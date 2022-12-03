На дофінансування деокупованих громад Харківщини буде спрямовано 300 млн грн, - облрада
Харківська облрада на сесії у суботу підтримала спрямування 300 млн грн на дофінансування деокупованих громад регіону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це - написала у фейсбуці голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.
"Було підтримано дуже важливу програму від Харківської ОВА: 300 млн грн будуть направлені на дофінансування деокупованих громад, бюджети яких майже порожні, де багато чого розкрадено та зруйновано. Гроші підуть на зарплати людям, купівлю необхідної техніки для роботи тощо", - зазначила вона.
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