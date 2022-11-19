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Новий "нюрнберзький процес", ситуація в українській енергетиці, рейтинги на майбутніх президентських виборах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Скоро
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Путіна неминуче чекає вирок, - Порошенко про рішення суду у справі MH17
На черзі інші міста...
За героїзм
... і це не сон
Свіжий рейтинг
Вибір очевидний
Ситуація в українській енергетиці
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" вдалося збалансувати енергосистему: у Києві повертаються до відключень електроенергії за графіками
Реалії
Горе то какое...
Новий світовий порядок
РПЦ ФСБ
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пробуждается матушка-Русь", - у Києві на території Лаври співають проросійські пісні.
"Организованное отступление"
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Юрий Викторович #524822
показати весь коментар19.11.2022 07:36 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар19.11.2022 07:58 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Анатолий К #427424
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Антип61
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Valdis Klēvers #545346
показати весь коментар19.11.2022 08:28 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Отто Кац #364501
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Claudia Smith
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