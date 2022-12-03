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Новини
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Новинський збирається оскаржити санкції в суді: Це "переслідування релігійних переконань"

новинський

Колишній народний депутат бізнесмен Вадим Новинський збирається оскаржити в суді рішення про запровадження проти нього санкцій.

Про це Новинський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення РНБО щодо застосування до мене персональних санкцій я розцінюю як переслідування за релігійні переконання", - написав він.

За його словами, він багато років "відчуває тиск" за підтримку та благодійну допомогу УПЦ МП.

"Я свідомо прийняв громадянство України і є її патріотом. Завжди виступав за мир, збереження української державності та територіальної цілісності України. Бізнеси, акціонером яких я є, роблять істотний внесок в економіку та обороноздатність України", - заявив Новинський.

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Він нагадав, що Конституція України гарантує свободу віросповідання, та заявив про намір оскаржити застосування введених проти нього санкцій РНБО в українських та міжнародних судах.

Нагадаємо, 2 грудня РНБО запровадила санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського. Рішення було ухвалене після "розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України".

Також читайте: Ткаченко про реєстрацію монастиря ПЦУ в Лаврі: Про передачу не йдеться

Автор: 

Новинський Вадим (534) санкції (11768) УПЦ МП (1205)


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Топ коментарі
+44
Релігійні переконання це ширма. Він ворог України.
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03.12.2022 07:58
+23
...який знищив найбільший суднобудівний завод в Миколаєві.
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03.12.2022 08:13
+22
Стаття 35 Конституції України

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і риту альні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

УПЦ МП, яку підтримує фінансово "Новінський", закликає до знищення України То про що може вестись мова?!
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03.12.2022 08:24
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І печерський суд з радістю задовольнить його скаргу.
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03.12.2022 09:23 Відповісти
фсбшну суку давно вже пора ліквідувати
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03.12.2022 09:24 Відповісти
Кожного попа упц мп та олігарха на допит:

- Чий Крим і Донбас?
- яке ваше ставлення до "руzzкого мира"? Чи є рпц - злочинною, тоталітарною, єретичною сектою?
- чи є путін військовий злочинцем, а рф - країною терористом?
В залежності від відповідей, або тюрма - 15 років (з конфіскацією), або проживання в Україні, але з обмеженими правами...

Українська демократія повинна бути правовою та проукраїнською!
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03.12.2022 09:33 Відповісти
Ще краще, коли кожен поп на ВІДЕОКАМЕРУ, оголосить АНАФЕМУ на злочинця путіна і на єретичну псевдоцеркву рпц!
Це і буде тест на перевірку!
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03.12.2022 09:37 Відповісти
православная **** может молиться только на 100баксов
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03.12.2022 09:34 Відповісти
Збоченці-сатаністи,краще мовчіть...
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03.12.2022 09:45 Відповісти
Я якось можна оскаржити набуття цим паном українського громадянства?
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03.12.2022 09:52 Відповісти
Во **** православна! Ти бач, і "нацистського режиму" не боїться, оскаржувати воно буде.
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03.12.2022 09:56 Відповісти
Яких релігійних переконань? І до чого тут релігія? Усім відомі їх переконання. Щоб їм таке конання як те переконання. Геть їх з нашої землі. Їдьте в редерацію і там конайте.
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03.12.2022 10:16 Відповісти
**** православная !!!!!
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03.12.2022 10:50 Відповісти
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03.12.2022 11:25 Відповісти
😂
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03.12.2022 15:05 Відповісти
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