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Новий "нюрнберзький процес", ситуація в українській енергетиці, рейтинги на майбутніх президентських виборах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Новий нюрнберзький процес, ситуація в українській енергетиці, рейтинги на майбутніх президентських виборах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Скоро

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Путіна неминуче чекає вирок, - Порошенко про рішення суду у справі MH17

Новий нюрнберзький процес, ситуація в українській енергетиці, рейтинги на майбутніх президентських виборах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

На черзі інші міста...

Новий нюрнберзький процес, ситуація в українській енергетиці, рейтинги на майбутніх президентських виборах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

За героїзм

Новий нюрнберзький процес, ситуація в українській енергетиці, рейтинги на майбутніх президентських виборах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

... і це не сон

Новий нюрнберзький процес, ситуація в українській енергетиці, рейтинги на майбутніх президентських виборах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Свіжий рейтинг

Новий нюрнберзький процес, ситуація в українській енергетиці, рейтинги на майбутніх президентських виборах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Вибір очевидний

Новий нюрнберзький процес, ситуація в українській енергетиці, рейтинги на майбутніх президентських виборах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Ситуація в українській енергетиці

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" вдалося збалансувати енергосистему: у Києві повертаються до відключень електроенергії за графіками

Новий нюрнберзький процес, ситуація в українській енергетиці, рейтинги на майбутніх президентських виборах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Реалії

Новий нюрнберзький процес, ситуація в українській енергетиці, рейтинги на майбутніх президентських виборах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Горе то какое...

Новий нюрнберзький процес, ситуація в українській енергетиці, рейтинги на майбутніх президентських виборах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Новий світовий порядок

Новий нюрнберзький процес, ситуація в українській енергетиці, рейтинги на майбутніх президентських виборах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

РПЦ ФСБ

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пробуждается матушка-Русь", - у Києві на території Лаври співають проросійські пісні.

Новий нюрнберзький процес, ситуація в українській енергетиці, рейтинги на майбутніх президентських виборах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

"Организованное отступление"

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лавров Сергій (1611) путін володимир (24103) росія (65994) фотожаба (13970) Шойгу Сергій (628) Суровікін Сергій (49)


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Отам на лавці підсудних не видно соловйова,скабєєвої та інших
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19.11.2022 07:36 Відповісти
Так цих без суда повісять на гиляках
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19.11.2022 07:58 Відповісти
Там не вистачить лавки до 100 мільйонів хворих на голову московитів.
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19.11.2022 08:17 Відповісти
Їх під лавку загнали.
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19.11.2022 18:40 Відповісти
И охранять их будут латыши с эстонцами , как в Нюрнберге. https://newsland.com/post/3386183-latyshskii-i-estonskii-legion-vaffen-ss-v-niurnberge
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19.11.2022 08:28 Відповісти
https://ibb.co/2j4tz7q
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19.11.2022 08:44 Відповісти
Про кандидатів на наступні вибори сподобалось.
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19.11.2022 10:58 Відповісти
 
 