимир Рибак - Герой України. 17.04.2014 викрадений рос.терористами в Горлівці та вбитий. Був викрадений після мітингу, під час якого Володимир намагався зняти прапор т.зв.«ДНР».
19.04 його закатоване тіло знайдено в р.Казенний Торець.
на сцені ДК " Стірол"(Горловка), а потім в Донецьку.
Назгул. Це тварюка без обличчя з "Володаря перстнів". Мордор є Мордор.
Просто китайский и есть