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На дофінансування деокупованих громад Харківщини буде спрямовано 300 млн грн, - облрада

війна,обстріл,харків,синєгубов,харківщина

Харківська облрада на сесії у суботу підтримала спрямування 300 млн грн на дофінансування деокупованих громад регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це - написала у фейсбуці голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

"Було підтримано дуже важливу програму від Харківської ОВА: 300 млн грн будуть направлені на дофінансування деокупованих громад, бюджети яких майже порожні, де багато чого розкрадено та зруйновано. Гроші підуть на зарплати людям, купівлю необхідної техніки для роботи тощо", - зазначила вона. 

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