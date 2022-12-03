Дитячий телеканал Disney припиняє мовлення в РФ

Дитячий телеканал Disney, який є локальною версією американського телеканалу Disney Channel, припинить мовлення в Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Disney перестане мовити 14 грудня. Сайт і сторінки каналу в соціальних мережах перестали оновлюватися ще 30 вересня.

Замість Disney холдинг "ЮТВ", що контролює Disney, готується зробити новий телеканал. Він називатиметься "Солнце", на ньому також транслюватиметься дитячий контент.

Нагадаємо, ще в березні компанія The Walt Disney оголосила про тимчасове зупинення прокату своїх фільмів у Росії. У жовтні перестав працювати російськомовний сайт Disney. Також недоступними стали акаунти студії в соцмережах.

У листопаді стало відомо, що Disney закриває російський офіс свого кінопідрозділу - більшість співробітників офісу в Москві, де базується кінопрокатний відділ студії, були звільнені.

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