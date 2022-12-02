Пам’ятники Пушкіну та Суворову знесуть у Тульчині на Вінниччині

За демонтаж пам’ятників Суворову та Пушкіну в Тульчині на Вінниччині проголосували депутати на сесії міськради. Пам’ятники буде перенесено на територію комунального підприємства благоустрою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Вінницька інформагенція.

Наголошується, що за демонтаж пам'ятників проголосували депутати на сесії міськради. Пам'ятники буде перенесено на територію комунального підприємства благоустрою.

Зазначимо, що пам'ятники російським поетові Олександру Пушкіну та полководцю Олександру Суворову, як і місця, пов'язані з цими людьми, у Тульчині раніше вважалися значними туристичними пам'ятками.

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Раніше повідомлялося, що в Ізмаїлі також було демонтовано пам'ятник Суворову.

Раніше стало відомо, що у місті Шепетівка на Хмельниччині демонтували пам'ятник радянському письменнику Миколі Островському, автору роману "Як гартувалася сталь".

А перед тим Одеська міськрада після тривалих дискусій ухвалила рішення демонтувати пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ.