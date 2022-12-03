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СБУ встановила ініціаторів псевдозакону щодо "приєднання" Луганщини до РФ

псевдореферендум

Служба безпеки викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях сходу України. У результаті системної роботи слідчі СБУ встановили особи п’ятьох так званих "депутатов народного совета лнр III созыва", які сприяли прийняттю псевдозакону про фейковий референдум у захоплених районах Луганщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у вересні 2022 року вони ініціювали його голосування і після цього звернулися до ватажка терористів Пасічника щодо підписання незаконного документа.

"Встановлено, що серед фігурантів – родич "мера" Луганська, який перебуває під санкціями України та західних держав-партнерів за особливо тяжкі злочини. За даними слідства, всі п’ятеро зловмисників після 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ. За це вони отримали "мандати" у створеному агресором "народном совете лнр", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, перебуваючи на "посадах", вони сприяли посиленню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ.

Після початку повномасштабного вторгнення колаборанти виконували завдання Москви щодо підготовки та проведення фейкового плебісциту.

Крім прийняття незаконних "актів" брали активну участь у постановочних сюжетах російських пропагандистів, в яких закликали "проголосувати" за входження до складу РФ.

Читайте також: У Херсоні затримано зрадника, який збирав "голоси" для псевдореферендуму, - СБУ. ФОТО

СБУ встановила ініціаторів псевдозакону щодо приєднання Луганщини до РФ 01

Також вони їздили по "виборчих округах", де особисто агітували місцевих жителів зробити свій "вибір" на користь країни-агресора.

В організації псевдореферендуму "допомагали" куратори-представники путінської партії "единая россия" та кремлівські піар-технологи.

У СБУ зазначають, що наразі фігурантам повідомлено про підозру за:
- ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встановлено ще 11 організаторів псевдореферендуму у Запорізькій області, - СБУ. ФОТО

Зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території Луганської області. Втім Служба безпеки встановила місця їхнього перебування і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Автор: 

СБУ (12774) підозра (756) псевдореферендум (192) Луганська область (4874)


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Топ коментарі
+5
Фамилии ов, ов, ов. Кацап всегда остается кацапом, куда бы он не переехал, где бы свиноматка его не высрала.
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03.12.2022 10:32
+5
Цілих 8 років, 8 років Карл, потрібно було СБУ, щоб вичвити зачинщиків!
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03.12.2022 10:35
+2
Головне було не вийти на самих себе.
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03.12.2022 10:46
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Фамилии ов, ов, ов. Кацап всегда остается кацапом, куда бы он не переехал, где бы свиноматка его не высрала.
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03.12.2022 10:32 Відповісти
Цілих 8 років, 8 років Карл, потрібно було СБУ, щоб вичвити зачинщиків!
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03.12.2022 10:35 Відповісти
Вони і зараз у більшості своїй, роблять вигляд, що працюють.
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03.12.2022 12:41 Відповісти
Головне було не вийти на самих себе.
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03.12.2022 10:46 Відповісти
а як ***** і його куратори окупації ???
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03.12.2022 10:56 Відповісти
Гниды и сатанисты !
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03.12.2022 10:59 Відповісти
Два уроженці знойного Кавказу, один-Санаєв з волжської орди. А там корифанів ветеринара в малиновому піджаку із РНБОУ немає випадково ?
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03.12.2022 11:04 Відповісти
Це шістки. Головних так і не беруть.
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03.12.2022 11:07 Відповісти
.

всi, крiм манкурта Лисенка, якiсь страховиська, суцiльна кацапо-орда...
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03.12.2022 12:45 Відповісти
Навіть не буду читати цю статтю, заголовок повна маячня. ініціатор є тільки москва! Не розповсюджуйте пропаганду!
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03.12.2022 14:35 Відповісти
Невже вони переховувались?
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04.12.2022 02:01 Відповісти
 
 