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Новини Окуповані території Війна
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До окупованого Мелітополя завезли вчителів з Дагестану, - ЦНС

школа,карта,росія

Російські окупанти намагаються русифікувати українських дітей на тимчасово захоплених територіях України. Педагогічних кадрів не вистачає, тож займатись пропагандою у школах Мелітополя відправляють вчителів із Дагестану.

Про це повідомляє Центр національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Оскільки більшість українських вчителів відмовилися співпрацювати із загарбниками, росіяни завозять своїх вчителів, обіцяючи їм підвищені зарплати та пільги як учасникам бойових дій.

"Цього разу до Мелітополя відвезли вчителів з Дагестану, які мають покрити дефіцит кадрів та займатися пропагандою в окупаційних школах", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Дівчинка з Херсону, родина якої вимушено евакуювалась до Криму, відмовляється в школі співати гімн окупантів та намалювала патріотичний малюнок з гаслом "Слава Україні". ВІДЕО+ФОТО

Також у Центрі інформують, що паралельно окупанти проводить рейди щодо виявлення дітей, яких батьки не відпустили на "навчання" та не записали до російських осередків пропаганди. Окупанти загрожують їм позбавленням батьківських прав, щоби змусити віддати дитину.

Центр національного спротиву закликає жителів тимчасово окупованої території покинути регіон до моменту його звільнення українськими військовими.

Також читайте: Окупанти перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл, - Центр нацспротиву

Автор: 

Дагестан (77) діти (5044) Мелітополь (770) окупація (6668) школа (2204) вчитель (395)


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Топ коментарі
+24
Стоїть черга на касу в Ашані, тут якась жінка хоче пройти без черги.
Симпатичний чоловік з посмішкою запитує її:
-Пані кудись поспішає?
-Я нє панімаю па вашему!
-Ну добре,можу і по-вашому: «Куда лезешь,*****?!!!»
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03.12.2022 07:20
+17
Урок природознавства у мелітопольській школі:
- Запомны, дефачка! Надэюсь, ты русский язык панимаеш? "Ос" - это нэ толка спиц, на каторой Земля вращается "Ос" - эта и балшой желта-черный паласатый мух, каторый больна кусается!
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03.12.2022 07:08
+14
А потім москальські медіа "на украінє бандеравци убілі рускіх учітєлєй")))
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03.12.2022 07:27
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Урок природознавства у мелітопольській школі:
- Запомны, дефачка! Надэюсь, ты русский язык панимаеш? "Ос" - это нэ толка спиц, на каторой Земля вращается "Ос" - эта и балшой желта-черный паласатый мух, каторый больна кусается!
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03.12.2022 07:08 Відповісти
Ос - малэнкий паласатый птичка: сладко сэрит, больно кусается.....
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03.12.2022 07:34 Відповісти
а земной ос это вах не знаю
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03.12.2022 09:58 Відповісти
Стереть в порошок всех гнид способствовавших захвату садистам руzzким ‼️Горите в пекле вместе с рашистами‼️Где Баканов организовавший "коридорчик "
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03.12.2022 09:47 Відповісти
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03.12.2022 09:57 Відповісти
баканов у новинского прячется.
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03.12.2022 11:04 Відповісти
Стоїть черга на касу в Ашані, тут якась жінка хоче пройти без черги.
Симпатичний чоловік з посмішкою запитує її:
-Пані кудись поспішає?
-Я нє панімаю па вашему!
-Ну добре,можу і по-вашому: «Куда лезешь,*****?!!!»
показати весь коментар
03.12.2022 07:20 Відповісти
Найогидніше це те що ворог на окупованих територіях творить етноцид і це в 21 столітті ,тобто позбавити народ української мови та історичної памяті народ перетворюєтся на "бидло насиление"ну як в лднр ,це злочин рашиських варварів ,надіюсь що в Мелітополі вони довго не затримаются.
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03.12.2022 07:23 Відповісти
А потім москальські медіа "на украінє бандеравци убілі рускіх учітєлєй")))
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03.12.2022 07:27 Відповісти
Наші діти отим вчителям повинні давати уроки....
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03.12.2022 07:31 Відповісти
Ніт. Краще щоб це зробили батьки наших дітей.
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03.12.2022 07:42 Відповісти
Мала на увазі,що наші діти розумніші набагато за тих вчителів.А все інше зроблять батьки...
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03.12.2022 14:41 Відповісти
- Дэти, запомнитэ, что сол, фасол и вермишел пишэтся с мягким знакам, а бутылька - без мягкого знака !
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03.12.2022 07:32 Відповісти
Дэти, внымание: сол, фасол, вэрмишел пишется с мягким знаком, а тарелька, вилька, бутылька - бэз мягкого знака. Запышыте это, запомните, зазубрыте, патаму что панят этого НЕВОЗМОЖНО!!!
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03.12.2022 10:36 Відповісти
А малЪчык... А малъчык можыт писат как хатит... Малъчык харошый... Малъчык...
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03.12.2022 11:53 Відповісти
Як у них все швидко -- вчителі . рублі -- натреновані .
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03.12.2022 07:38 Відповісти
Чому цінність "армії, мови, віри" українцям потрібно доводити лише за допомогою війни, лише за допомогою страждань ? Невже у нас таке тупе населення, що саме не розуміє фундаментальної цінності цих понять ??? І взагалі, як можна було намагатися будувати країну на гаслі "какая разніца на каком язікє і под какім памятніком" ??? Як немає різниці - будете вчити дагестанську мову!
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03.12.2022 08:16 Відповісти
Які "васпітатєлі", таке і 'насєлєніє"...
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03.12.2022 11:55 Відповісти
Чучмеки будуть вчити кацапському язику?
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03.12.2022 08:31 Відповісти
По идее, первый урок должен быть посвящён
основам русского мата.
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03.12.2022 08:34 Відповісти
А також всі наступні. Бо "класік" сказав: "Русскій мат также неисчерпаем, как и атом".
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03.12.2022 12:02 Відповісти
А им сказали, что если они получают УБД, то являются комбатантами со всеми вытекающими?
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03.12.2022 08:46 Відповісти
І шо робити батькам. Заберуть, же суки, дітей і відправлять у якийсь свій зажопінск в рифе на всиновлення.
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03.12.2022 09:31 Відповісти
Дівчаток зобов'яжуть ходити в школу в хіджабах, а старшокласниць в чадрі.
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03.12.2022 10:31 Відповісти
І дівчата будуть ходити до школи до 12 років. Бо далі - "замуж, чєтвьортой женой".
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03.12.2022 11:59 Відповісти
 
 