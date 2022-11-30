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Новини Війна
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Росія капітально розвиватиме ядерні сили, - Шойгу

шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що його відомство у 2023 році буде капітально розбудовувати ядерні сили РФ.

Слова Шойгу цитують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наступного року особливу увагу приділимо капітальній розбудові в інтересах ядерних сил", - заявив він.

Також Шойгу додав, що на території України збройні сили РФ тестують нові способи застосування ракетних військ і артилерії.

За його словами, насамперед це стосується використання "розвідувально-ударних вогневих комплексів, що включають в себе безпілотні літальні апарати, а також сучасні та перспективні зразки озброєння".

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 88 880 осіб, 280 літаків, 2 914 танків, 1 902 артсистеми, 5 872 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російський міністр оборони зазначив, що з урахуванням досвіду війни в Україні "вдосконалюється і контрбатарейна боротьба як одне з основних завдань вогневого ураження противника".

За словами Шойгу, до її виконання залучено далекобійні реактивні артилерійські системи "Торнадо-С" і артилерійські системи великої потужності "Малка" - вони нібито ефективно уражають "іноземні реактивні та артилерійські системи".

Глава Міноборони РФ також запропонував застосовувати на війні в Україні "перспективні озброєння".

Читайте: Росія мала обговорити зі США скорочення ядерної зброї, але відклала переговори

Автор: 

армія рф (18043) Шойгу Сергій (630) ядерна зброя (1196)


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Топ коментарі
+37
Думаю через роки 2 на кацапії грошей уже і на пенсії не буде, уже не говорячи про якісь там ядерні сили.
Буде програма - ОБМІН НАФТИ І СТАРИХ ЯДЕРНИХ ЗАРЯДІВ НА ПРОДОВОЛЬСТВО.
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30.11.2022 13:18 Відповісти
+33
Шойгу, виходить, заявив, що ядерні сили росії капітально недорозвинуті...
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30.11.2022 13:17 Відповісти
+29
Тільки це і залишилось, тому що всі інші сили на повірку виявились лайном.
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30.11.2022 13:15 Відповісти
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Это логично, когда они увидели, что армии у них по сути нет, просто садистский сброд. Перешли к последнему своему козырю.
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30.11.2022 19:06 Відповісти
Короче, равнение на КНДР !
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30.11.2022 19:15 Відповісти
Ты смотри, еще жив ублюдок! А поговаривали, сдох уже...
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30.11.2022 19:34 Відповісти
Хто зна що пуде у 2023 році з цим піндосстаном
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30.11.2022 20:44 Відповісти
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