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Арахамія озвучив умови перемовин про гарантії безпеки для Росії

арахамія

Голова парламентської фракції "Слуги народу", колишній голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія висунув умови можливих переговорів про гарантії безпеки для Росії, про які в суботу згадував президент Франції Емманюель Макрон.

Свої пропозиції він опублікував в телеграм, передає Цензор.НЕТ.

"Україна готова забезпечити росії гарантії безпеки.

Для цього достатньо:

- покинути територію нашої країни;

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон заявив, що хоче "гарантій безпеки" для Росії, коли та повернеться до переговорів

- виплатити репарації;

- покарати всіх воєнних злочинців;

- добровільно здати ядерну зброю.

Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки", - написав Арахамія.

Автор: 

перемовини (2852) росія (64935) Арахамія Давид (1103) Макрон Емманюель (1451)


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Топ коментарі
+74
Не може втриматись від стабільного посилання: нєв'їпенний перемовник арачмонія - іди ***** разом з квартальними зечмонями!
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03.12.2022 23:56
+55
Все він повторив правильно. Питання в тому що коли таке зашкварене падло каже правду, то своїм брудним хавальником воно цю правду дискредитує в очах публіки - прибічники звинувачують в тому що перевзувся, а противники в нещирості. Будь хто з тих хто має якісь справи з арахамією, наприклад Притула, відразу потрапляє в категорію морально заплямованих - порядна людина принципово не стане співпрацювати з таким покидьком.
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04.12.2022 00:37
+53
Він не має повноважень говорити про умови.
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04.12.2022 00:30
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То Ви не читали Цензор коли Пе був президентом, тому вам здалося що на Цензорі "за Пе". У іньшому згоден з Вами..... тут Арахімія усе вірно сказав, я аж здивувався.... вже й він почав казати таке.... щось дивне реально.
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04.12.2022 01:05 Відповісти
тобі вірю, оскільки твоя туга за Батьківщиною не піддається опису на 10-тий рік в еміграції.
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04.12.2022 11:40 Відповісти
Вже багато офіційних осіб України висказали чіткі умови закінчення війни: виведення кацапських військ з України, виплата репарацій, гарантії подальшої безпеки для України. Це основне, що необхідно для подальшого відновлення України. Ті самі умови підтвердили і західні партнери України. А тепер це чучело вилазить зі своєю вимогою про добровільну здачу ядерної зброї. Ну хто на це піде? На це навіть Північна Корея не йде, а він вимагає від кацапстана. Тобто цією вимогою це заросше чудо хоче, щоб війна була вічною. Так може в нього власний інтерес у продовженні війни? То СБУ мають його перевірити. А президент чи голова парламенту повинні відсторонити його від виконання своїх обов'язків на час розслідування
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04.12.2022 01:05 Відповісти
Точно, який кончений дебіл може піти на добровільну здачу 5 тисяч ядерних боеголовок... wait oh shi...
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04.12.2022 01:15 Відповісти
давай долбику озвуч механізм який примусить рашку здати ядерку,а я тобі відповім,його немає,і як тільки ЗСУ викинуть русню з України,параща одразу почне махати ядеркою щоб до неї не лізли,І ***** ти їй не зробиш,максимум подоїмо бабла з активів та енергоресурсів.
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04.12.2022 14:04 Відповісти
Чого його несе останнім часом. Америкоси встановили, що гнусавий та його клака ведуть свою, закулісну гру з кацапами. Що узгоджують, невідомо, зустрічаються на арабських полях. І яструби від Трампа відкрито звинувачують цих прохвостів у корупції - вони під час війни житло в Лондонах купують. Ось і цьому пустозвону доручили відмиватись від бруду.
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04.12.2022 01:46 Відповісти
Я розумію, що арахамія одіозна фігура, яка здатна дискредитувати все що тільки можна. А чого йому доручили озвучити ці умови у відповідь на хотілки Макрона гарантій для параші, думаю для того, щоб нівелювати заяву Макрона, щоб показати, що його заяви українська влада серйозно не сприймає. Макрону відповів не Зеленський, навіть не голова Верховної Ради, а голова парламентської фракції. Тобто Макрона опустили до рівня арахамії.
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04.12.2022 01:52 Відповісти
А щодо тих чотирьох умов, які арахамія озвучив то там все нормально сказано.
Рашисти звільняють всі наші окуповані території, проводиться міжнародний трибунал над ****** його прихвостнями і рашизмом, виплата Україні репарацій, позбавлення параші ядерного статусу.
Від себе доповню. Україна стає членом НАТО і після цього в Будапешті підписується меморандум про гарантії безпеки параші, аналогічний тому, який у 1994 році нав'язали Україні.
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04.12.2022 01:58 Відповісти
опускать тех, кто помогает баблом и оружием - тоже надо жопу на плечах иметь
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04.12.2022 14:02 Відповісти
Не АбрамХамії це проголошувати!
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04.12.2022 01:55 Відповісти
Надзвичайно сильний цей переговірник АгроХімія))!! ЗасРашка відразу погодиться))
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04.12.2022 03:08 Відповісти
Вони з Бубочкой можуть тільки посередині.
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04.12.2022 07:25 Відповісти
Если « стамбульский переговорщик» арахамия беречься за дело, то делу труба.
Какие бы умные слова он не говорил.

Полностью скомпрометировал себя.

И тут дело не только в его последнем визите в вену к олигарху Фирташу…
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04.12.2022 05:10 Відповісти
Да... До Пастора ему далеко
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04.12.2022 05:49 Відповісти
два передаста украинской политики - козлолюб трахамония и проститут абдрыстович...
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04.12.2022 06:28 Відповісти
Коли Арахамія так безбожно бреше це означає, що він до зради готовий.
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04.12.2022 07:23 Відповісти
Для таких нет морального понятия "измена"!
У них давно главный устой "ничего личного - просто бизнес".
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04.12.2022 09:05 Відповісти
І ще відкат безпосередньо до ОПУ. Розмір відкату можна обговорити зі мною у Стамбулі.
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04.12.2022 08:33 Відповісти
У наших союзников на Западе похоже две проблемы - Путин и Слуги народа в Украине.
Это ж надо, такие требования выдвигать РФ - сдать ядерное оружие. Добавил бы еще чтобы Путин ему Кабаеву отдал. А после этого мы удивляемся почему Байден не хочет нам самолеты и томагавки давать.
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04.12.2022 09:02 Відповісти
на фото с автоматом - агрохимия, а негры ****** это 73% *********
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04.12.2022 10:40 Відповісти
Агресор просить гарантій безпеки? - ну то й отримуйте, нормальні пропозиції.
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04.12.2022 09:03 Відповісти
Похоже у Макрона Путин ничего не просил - он просто озвучил свои требования. Именно требования. Путин уже понял что Макрон и Байден бояться применения ядерного оружия. А обещания крутых последствий - это просто обещания. А обещать еще не значит жениться.
Макрон с ядерным оружием выглядит как блондинка с пистолетом, которая боится его даже с предохранителя снять - чтобы насильника не спугнуть!
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04.12.2022 09:09 Відповісти
Какие гарантии безопасности может требовать себе тот.кто нарушил гарантии безопасности для других? Абсурд какой то...
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04.12.2022 09:26 Відповісти
е генацвалі ! кепка снімі да
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04.12.2022 09:42 Відповісти
Не можна нічого сказати проти того що сказав агрохімія. Але коли таке зашкварене чмо говорить щось првильне, то навіть це вже втрачає свою цінність і компроментується.
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04.12.2022 10:09 Відповісти
Навчіть цю хламідію шляпу свою знімати в приміщенні! Чи у цієї мавпи взагалі немає виховання?
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04.12.2022 10:15 Відповісти
Звідки у мавпи виховання візьметься?
З шоу екстрасенсів?..
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04.12.2022 10:30 Відповісти
А що за посада в цієї арахамії?
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04.12.2022 10:32 Відповісти
експерт по корабельним соснам, якщо ви про сук наріду.
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04.12.2022 11:24 Відповісти
Смішно, «Голова парламентської фракції "Слуги народу", Давид Арахамія висунув умови...». Звучить як, пенсіонерка баба Галя попередила путіна... Ти хто?
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04.12.2022 10:39 Відповісти
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04.12.2022 10:54 Відповісти
О, поставили нову прошивку! І навіть не знімаючи кепки.
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04.12.2022 11:02 Відповісти
Провокатор підпуйловний
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04.12.2022 11:21 Відповісти
І от така біда щось патякає від імені України! ПреЗеденту не встидно?
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04.12.2022 11:30 Відповісти
Чого йому соромно? Він сам його призначив це робити
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04.12.2022 18:11 Відповісти
А тепер нехай оприлюднить текст тієї мирної угоди з кацапами, яку він та його другани підписали у білорусії взимку.
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04.12.2022 11:40 Відповісти
Який дипломатичний статус у цього кацапського пацюка?
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04.12.2022 12:12 Відповісти
Адвокат олігархів, якому дав повноваження наш президент.
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04.12.2022 18:10 Відповісти
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