Тарифи на комунальні послуги цієї зими не змінюватимуть, - Шмигаль
Тарифи на комунальні послуги, як і обіцяла влада, цієї зими залишаться без змін.
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив на засіданні уряду у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Тарифи на комунальні послуги, як ми й обіцяли, цієї зими залишаться без змін", - сказав Шмигаль.
За його словами, влада виділила достатню кількість коштів, аби повною мірою профінансувати всі субсидії, які будуть отримувати близько трьох мільйонів родин.
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+9 Игорь Москаленко #529824
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+5 CrossFirenko
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+5 Anton Y #479377
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Відповідне рішення було схвалене на засіданні регулятора 27 грудняhttps://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3642052-v-ukraini-nastupnogo-roku-zrostut-tarifi-na-vodu.html
Певно, знову збреше, ****.
Автор:
Заступник голови офісу Зеленського К.Тимошенко користується розкішною резиденцією та машиною, які йому дав у користування великий забудовник та тіньовий ділок, пов'язаний з угрупованням "Наріка".