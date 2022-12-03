Окупанти обстріляли Нікополь і Покровську громаду на Дніпропетровщині, - військова адміністрація
Протягом суботи, 3 грудня окупанти обстріляли Нікополь і населені пункти Покровської громади на Дніпропетровщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив очільник Нікопольскої районної військової адміністрації Євген Євтушенко.
Їх обстріляли з використанням реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії.
Наразі фахівці обстежують місця вибухів. Попередньо, люди не постраждали.
В межах інших територій району день та вечір минули без надзвичайних ситуацій.
"Наразі небезпека обстрілів зберігається, прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі або скористатися правилом двох стін", – додав Євтушенко.
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Вася Шевченко #371210
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