Росія капітально розвиватиме ядерні сили, - Шойгу
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що його відомство у 2023 році буде капітально розбудовувати ядерні сили РФ.
Слова Шойгу цитують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наступного року особливу увагу приділимо капітальній розбудові в інтересах ядерних сил", - заявив він.
Також Шойгу додав, що на території України збройні сили РФ тестують нові способи застосування ракетних військ і артилерії.
За його словами, насамперед це стосується використання "розвідувально-ударних вогневих комплексів, що включають в себе безпілотні літальні апарати, а також сучасні та перспективні зразки озброєння".
Російський міністр оборони зазначив, що з урахуванням досвіду війни в Україні "вдосконалюється і контрбатарейна боротьба як одне з основних завдань вогневого ураження противника".
За словами Шойгу, до її виконання залучено далекобійні реактивні артилерійські системи "Торнадо-С" і артилерійські системи великої потужності "Малка" - вони нібито ефективно уражають "іноземні реактивні та артилерійські системи".
Глава Міноборони РФ також запропонував застосовувати на війні в Україні "перспективні озброєння".
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