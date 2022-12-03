У РФ треба забрати ядерну зброю, "як сірники у дітей", - Данілов
Росія не має право володіти ядерного зброю, бо поводиться з нею надто непередбачувано.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав YouTube-каналу "Є Питання", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наша перемога - це коли РФ повністю прибирається з нашої території, коли РФ припиняє мати ядерну зброю. Тому що ядерна зброя в РФ - це дуже небезпечно, це як сірники у дітей", - сказав Данілов.
За його словами, Росія має бути позбавлена ядерної зброї. Данілов пояснив, що не має права країна, яка поводиться не передбачувано, володіти ядерною зброєю.
У секретаря РНБО спитали, чи дійсно він вірить, що таке може статися. Він відповів: "Давайте почекаємо".
Топ коментарі
+9 Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар03.12.2022 06:55
+8 Сергій Петренко #529600
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+8 komarnytska
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Проблема в тому, хто візьме на себе цю зброю, хто той поліцейський, кому світ довірить ці "сірники", і хто буде за них дійсно відповідати.
Так воно говорить все правильно, на жаль ціна тим словам - грошик у базарний день!
"Ааааа!!! Надя Савченко - наш майбутній президент!!!" Досі так вважаємо? Ні? Правда?! "Аааааа! Джамала - наш президент!!!" Хочете? Ні? А чому волали? (Я не про Вас конкретно!) "Ааааа! Голобородько зі "Слуги народу" - наш президент!!!" Обрали. Задовільні?!
Пан Залужний - геніальний стратег і полководець. Як Головнокомандуючему - йому ціни немає! Але президент - це інше! Це дипломатія, це кадрова політика, це ДЕРЖАВНІСТЬ! Президентом не повинна бути популярна людина, ми вже таке маємо на свою голову! Президент - це чиновник, робоча коняка, яка везе не собі країну - з економікою, боргами, проблемами...
А пан Залужний на своєму місці зараз и хай буде далі, дай Боже йому здоров'я та сил!!!
))))))))
росія безвідповідально поводиться з ядерною зброєю. Як діти з сірниками!
Навіщо тоді американські вчені передали цім дурним русскім ядерну зброю!
За що Юліус та Етель Розенберги у 1953 році потрапили на електричний стілець.
росія - це мавпа з гранатою.
Краще думай, що він пропонує, а він говорить,
що до володіння ядерною зброєю держава повинна ДОРОСТИ.
Не доросла - на "дорослий" фільм не пускають, цигарки не продають,
у алкольному відділі копняками виганяють на двір, сірників не дають.
Росія буде першою, кого винудять віддати ядерну зброю -
сама напросилась.
Піди відбери.
Краще скази звідки в тимошенка 100 000 доларів на автівку