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Новини Війна
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У РФ треба забрати ядерну зброю, "як сірники у дітей", - Данілов

данілов

Росія не має право володіти ядерного зброю, бо поводиться з нею надто непередбачувано.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав YouTube-каналу "Є Питання", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наша перемога - це коли РФ повністю прибирається з нашої території, коли РФ припиняє мати ядерну зброю. Тому що ядерна зброя в РФ - це дуже небезпечно, це як сірники у дітей", - сказав Данілов.

За його словами, Росія має бути позбавлена ядерної зброї. Данілов пояснив, що не має права країна, яка поводиться не передбачувано, володіти ядерною зброєю.

У секретаря РНБО спитали, чи дійсно він вірить, що таке може статися. Він відповів: "Давайте почекаємо".

Також читайте: Росія капітально розвиватиме ядерні сили, - Шойгу

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (64926) ядерна зброя (1145)


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Топ коментарі
+9
Чому при владі і при баблі завжди одні дебіли?
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03.12.2022 06:55
+8
росія має багато зброї, але мало розуму.

росія - це мавпа з гранатою.
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03.12.2022 07:02
+8
Коли котові нема чого робити, він себе вилизує. Коли Данілову нема чого робити, він чеше язиком ні про що.
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03.12.2022 07:31
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Чому при владі і при баблі завжди одні дебіли?
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03.12.2022 06:55 Відповісти
А що він не так сказав? В ідеалі так і має бути. Зрозуміло, що не сьогодні і навіть не завтра, але рано чи пізно... Рашці дійсно не можна залишати ядерну зброю - то небезпека всьому світу!
Проблема в тому, хто візьме на себе цю зброю, хто той поліцейський, кому світ довірить ці "сірники", і хто буде за них дійсно відповідати.
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03.12.2022 10:44 Відповісти
Я на ти. Розумієш, той чоловіче не володіє мозком нормальної людини, не буду вдаватися в нюанси, ким він був в "ліхіє дєвяностиє". Це говориться іншими словами, те що він сказав, він не знає тих слів, він не дипломат, не політична людина. Іноді від тупісті слів політика, залежить доля держави. Вибач, воно щось як ляпне, то соромно слухати і читати це, і таких при зеленій владі більшість. Так має бути, так, але це треба так сказати, щоб це в підручниках через 300 років читали. А зелені розмовляють мовою жартів, під час лютої війни, шутки прибауткі. рєзніков, данілов, зе, маляр, і багато інших, таке враження, що 95квартал на виїзді, так не можна. Жарти від рєзнікова ми чули, от скажи, як може людина такого рангу жартувати під час війни? Клоун хіба що.
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03.12.2022 12:04 Відповісти
Данилов троллит рашу и правильно делает
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03.12.2022 12:40 Відповісти
Не згоден. Тролять по іншому. Крапка.
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03.12.2022 17:34 Відповісти
Як по iншому?
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03.12.2022 23:21 Відповісти
Та я ж не про те, ХТО говорить! Я про те, ЩО говорить!

Так воно говорить все правильно, на жаль ціна тим словам - грошик у базарний день!
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05.12.2022 15:01 Відповісти
"сірники" можна віддати пану Залужному, майбутньому президентові України, а ще краще майбутньому Гетьману України Залужному. Бережи Бог Залужного, це майбутнє України, єдине майбутнє!
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03.12.2022 12:08 Відповісти
При всій моїй великій повазі до пана Залужного, та й до Вас, дуже, ДУЖЕ прошу - не робіть однієї й тієї ж помилки, що ми робимо останні роки!!!
"Ааааа!!! Надя Савченко - наш майбутній президент!!!" Досі так вважаємо? Ні? Правда?! "Аааааа! Джамала - наш президент!!!" Хочете? Ні? А чому волали? (Я не про Вас конкретно!) "Ааааа! Голобородько зі "Слуги народу" - наш президент!!!" Обрали. Задовільні?!

Пан Залужний - геніальний стратег і полководець. Як Головнокомандуючему - йому ціни немає! Але президент - це інше! Це дипломатія, це кадрова політика, це ДЕРЖАВНІСТЬ! Президентом не повинна бути популярна людина, ми вже таке маємо на свою голову! Президент - це чиновник, робоча коняка, яка везе не собі країну - з економікою, боргами, проблемами...

А пан Залужний на своєму місці зараз и хай буде далі, дай Боже йому здоров'я та сил!!!
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05.12.2022 14:59 Відповісти
++++

))))))))
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03.12.2022 06:57 Відповісти
Це точно!

росія безвідповідально поводиться з ядерною зброєю. Як діти з сірниками!

Навіщо тоді американські вчені передали цім дурним русскім ядерну зброю!
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03.12.2022 06:59 Відповісти
Взагалі-то, креслення атомної бомби було викрадено і вивезено до СРСР.
За що Юліус та Етель Розенберги у 1953 році потрапили на електричний стілець.
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03.12.2022 08:52 Відповісти
росія має багато зброї, але мало розуму.

росія - це мавпа з гранатою.
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03.12.2022 07:02 Відповісти
Треба -- і надавати по чаинику .
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03.12.2022 07:24 Відповісти
Ідея хороша, але цікаво, як це можна зробити?
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03.12.2022 07:26 Відповісти
Треба, щоб рашка вистріляла весь запас ядерної зброї, й тоді вона залишиться без неї. Думаю данілофф це й мав на увазі.)))
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03.12.2022 07:55 Відповісти
Бомби в обмін на "Мівіну" та пальмове масло.
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03.12.2022 08:53 Відповісти
не треба ілюзій і казок,кацапія не ірак,і цілком може закрити потреби свого поголів'я в кормі,хоч і фуражному,тому тут ця схема "нафта\зброя в обмін на іжу" не пройде,то раз,по друге зоотехнік висрав чергову маячню,ядерну зброю можна відібрати якщо раху окупувати,а цього не буде,як тільки ЗСУ звільнять всю територію України і видавлять кацапів на болота,русня одразу почне махати ядеркою,щоб до неї не лізли,тому звикайте що цей їбанутий сусід з нами надовго,наша ж задача одразу,як звільнимо усі території,вступати в НАТО.
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03.12.2022 12:37 Відповісти
Там не всі відверто їбонуті. Вони ще пам'ятають свої вояжі по Єгиптах, смак пармезану і запах сидінь новенького "Форда". Вони хоч і свині, але хотять жити як люди - таких більшість. І їм "імпєрскоє вєлічіє" на ккуй не упало.
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03.12.2022 12:48 Відповісти
Коли котові нема чого робити, він себе вилизує. Коли Данілову нема чого робити, він чеше язиком ні про що.
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03.12.2022 07:31 Відповісти
Як саме «треба»?!! Часто справляє враження придурка. Аби ляпнути якусь чергову дурню!
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03.12.2022 07:40 Відповісти
Коли не буде чого жерти в країні, віддадуть самі. Потрібно створити умови для цього, як в свій час з Україною зробили.
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03.12.2022 10:08 Відповісти
кацапи другі або треті по експорту зерна в світі.ви вірити що вони будуть з голоду пухнути? самій не смішно,ще раз повторю,кацапія не ірак,вона має що жерти.
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03.12.2022 12:38 Відповісти
Для чого взагалі оголошувати фантазії цього придурка, який відправив своїх синів в Європу, а сам сидить у себе в маєтку і розповідає, як усі мають пройти війну?
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03.12.2022 07:40 Відповісти
Тобі полегшає, якщо його сини будуть мерзнути в окопах ?
Краще думай, що він пропонує, а він говорить,
що до володіння ядерною зброєю держава повинна ДОРОСТИ.
 Не доросла - на "дорослий" фільм не пускають, цигарки не продають,
у алкольному відділі копняками виганяють на двір, сірників не дають.
Росія буде першою, кого винудять віддати ядерну зброю -
сама напросилась.
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03.12.2022 10:36 Відповісти
угу і як.пальцем погрозять? скільки років їбуть кндр,і шо? кацапи в гіршому разі закриються аналогічно і срати вони хотітимуть на всі ці "доросли,не доросли",ну стануть більш тісніше дружити організмами з китаєм та індією.тому ширпотреб та ліки у них будуть,далі які дії?
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03.12.2022 12:41 Відповісти
СРСР був потужнішим і більшим, а в 1991-му за окорочки був готовий на все.
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03.12.2022 12:43 Відповісти
Вже напився зранку?
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03.12.2022 07:52 Відповісти
почнемо з того, що не він один так думає і не він перший так каже
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03.12.2022 08:04 Відповісти
А вот"Красный директор"думал совсем иначе и сплавил украинское ЯО раше,за какие-то долги по газу от новоявленных олигархов..вкупе с "пипифаксом" БМ..Теперь маємо те що маємо..
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03.12.2022 15:38 Відповісти
Какие дети ? Дебилы бл..дь .
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03.12.2022 08:31 Відповісти
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03.12.2022 08:38 Відповісти
Я а велика мисля..
Піди відбери.
Краще скази звідки в тимошенка 100 000 доларів на автівку
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03.12.2022 08:48 Відповісти
До чого тут діти , данілов ? Недолуге ...
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03.12.2022 09:28 Відповісти
Як в макаки гранату!
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03.12.2022 11:33 Відповісти
Блин... Нравится, не нравится... - я думал инфантилизм - это особенность российской дипломатии. А нет, данилов решил тоже блеснуть соплей на солнце
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03.12.2022 12:49 Відповісти
Язиком плести в кріслі сидячи легко. Скажи як. Чи хоч вдягнись натякаючи.
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03.12.2022 15:02 Відповісти
 
 