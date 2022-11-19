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Новый "нюрнбергский процесс", ситуация в украинской энергетике, рейтинги на предстоящих президентских выборах. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Новый нюрнбергский процесс, ситуация в украинской энергетике, рейтинги на предстоящих президентских выборах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Скоро

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Новый нюрнбергский процесс, ситуация в украинской энергетике, рейтинги на предстоящих президентских выборах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

На очереди другие города...

Новый нюрнбергский процесс, ситуация в украинской энергетике, рейтинги на предстоящих президентских выборах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

За героизм

Новый нюрнбергский процесс, ситуация в украинской энергетике, рейтинги на предстоящих президентских выборах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

...и это не сон

Новый нюрнбергский процесс, ситуация в украинской энергетике, рейтинги на предстоящих президентских выборах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Свежий рейтинг

Новый нюрнбергский процесс, ситуация в украинской энергетике, рейтинги на предстоящих президентских выборах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Выбор очевиден

Новый нюрнбергский процесс, ситуация в украинской энергетике, рейтинги на предстоящих президентских выборах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Ситуация в украинской энергетике

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Новый нюрнбергский процесс, ситуация в украинской энергетике, рейтинги на предстоящих президентских выборах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Реалии

Новый нюрнбергский процесс, ситуация в украинской энергетике, рейтинги на предстоящих президентских выборах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Горе то какое...

Новый нюрнбергский процесс, ситуация в украинской энергетике, рейтинги на предстоящих президентских выборах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Новый мировой порядок

Новый нюрнбергский процесс, ситуация в украинской энергетике, рейтинги на предстоящих президентских выборах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

РПЦ ФСБ

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Новый нюрнбергский процесс, ситуация в украинской энергетике, рейтинги на предстоящих президентских выборах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

"Организованное отступление"

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Лавров Сергей (2325) путин владимир (31544) россия (96139) фотожаба (14496) Шойгу Сергей (714) Суровикин Сергей (36)


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Отам на лавці підсудних не видно соловйова,скабєєвої та інших
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19.11.2022 07:36 Ответить
Так цих без суда повісять на гиляках
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19.11.2022 07:58 Ответить
Там не вистачить лавки до 100 мільйонів хворих на голову московитів.
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19.11.2022 08:17 Ответить
Їх під лавку загнали.
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19.11.2022 18:40 Ответить
И охранять их будут латыши с эстонцами , как в Нюрнберге. https://newsland.com/post/3386183-latyshskii-i-estonskii-legion-vaffen-ss-v-niurnberge
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19.11.2022 08:28 Ответить
https://ibb.co/2j4tz7q
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19.11.2022 08:44 Ответить
Про кандидатів на наступні вибори сподобалось.
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19.11.2022 10:58 Ответить
 
 