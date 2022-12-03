Дитячий телеканал Disney припиняє мовлення в РФ
Дитячий телеканал Disney, який є локальною версією американського телеканалу Disney Channel, припинить мовлення в Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Disney перестане мовити 14 грудня. Сайт і сторінки каналу в соціальних мережах перестали оновлюватися ще 30 вересня.
Замість Disney холдинг "ЮТВ", що контролює Disney, готується зробити новий телеканал. Він називатиметься "Солнце", на ньому також транслюватиметься дитячий контент.
Нагадаємо, ще в березні компанія The Walt Disney оголосила про тимчасове зупинення прокату своїх фільмів у Росії. У жовтні перестав працювати російськомовний сайт Disney. Також недоступними стали акаунти студії в соцмережах.
У листопаді стало відомо, що Disney закриває російський офіс свого кінопідрозділу - більшість співробітників офісу в Москві, де базується кінопрокатний відділ студії, були звільнені.
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Будут смотреть раз в сутки вот это
- Гена, можно я пойду в кино?
- Да ну тебя нафиг, Чебурашка, ты такой впечатлительный, опять начнешь всякую херню нести
- Нет, Гена, все будет нормально
- Ну ладно, иди
Через 2 часа звонок в дверь. На пороге стоит Чебурашка со стеклянными глазами.
- Чебурашка, что с тобой?
- Отвали, зеленая плесень, я Чебуратор 3
Приходит крокодил Гена домой и говорит Чебурашке:
- Слы, Чебуратор, я тут дури прикупил. Положу покамест на полку. Ты не трогай, я щас душ приму, и как выйду - дунем вдвоем.
Сам в душ ушел, а Чебурашку желание распирает, аж невмоготу... Ну, думает, я сейчас только один колпачок, малюсенький. А как Гена выйдет - курнем как положено.
Насыпал, опустил бульбулятор... Его тут же убило в сосиску. Сидит, прётся. Вдруг Гена кричит из ванной:
- Чебур, принеси плиз полотенце.
Чебурашка (накуренный поток сознания): "***-я-я, ща спалюсь. Сто пудов - спалюсь. Так, главное - не паниковать. Это просто. Нужно просто сделать все как обычно. Нужно не привлекать к себе внимание. Я зайду в ванную и скажу: "Геннадий, вот ваше полотенце". Нет. А ****** на "вы"? Скажу: "Геннадий, вот полотенце, которое ты просил". Не, как-то длинно. Надо короче. Скажу: "Геннадий, вот полотенце". Блин, палюсь-палюсь-палюсь... Скажу: "Геннадий, держи полотенце". Геннадий... Геннадий... А почему собственно Геннадий? Скажу: "Гена, держи полотенце"... Ну спалюсь же ведь все равно... Надо еще короче. Краткость - сестра мутанта. Зайду и скажу: "Гена, на"... "Гена, на"... "Гена, на"... Это вообще как-то тупо звучит. Может, спеть: "Гена-гена-гена-на"? *****, палево. Ну да ладно, хватит
гнать. Спалюсь, так спалюсь. Хотя нет. А зачем вообще ему что-то говорить? Зайду и молча отдам ему полотенце. Так, сосредоточились..."
Чебурашка сделал максимально нейтральную морду лица, подходит к ванной комнате, открывает дверь - и в ужасе как заорёт:
- ААААААА *******!!!!!! КРОКОДИЛ В ВАННОЙ!!!!!!!!..