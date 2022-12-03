УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6552 відвідувача онлайн
Новини
2 155 11

Дитячий телеканал Disney припиняє мовлення в РФ

disney

Дитячий телеканал Disney, який є локальною версією американського телеканалу Disney Channel, припинить мовлення в Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Disney перестане мовити 14 грудня. Сайт і сторінки каналу в соціальних мережах перестали оновлюватися ще 30 вересня.

Замість Disney холдинг "ЮТВ", що контролює Disney, готується зробити новий телеканал. Він називатиметься "Солнце", на ньому також транслюватиметься дитячий контент.

Нагадаємо, ще в березні компанія The Walt Disney оголосила про тимчасове зупинення прокату своїх фільмів у Росії. У жовтні перестав працювати російськомовний сайт Disney. Також недоступними стали акаунти студії в соцмережах.

У листопаді стало відомо, що Disney закриває російський офіс свого кінопідрозділу - більшість співробітників офісу в Москві, де базується кінопрокатний відділ студії, були звільнені.

Також читайте: "Дождь" звільнив ведучого Коростельова, який сказав, що телеканал допомагає армії РФ

Автор: 

діти (5044) росія (64935) телебачення (1169) Disney (49)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Правильно! Нєфіг дивитися буржуйські "Тачки", дайош Хрюшу, Стіпашу і совкові лялькові мультики!
показати весь коментар
03.12.2022 10:03
+5
Вот-вот. Реалити-шоу Хрюши со Степашей на дамбасе 15 мин.
показати весь коментар
03.12.2022 10:09
+5
😂 Або ось также:

Приходит крокодил Гена домой и говорит Чебурашке:

- Слы, Чебуратор, я тут дури прикупил. Положу покамест на полку. Ты не трогай, я щас душ приму, и как выйду - дунем вдвоем.
Сам в душ ушел, а Чебурашку желание распирает, аж невмоготу... Ну, думает, я сейчас только один колпачок, малюсенький. А как Гена выйдет - курнем как положено.
Насыпал, опустил бульбулятор... Его тут же убило в сосиску. Сидит, прётся. Вдруг Гена кричит из ванной:

- Чебур, принеси плиз полотенце.

Чебурашка (накуренный поток сознания): "***-я-я, ща спалюсь. Сто пудов - спалюсь. Так, главное - не паниковать. Это просто. Нужно просто сделать все как обычно. Нужно не привлекать к себе внимание. Я зайду в ванную и скажу: "Геннадий, вот ваше полотенце". Нет. А ****** на "вы"? Скажу: "Геннадий, вот полотенце, которое ты просил". Не, как-то длинно. Надо короче. Скажу: "Геннадий, вот полотенце". Блин, палюсь-палюсь-палюсь... Скажу: "Геннадий, держи полотенце". Геннадий... Геннадий... А почему собственно Геннадий? Скажу: "Гена, держи полотенце"... Ну спалюсь же ведь все равно... Надо еще короче. Краткость - сестра мутанта. Зайду и скажу: "Гена, на"... "Гена, на"... "Гена, на"... Это вообще как-то тупо звучит. Может, спеть: "Гена-гена-гена-на"? *****, палево. Ну да ладно, хватит

гнать. Спалюсь, так спалюсь. Хотя нет. А зачем вообще ему что-то говорить? Зайду и молча отдам ему полотенце. Так, сосредоточились..."
Чебурашка сделал максимально нейтральную морду лица, подходит к ванной комнате, открывает дверь - и в ужасе как заорёт:

- ААААААА *******!!!!!! КРОКОДИЛ В ВАННОЙ!!!!!!!!..
показати весь коментар
03.12.2022 11:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно! Нєфіг дивитися буржуйські "Тачки", дайош Хрюшу, Стіпашу і совкові лялькові мультики!
показати весь коментар
03.12.2022 10:03 Відповісти
Вот-вот. Реалити-шоу Хрюши со Степашей на дамбасе 15 мин.
показати весь коментар
03.12.2022 10:09 Відповісти
Ну, так їм свиносабаки (Хрюша і Стєпаша) завжди були ближчими. Що поробиш - гени беруть своє..
показати весь коментар
03.12.2022 10:14 Відповісти
уявив діалог..хруша і стєпашка...--нас 8 лєт дамбілі ...на тв..
показати весь коментар
03.12.2022 10:52 Відповісти
Теперь детёныши северных агрессивных бесхвостых макак вместо


Будут смотреть раз в сутки вот это
показати весь коментар
03.12.2022 10:12 Відповісти
Чебурашка приходит к Гене
- Гена, можно я пойду в кино?
- Да ну тебя нафиг, Чебурашка, ты такой впечатлительный, опять начнешь всякую херню нести
- Нет, Гена, все будет нормально
- Ну ладно, иди
Через 2 часа звонок в дверь. На пороге стоит Чебурашка со стеклянными глазами.
- Чебурашка, что с тобой?
- Отвали, зеленая плесень, я Чебуратор 3
показати весь коментар
03.12.2022 10:30 Відповісти
😂 Або ось также:

Приходит крокодил Гена домой и говорит Чебурашке:

- Слы, Чебуратор, я тут дури прикупил. Положу покамест на полку. Ты не трогай, я щас душ приму, и как выйду - дунем вдвоем.
Сам в душ ушел, а Чебурашку желание распирает, аж невмоготу... Ну, думает, я сейчас только один колпачок, малюсенький. А как Гена выйдет - курнем как положено.
Насыпал, опустил бульбулятор... Его тут же убило в сосиску. Сидит, прётся. Вдруг Гена кричит из ванной:

- Чебур, принеси плиз полотенце.

Чебурашка (накуренный поток сознания): "***-я-я, ща спалюсь. Сто пудов - спалюсь. Так, главное - не паниковать. Это просто. Нужно просто сделать все как обычно. Нужно не привлекать к себе внимание. Я зайду в ванную и скажу: "Геннадий, вот ваше полотенце". Нет. А ****** на "вы"? Скажу: "Геннадий, вот полотенце, которое ты просил". Не, как-то длинно. Надо короче. Скажу: "Геннадий, вот полотенце". Блин, палюсь-палюсь-палюсь... Скажу: "Геннадий, держи полотенце". Геннадий... Геннадий... А почему собственно Геннадий? Скажу: "Гена, держи полотенце"... Ну спалюсь же ведь все равно... Надо еще короче. Краткость - сестра мутанта. Зайду и скажу: "Гена, на"... "Гена, на"... "Гена, на"... Это вообще как-то тупо звучит. Может, спеть: "Гена-гена-гена-на"? *****, палево. Ну да ладно, хватит

гнать. Спалюсь, так спалюсь. Хотя нет. А зачем вообще ему что-то говорить? Зайду и молча отдам ему полотенце. Так, сосредоточились..."
Чебурашка сделал максимально нейтральную морду лица, подходит к ванной комнате, открывает дверь - и в ужасе как заорёт:

- ААААААА *******!!!!!! КРОКОДИЛ В ВАННОЙ!!!!!!!!..
показати весь коментар
03.12.2022 11:21 Відповісти
будут смотреть скрепных свинособак - хрюшу и степашку с вовком.
показати весь коментар
03.12.2022 10:49 Відповісти
дитячий канал? В рашці один дитячий канал.."путлєрюгент" от шо на роки вчать в орді...з садочка, та школи одягають в військову форму..уроки з автоматами.це їх майбутнє..
показати весь коментар
03.12.2022 10:50 Відповісти
Та вы шо...? Чуть-чуть не дождались пока количество погибших в Украине детей не дойдет до 500...
показати весь коментар
03.12.2022 11:10 Відповісти
смотрите дальше свинособаки ну погоди,чебурашку,конек-лавролошадный,и всякую ***** совка.............................................
показати весь коментар
03.12.2022 11:29 Відповісти
 
 