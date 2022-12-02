Тарифи на комунальні послуги цієї зими не змінюватимуть, - Шмигаль

Тарифи на комунальні послуги, як і обіцяла влада, цієї зими залишаться без змін.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив на засіданні уряду у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Тарифи на комунальні послуги, як ми й обіцяли, цієї зими залишаться без змін", - сказав Шмигаль.

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За його словами, влада виділила достатню кількість коштів, аби повною мірою профінансувати всі субсидії, які будуть отримувати близько трьох мільйонів родин.