Арахамія озвучив умови перемовин про гарантії безпеки для Росії
Голова парламентської фракції "Слуги народу", колишній голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія висунув умови можливих переговорів про гарантії безпеки для Росії, про які в суботу згадував президент Франції Емманюель Макрон.
Свої пропозиції він опублікував в телеграм, передає Цензор.НЕТ.
"Україна готова забезпечити росії гарантії безпеки.
Для цього достатньо:
- покинути територію нашої країни;
- виплатити репарації;
- покарати всіх воєнних злочинців;
- добровільно здати ядерну зброю.
Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки", - написав Арахамія.
Топ коментарі
+74 Петро Якимчук #487385
показати весь коментар03.12.2022 23:56
+55 НБ
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+53 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар04.12.2022 00:30
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Рашисти звільняють всі наші окуповані території, проводиться міжнародний трибунал над ****** його прихвостнями і рашизмом, виплата Україні репарацій, позбавлення параші ядерного статусу.
Від себе доповню. Україна стає членом НАТО і після цього в Будапешті підписується меморандум про гарантії безпеки параші, аналогічний тому, який у 1994 році нав'язали Україні.
Какие бы умные слова он не говорил.
Полностью скомпрометировал себя.
И тут дело не только в его последнем визите в вену к олигарху Фирташу…
У них давно главный устой "ничего личного - просто бизнес".
Это ж надо, такие требования выдвигать РФ - сдать ядерное оружие. Добавил бы еще чтобы Путин ему Кабаеву отдал. А после этого мы удивляемся почему Байден не хочет нам самолеты и томагавки давать.
Макрон с ядерным оружием выглядит как блондинка с пистолетом, которая боится его даже с предохранителя снять - чтобы насильника не спугнуть!
З шоу екстрасенсів?..