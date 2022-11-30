Россия будет капитально развивать ядерные силы, - Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что его ведомство в 2023 году будет капитально развивать ядерные силы РФ.
Слова Шойгу цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
"В следующем году особое внимание уделим капитальному развитию в интересах ядерных сил", - заявил он.
Также Шойгу добавил, что на территории Украины вооруженные силы РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии.
По его словам, в первую очередь это касается использования "разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения".
Российский министр обороны отметил, что с учетом опыта войны в Украине "совершенствуется и контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника".
По словам Шойгу, к ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка" - они якобы эффективно поражают "иностранные реактивные и артиллерийские системы".
Глава Минобороны РФ также предложил применять на войне в Украине "перспективные вооружения".
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