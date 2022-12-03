Арахамія озвучив умови перемовин про гарантії безпеки для Росії

Голова парламентської фракції "Слуги народу", колишній голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія висунув умови можливих переговорів про гарантії безпеки для Росії, про які в суботу згадував президент Франції Емманюель Макрон.

Свої пропозиції він опублікував в телеграм, передає Цензор.НЕТ.

"Україна готова забезпечити росії гарантії безпеки.

Для цього достатньо:

- покинути територію нашої країни;

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- виплатити репарації;

- покарати всіх воєнних злочинців;

- добровільно здати ядерну зброю.

Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки", - написав Арахамія.