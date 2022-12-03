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Окупанти обстріляли Нікополь і Покровську громаду на Дніпропетровщині, - військова адміністрація

нікополь

Протягом суботи, 3 грудня окупанти обстріляли Нікополь і населені пункти Покровської громади на Дніпропетровщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив очільник Нікопольскої районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Їх обстріляли з використанням реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії.

Наразі фахівці обстежують місця вибухів. Попередньо, люди не постраждали.

В межах інших територій району день та вечір минули без надзвичайних ситуацій.

"Наразі небезпека обстрілів зберігається, прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі або скористатися правилом двох стін", – додав Євтушенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог усю ніч обстрілював із "Градів" та важкої артилерії Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28250) Нікополь (1172) Дніпропетровська область (3659)


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безнаказанно терзают вшивые суки Никополь...
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03.12.2022 23:09 Відповісти
То є так.
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03.12.2022 23:27 Відповісти
Покровськ, це не Дніпропетровщина, а Донецька область
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03.12.2022 23:37 Відповісти
Є таке місто, Покров, на Дніпропетровщині, так що не умнічай, про те, чого не знаєш.
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03.12.2022 23:39 Відповісти
Покров - в минулому Орджоникидзе
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03.12.2022 23:41 Відповісти
Саме так.
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04.12.2022 00:35 Відповісти
село Покровське Нiкопольского району. В Покровську громаду входять береговi села Капулiвка, Олексiiвка, Покровське.
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04.12.2022 07:35 Відповісти
 
 