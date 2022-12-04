РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12572 посетителя онлайн
Новости Война
24 765 139

Арахамия озвучил условия переговоров о гарантиях безопасности для России

арахамія

Глава парламентской фракции "Слуги народа", бывший глава переговорной группы по РФ Давид Арахамия выдвинул условия возможных переговоров о гарантиях безопасности для России, о которых в субботу упоминал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Свои предложения он опубликовал в телеграм, передает Цензор.НЕТ.

"Украина готова обеспечить россии гарантии безопасности.

Для этого достаточно:

- покинуть территорию нашей страны;

-выплатить репарации;

-наказать всех военных преступников;

-добровольно сдать ядерное оружие

После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", - написал Арахамия.

Читайте также: Макрон заявил, что хочет "гарантий безопасности" для России, когда та вернется к переговорам

Автор: 

переговоры (4915) россия (95372) Арахамия Давид (988) Макрон Эмманюэль (1298)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+74
Не може втриматись від стабільного посилання: нєв'їпенний перемовник арачмонія - іди ***** разом з квартальними зечмонями!
показать весь комментарий
03.12.2022 23:56
+55
Все він повторив правильно. Питання в тому що коли таке зашкварене падло каже правду, то своїм брудним хавальником воно цю правду дискредитує в очах публіки - прибічники звинувачують в тому що перевзувся, а противники в нещирості. Будь хто з тих хто має якісь справи з арахамією, наприклад Притула, відразу потрапляє в категорію морально заплямованих - порядна людина принципово не стане співпрацювати з таким покидьком.
показать весь комментарий
04.12.2022 00:37
+53
Він не має повноважень говорити про умови.
показать весь комментарий
04.12.2022 00:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
То Ви не читали Цензор коли Пе був президентом, тому вам здалося що на Цензорі "за Пе". У іньшому згоден з Вами..... тут Арахімія усе вірно сказав, я аж здивувався.... вже й він почав казати таке.... щось дивне реально.
показать весь комментарий
04.12.2022 01:05 Ответить
тобі вірю, оскільки твоя туга за Батьківщиною не піддається опису на 10-тий рік в еміграції.
показать весь комментарий
04.12.2022 11:40 Ответить
Вже багато офіційних осіб України висказали чіткі умови закінчення війни: виведення кацапських військ з України, виплата репарацій, гарантії подальшої безпеки для України. Це основне, що необхідно для подальшого відновлення України. Ті самі умови підтвердили і західні партнери України. А тепер це чучело вилазить зі своєю вимогою про добровільну здачу ядерної зброї. Ну хто на це піде? На це навіть Північна Корея не йде, а він вимагає від кацапстана. Тобто цією вимогою це заросше чудо хоче, щоб війна була вічною. Так може в нього власний інтерес у продовженні війни? То СБУ мають його перевірити. А президент чи голова парламенту повинні відсторонити його від виконання своїх обов'язків на час розслідування
показать весь комментарий
04.12.2022 01:05 Ответить
Точно, який кончений дебіл може піти на добровільну здачу 5 тисяч ядерних боеголовок... wait oh shi...
показать весь комментарий
04.12.2022 01:15 Ответить
давай долбику озвуч механізм який примусить рашку здати ядерку,а я тобі відповім,його немає,і як тільки ЗСУ викинуть русню з України,параща одразу почне махати ядеркою щоб до неї не лізли,І ***** ти їй не зробиш,максимум подоїмо бабла з активів та енергоресурсів.
показать весь комментарий
04.12.2022 14:04 Ответить
Чого його несе останнім часом. Америкоси встановили, що гнусавий та його клака ведуть свою, закулісну гру з кацапами. Що узгоджують, невідомо, зустрічаються на арабських полях. І яструби від Трампа відкрито звинувачують цих прохвостів у корупції - вони під час війни житло в Лондонах купують. Ось і цьому пустозвону доручили відмиватись від бруду.
показать весь комментарий
04.12.2022 01:46 Ответить
Я розумію, що арахамія одіозна фігура, яка здатна дискредитувати все що тільки можна. А чого йому доручили озвучити ці умови у відповідь на хотілки Макрона гарантій для параші, думаю для того, щоб нівелювати заяву Макрона, щоб показати, що його заяви українська влада серйозно не сприймає. Макрону відповів не Зеленський, навіть не голова Верховної Ради, а голова парламентської фракції. Тобто Макрона опустили до рівня арахамії.
показать весь комментарий
04.12.2022 01:52 Ответить
А щодо тих чотирьох умов, які арахамія озвучив то там все нормально сказано.
Рашисти звільняють всі наші окуповані території, проводиться міжнародний трибунал над ****** його прихвостнями і рашизмом, виплата Україні репарацій, позбавлення параші ядерного статусу.
Від себе доповню. Україна стає членом НАТО і після цього в Будапешті підписується меморандум про гарантії безпеки параші, аналогічний тому, який у 1994 році нав'язали Україні.
показать весь комментарий
04.12.2022 01:58 Ответить
опускать тех, кто помогает баблом и оружием - тоже надо жопу на плечах иметь
показать весь комментарий
04.12.2022 14:02 Ответить
Не АбрамХамії це проголошувати!
показать весь комментарий
04.12.2022 01:55 Ответить
Надзвичайно сильний цей переговірник АгроХімія))!! ЗасРашка відразу погодиться))
показать весь комментарий
04.12.2022 03:08 Ответить
Вони з Бубочкой можуть тільки посередині.
показать весь комментарий
04.12.2022 07:25 Ответить
Если « стамбульский переговорщик» арахамия беречься за дело, то делу труба.
Какие бы умные слова он не говорил.

Полностью скомпрометировал себя.

И тут дело не только в его последнем визите в вену к олигарху Фирташу…
показать весь комментарий
04.12.2022 05:10 Ответить
Да... До Пастора ему далеко
показать весь комментарий
04.12.2022 05:49 Ответить
два передаста украинской политики - козлолюб трахамония и проститут абдрыстович...
показать весь комментарий
04.12.2022 06:28 Ответить
Коли Арахамія так безбожно бреше це означає, що він до зради готовий.
показать весь комментарий
04.12.2022 07:23 Ответить
Для таких нет морального понятия "измена"!
У них давно главный устой "ничего личного - просто бизнес".
показать весь комментарий
04.12.2022 09:05 Ответить
І ще відкат безпосередньо до ОПУ. Розмір відкату можна обговорити зі мною у Стамбулі.
показать весь комментарий
04.12.2022 08:33 Ответить
У наших союзников на Западе похоже две проблемы - Путин и Слуги народа в Украине.
Это ж надо, такие требования выдвигать РФ - сдать ядерное оружие. Добавил бы еще чтобы Путин ему Кабаеву отдал. А после этого мы удивляемся почему Байден не хочет нам самолеты и томагавки давать.
показать весь комментарий
04.12.2022 09:02 Ответить
на фото с автоматом - агрохимия, а негры ****** это 73% *********
показать весь комментарий
04.12.2022 10:40 Ответить
Агресор просить гарантій безпеки? - ну то й отримуйте, нормальні пропозиції.
показать весь комментарий
04.12.2022 09:03 Ответить
Похоже у Макрона Путин ничего не просил - он просто озвучил свои требования. Именно требования. Путин уже понял что Макрон и Байден бояться применения ядерного оружия. А обещания крутых последствий - это просто обещания. А обещать еще не значит жениться.
Макрон с ядерным оружием выглядит как блондинка с пистолетом, которая боится его даже с предохранителя снять - чтобы насильника не спугнуть!
показать весь комментарий
04.12.2022 09:09 Ответить
Какие гарантии безопасности может требовать себе тот.кто нарушил гарантии безопасности для других? Абсурд какой то...
показать весь комментарий
04.12.2022 09:26 Ответить
е генацвалі ! кепка снімі да
показать весь комментарий
04.12.2022 09:42 Ответить
Не можна нічого сказати проти того що сказав агрохімія. Але коли таке зашкварене чмо говорить щось првильне, то навіть це вже втрачає свою цінність і компроментується.
показать весь комментарий
04.12.2022 10:09 Ответить
Навчіть цю хламідію шляпу свою знімати в приміщенні! Чи у цієї мавпи взагалі немає виховання?
показать весь комментарий
04.12.2022 10:15 Ответить
Звідки у мавпи виховання візьметься?
З шоу екстрасенсів?..
показать весь комментарий
04.12.2022 10:30 Ответить
А що за посада в цієї арахамії?
показать весь комментарий
04.12.2022 10:32 Ответить
експерт по корабельним соснам, якщо ви про сук наріду.
показать весь комментарий
04.12.2022 11:24 Ответить
Смішно, «Голова парламентської фракції "Слуги народу", Давид Арахамія висунув умови...». Звучить як, пенсіонерка баба Галя попередила путіна... Ти хто?
показать весь комментарий
04.12.2022 10:39 Ответить
показать весь комментарий
04.12.2022 10:54 Ответить
О, поставили нову прошивку! І навіть не знімаючи кепки.
показать весь комментарий
04.12.2022 11:02 Ответить
Провокатор підпуйловний
показать весь комментарий
04.12.2022 11:21 Ответить
І от така біда щось патякає від імені України! ПреЗеденту не встидно?
показать весь комментарий
04.12.2022 11:30 Ответить
Чого йому соромно? Він сам його призначив це робити
показать весь комментарий
04.12.2022 18:11 Ответить
А тепер нехай оприлюднить текст тієї мирної угоди з кацапами, яку він та його другани підписали у білорусії взимку.
показать весь комментарий
04.12.2022 11:40 Ответить
Який дипломатичний статус у цього кацапського пацюка?
показать весь комментарий
04.12.2022 12:12 Ответить
Адвокат олігархів, якому дав повноваження наш президент.
показать весь комментарий
04.12.2022 18:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 