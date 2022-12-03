Україна працює зі США над новими санкціями проти РФ, - Маркарова

Українська держава безпосередньо взаємодіє зі Сполученими Штатами Америки, а також іншими країнами для того, щоби проти Росії були введені нові ефективні санкції на тлі її ракетних атак по українських містах.

Про це розповіла в коментарі Укрінформу посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, безумовно, надаємо всю інформацію, працюємо з партнерами для того, щоби санкції (проти РФ. – Ред.) постійно розширювалися", - зауважила пані посол у відповідь на запитання, чи відбувається взаємодія із владою США для того, щоб посилити санкційне стримування ракетного терору РФ.

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Дипломат підкреслила, що робота проводиться як щодо російських банків, так і інших юридичних та фізичних осіб в РФ, а також компаній та організацій, які надавали допомогу росіянам у останніх атаках.

У цьому контексті Маркарова нагадала, що впродовж останніх тижнів були запроваджені обмеження проти Ірану, а також країн і компаній, причетних до виробництва бойових дронів, переданих росіянам.

Вона підкреслила, що іноді обмеження вдається вводити швидше, іноді це займає більше часу, "оскільки ми прагнемо, щоби ці санкції мали реальний вплив, і жодні суди не могли скасовувати ці обмеження".

Маркарова наголосила, що напрямок міжнародного санкційного тиску на РФ є дуже важливим у зусиллях України на зовнішньополітичному фронті.

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"Ми не припиняли роботу над ним. Наша точка зору – Росія має бути максимально ізольована, і санкції повинні бути розширені, і ми, безумовно, працюємо над новими пакетами", - зауважила посол України в США.