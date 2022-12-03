На дофінансування деокупованих громад Харківщини буде спрямовано 300 млн грн, - облрада

Харківська облрада на сесії у суботу підтримала спрямування 300 млн грн на дофінансування деокупованих громад регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це - написала у фейсбуці голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

"Було підтримано дуже важливу програму від Харківської ОВА: 300 млн грн будуть направлені на дофінансування деокупованих громад, бюджети яких майже порожні, де багато чого розкрадено та зруйновано. Гроші підуть на зарплати людям, купівлю необхідної техніки для роботи тощо", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 50 визволених селах Херсонської області відновили газопостачання