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Україна працює зі США над новими санкціями проти РФ, - Маркарова

маркарова

Українська держава безпосередньо взаємодіє зі Сполученими Штатами Америки, а також іншими країнами для того, щоби проти Росії були введені нові ефективні санкції на тлі її ракетних атак по українських містах.

Про це розповіла в коментарі Укрінформу посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, безумовно, надаємо всю інформацію, працюємо з партнерами для того, щоби санкції (проти РФ. – Ред.) постійно розширювалися", - зауважила пані посол у відповідь на запитання, чи відбувається взаємодія із владою США для того, щоб посилити санкційне стримування ракетного терору РФ.

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Дипломат підкреслила, що робота проводиться як щодо російських банків, так і інших юридичних та фізичних осіб в РФ, а також компаній та організацій, які надавали допомогу росіянам у останніх атаках.

У цьому контексті Маркарова нагадала, що впродовж останніх тижнів були запроваджені обмеження проти Ірану, а також країн і компаній, причетних до виробництва бойових дронів, переданих росіянам.

Вона підкреслила, що іноді обмеження вдається вводити швидше, іноді це займає більше часу, "оскільки ми прагнемо, щоби ці санкції мали реальний вплив, і жодні суди не могли скасовувати ці обмеження".

Маркарова наголосила, що напрямок міжнародного санкційного тиску на РФ є дуже важливим у зусиллях України на зовнішньополітичному фронті.

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"Ми не припиняли роботу над ним. Наша точка зору – Росія має бути максимально ізольована, і санкції повинні бути розширені, і ми, безумовно, працюємо над новими пакетами", - зауважила посол України в США.

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Це БЛД не санкції, а цирк якийсь.
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03.12.2022 22:53 Відповісти
"Українська держава безпосередньо взаємодіє зі Сполученими Штатами Америки, а також іншими країнами для того, щоби проти Росії були введені нові ефективні санкції" - а чи потрібні Україні Сполучені Штати Америки щоб придушити українських проросійських злодіїв - упирів?
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03.12.2022 23:03 Відповісти
Всі санкції, які не обмежують експорт газу, нафти, металів, добрив, збіжжя з РФ..., США і ЄС можуть успішно запхати собі в сраку їх ефективність близька до нуля...
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03.12.2022 23:23 Відповісти
За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд Джерело:
напів санкції не працюють...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна західна дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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03.12.2022 23:25 Відповісти
Реально їх можна "побачити" на...папері, так само, як ленд-ліз
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04.12.2022 04:52 Відповісти
Ця злодійка там наробить! Коли вже за грати зі своїм чоловіком !
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04.12.2022 07:57 Відповісти
 
 