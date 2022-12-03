СБУ встановила ініціаторів псевдозакону щодо "приєднання" Луганщини до РФ
Служба безпеки викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях сходу України. У результаті системної роботи слідчі СБУ встановили особи п’ятьох так званих "депутатов народного совета лнр III созыва", які сприяли прийняттю псевдозакону про фейковий референдум у захоплених районах Луганщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, у вересні 2022 року вони ініціювали його голосування і після цього звернулися до ватажка терористів Пасічника щодо підписання незаконного документа.
"Встановлено, що серед фігурантів – родич "мера" Луганська, який перебуває під санкціями України та західних держав-партнерів за особливо тяжкі злочини. За даними слідства, всі п’ятеро зловмисників після 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ. За це вони отримали "мандати" у створеному агресором "народном совете лнр", - йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, перебуваючи на "посадах", вони сприяли посиленню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ.
Після початку повномасштабного вторгнення колаборанти виконували завдання Москви щодо підготовки та проведення фейкового плебісциту.
Крім прийняття незаконних "актів" брали активну участь у постановочних сюжетах російських пропагандистів, в яких закликали "проголосувати" за входження до складу РФ.
Також вони їздили по "виборчих округах", де особисто агітували місцевих жителів зробити свій "вибір" на користь країни-агресора.
В організації псевдореферендуму "допомагали" куратори-представники путінської партії "единая россия" та кремлівські піар-технологи.
У СБУ зазначають, що наразі фігурантам повідомлено про підозру за:
- ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території Луганської області. Втім Служба безпеки встановила місця їхнього перебування і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.
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всi, крiм манкурта Лисенка, якiсь страховиська, суцiльна кацапо-орда...