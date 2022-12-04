Арахамия озвучил условия переговоров о гарантиях безопасности для России
Глава парламентской фракции "Слуги народа", бывший глава переговорной группы по РФ Давид Арахамия выдвинул условия возможных переговоров о гарантиях безопасности для России, о которых в субботу упоминал президент Франции Эмманюэль Макрон.
Свои предложения он опубликовал в телеграм, передает Цензор.НЕТ.
"Украина готова обеспечить россии гарантии безопасности.
Для этого достаточно:
- покинуть территорию нашей страны;
-выплатить репарации;
-наказать всех военных преступников;
-добровольно сдать ядерное оружие
После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", - написал Арахамия.
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+74 Петро Якимчук #487385
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+53 Валентина Саюн #523841
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Рашисти звільняють всі наші окуповані території, проводиться міжнародний трибунал над ****** його прихвостнями і рашизмом, виплата Україні репарацій, позбавлення параші ядерного статусу.
Від себе доповню. Україна стає членом НАТО і після цього в Будапешті підписується меморандум про гарантії безпеки параші, аналогічний тому, який у 1994 році нав'язали Україні.
Какие бы умные слова он не говорил.
Полностью скомпрометировал себя.
И тут дело не только в его последнем визите в вену к олигарху Фирташу…
У них давно главный устой "ничего личного - просто бизнес".
Это ж надо, такие требования выдвигать РФ - сдать ядерное оружие. Добавил бы еще чтобы Путин ему Кабаеву отдал. А после этого мы удивляемся почему Байден не хочет нам самолеты и томагавки давать.
Макрон с ядерным оружием выглядит как блондинка с пистолетом, которая боится его даже с предохранителя снять - чтобы насильника не спугнуть!
З шоу екстрасенсів?..