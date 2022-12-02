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Тарифи на комунальні послуги цієї зими не змінюватимуть, - Шмигаль

тариф

Тарифи на комунальні послуги, як і обіцяла влада, цієї зими залишаться без змін.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив на засіданні уряду у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Тарифи на комунальні послуги, як ми й обіцяли, цієї зими залишаться без змін", - сказав Шмигаль.

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За його словами, влада виділила достатню кількість коштів, аби повною мірою профінансувати всі субсидії, які будуть отримувати близько трьох мільйонів родин.

Автор: 

Кабмін (14065) тарифи (2009) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+9
Шмигаль тебе не за тарифи посадять. Посадать за сприяння в розмінуванні Чонгара.
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02.12.2022 21:20
+5
Звідки Шмигалю знати, чи буде він тарифи піднімати, чи ні? Не йому вирішувати. Тепер епоха Офісно-презедентської системи управління.
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02.12.2022 21:08
+5
Брехня, нещодавно в Київі підняли тариф на вивіз сміття на 25 чи 30%
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02.12.2022 21:31
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Звідки Шмигалю знати, чи буде він тарифи піднімати, чи ні? Не йому вирішувати. Тепер епоха Офісно-презедентської системи управління.
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02.12.2022 21:08 Відповісти
офісної системи управління, президентом включно. десь так ))
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02.12.2022 21:14 Відповісти
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року.

Відповідне рішення було схвалене на засіданні регулятора 27 грудняhttps://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3642052-v-ukraini-nastupnogo-roku-zrostut-tarifi-na-vodu.html
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28.12.2022 02:09 Відповісти
Шмигаль тебе не за тарифи посадять. Посадать за сприяння в розмінуванні Чонгара.
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02.12.2022 21:20 Відповісти
Шестерка Наперстка ублюдка ахметки тот ещё дебил это не мы им а они нам за то что их тварей из синагоги и минарета есче не повесили и не расстреляли пелерасты придурковато ********...
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02.12.2022 21:21 Відповісти
Брехня, нещодавно в Київі підняли тариф на вивіз сміття на 25 чи 30%
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02.12.2022 21:31 Відповісти
А причем правительство к вывозу мусора? Это к мэру, депутатам которых вы выбрали.
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02.12.2022 22:01 Відповісти
Вивіз сміття це комунальна послуга як прямо зазначено у Законі України "Про житлово-комунальні послуги". Якщо тарифи заморожуються то таке рішення обов'язково для усіх державних установ.
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06.12.2022 14:18 Відповісти
Казав ******** пан: "Кожух не дам, а продам! Але недорого"
Певно, знову збреше, ****.
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02.12.2022 21:36 Відповісти
тарифи куйня ,в порівнянні із ростом цін напродукти харчування.Тарифи ми Вам залишаємо ,але за продукти харчування.ми з Вас шкіру знімати будемо.
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02.12.2022 21:55 Відповісти
А якщо Шмигалю ткнути платіжками де видно, що було і як зросло? Вже обіцяли під час воєнного часу не піднімати. Керуюча компанія (ЖЕК) кожен місяць піднімає, а вивезення сміття за місяць подорожчало в 2,5 рази.
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02.12.2022 22:06 Відповісти
А що заважає відмовитись від їхніх послуг? Це ж не природній монополіст на кшталт Київгазу чи Київські електромережі
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04.12.2022 13:56 Відповісти
У вас в США можливо і можна, а у нас ні. ОСББ не варіант, бо там все одно поставлять свого, проходили. А от по газу навпаки є вибір з двох, хоча поставляти по факту все одно буде облгаз.
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04.12.2022 14:32 Відповісти
Поставлять свого? Що ви маєте на увазі? Невже у кожному багатоквартирному будинку у Києві у них є свої? Ви там вибори в осбб як і до органів держвлади проводите?
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04.12.2022 15:52 Відповісти
Значить точно змінять
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02.12.2022 23:28 Відповісти


Автор:

Заступник голови офісу Зеленського К.Тимошенко користується розкішною резиденцією та машиною, які йому дав у користування великий забудовник та тіньовий ділок, пов'язаний з угрупованням "Наріка".
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02.12.2022 23:29 Відповісти
 
 