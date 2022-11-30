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Новости Война
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Россия будет капитально развивать ядерные силы, - Шойгу

шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что его ведомство в 2023 году будет капитально развивать ядерные силы РФ.

Слова Шойгу цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"В следующем году особое внимание уделим капитальному развитию в интересах ядерных сил", - заявил он.

Также Шойгу добавил, что на территории Украины вооруженные силы РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии.

По его словам, в первую очередь это касается использования "разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения".

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Российский министр обороны отметил, что с учетом опыта войны в Украине "совершенствуется и контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника".

По словам Шойгу, к ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка" - они якобы эффективно поражают "иностранные реактивные и артиллерийские системы".

Глава Минобороны РФ также предложил применять на войне в Украине "перспективные вооружения".

армия РФ (19892) Шойгу Сергей (716) ядерное оружие (1376)


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Топ комментарии
+37
Думаю через роки 2 на кацапії грошей уже і на пенсії не буде, уже не говорячи про якісь там ядерні сили.
Буде програма - ОБМІН НАФТИ І СТАРИХ ЯДЕРНИХ ЗАРЯДІВ НА ПРОДОВОЛЬСТВО.
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30.11.2022 13:18 Ответить
+33
Шойгу, виходить, заявив, що ядерні сили росії капітально недорозвинуті...
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30.11.2022 13:17 Ответить
+29
Тільки це і залишилось, тому що всі інші сили на повірку виявились лайном.
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30.11.2022 13:15 Ответить
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Это логично, когда они увидели, что армии у них по сути нет, просто садистский сброд. Перешли к последнему своему козырю.
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30.11.2022 19:06 Ответить
Короче, равнение на КНДР !
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30.11.2022 19:15 Ответить
Ты смотри, еще жив ублюдок! А поговаривали, сдох уже...
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30.11.2022 19:34 Ответить
Хто зна що пуде у 2023 році з цим піндосстаном
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30.11.2022 20:44 Ответить
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