Арахамия озвучил условия переговоров о гарантиях безопасности для России

Глава парламентской фракции "Слуги народа", бывший глава переговорной группы по РФ Давид Арахамия выдвинул условия возможных переговоров о гарантиях безопасности для России, о которых в субботу упоминал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Свои предложения он опубликовал в телеграм, передает Цензор.НЕТ.

"Украина готова обеспечить россии гарантии безопасности.

Для этого достаточно:

- покинуть территорию нашей страны;

-выплатить репарации;

-наказать всех военных преступников;

-добровольно сдать ядерное оружие

После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", - написал Арахамия.

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