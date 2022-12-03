У РФ треба забрати ядерну зброю, "як сірники у дітей", - Данілов

Росія не має право володіти ядерного зброю, бо поводиться з нею надто непередбачувано.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав YouTube-каналу "Є Питання", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наша перемога - це коли РФ повністю прибирається з нашої території, коли РФ припиняє мати ядерну зброю. Тому що ядерна зброя в РФ - це дуже небезпечно, це як сірники у дітей", - сказав Данілов.

За його словами, Росія має бути позбавлена ядерної зброї. Данілов пояснив, що не має права країна, яка поводиться не передбачувано, володіти ядерною зброєю.

У секретаря РНБО спитали, чи дійсно він вірить, що таке може статися. Він відповів: "Давайте почекаємо".

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