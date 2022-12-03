До окупованого Мелітополя завезли вчителів з Дагестану, - ЦНС

Російські окупанти намагаються русифікувати українських дітей на тимчасово захоплених територіях України. Педагогічних кадрів не вистачає, тож займатись пропагандою у школах Мелітополя відправляють вчителів із Дагестану.

Про це повідомляє Центр національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Оскільки більшість українських вчителів відмовилися співпрацювати із загарбниками, росіяни завозять своїх вчителів, обіцяючи їм підвищені зарплати та пільги як учасникам бойових дій.

"Цього разу до Мелітополя відвезли вчителів з Дагестану, які мають покрити дефіцит кадрів та займатися пропагандою в окупаційних школах", - йдеться у повідомленні.

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Також у Центрі інформують, що паралельно окупанти проводить рейди щодо виявлення дітей, яких батьки не відпустили на "навчання" та не записали до російських осередків пропаганди. Окупанти загрожують їм позбавленням батьківських прав, щоби змусити віддати дитину.

Центр національного спротиву закликає жителів тимчасово окупованої території покинути регіон до моменту його звільнення українськими військовими.

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