Новинський збирається оскаржити санкції в суді: Це "переслідування релігійних переконань"
Колишній народний депутат бізнесмен Вадим Новинський збирається оскаржити в суді рішення про запровадження проти нього санкцій.
Про це Новинський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення РНБО щодо застосування до мене персональних санкцій я розцінюю як переслідування за релігійні переконання", - написав він.
За його словами, він багато років "відчуває тиск" за підтримку та благодійну допомогу УПЦ МП.
"Я свідомо прийняв громадянство України і є її патріотом. Завжди виступав за мир, збереження української державності та територіальної цілісності України. Бізнеси, акціонером яких я є, роблять істотний внесок в економіку та обороноздатність України", - заявив Новинський.
Він нагадав, що Конституція України гарантує свободу віросповідання, та заявив про намір оскаржити застосування введених проти нього санкцій РНБО в українських та міжнародних судах.
Нагадаємо, 2 грудня РНБО запровадила санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського. Рішення було ухвалене після "розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України".
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