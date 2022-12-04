УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7572 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 680 46

Макрон планує поговорити із Зеленським перед дзвінком Путіну

макрон,путін

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що поговорить з українським лідером Володимиром Зеленським перед телефонною розмовою з главою Кремля Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Parisien.

За його словами, у неділю заплановано дзвінок з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Я чекав можливості детально обговорити все з президентом Джо Байденом перед розмовою з Путіним. Також я чекав на розмову і з гендиректором МАГАТЕ, з яким я знову поговорю цієї неділі. І, звичайно ж, як я завжди робив, спочатку я повинен поговорити з президентом Зеленським", - сказав Макрон.

Раніше президент Франції Макрон заявив, що планує зателефонувати главі Кремля Володимиру Путіну, щоб обговорити ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС. Перед цим французький лідер хоче зв'язатися із гендиректором МАГАТЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон заявив, що хоче "гарантій безпеки" для Росії, коли та повернеться до переговорів

Автор: 

МАГАТЕ (708) путін володимир (23761) Макрон Емманюель (1451) Запорізька АЕС (1401)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Человек-телефон.
показати весь коментар
04.12.2022 01:43
+19
Телефонный маньяк какой то, чего его тянет этому пуйлу вообще звонить, жесть какая то
показати весь коментар
04.12.2022 01:45
+19
Макарон ти мабуть вважаєш що самий розумний? Дзвони кому бажаєш, но вирішувати буде український народ та ЗСУ, як його невід'ємна частина.
показати весь коментар
04.12.2022 01:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Человек-телефон.
показати весь коментар
04.12.2022 01:43 Відповісти
Адвокатам х$&ла в украине нот велкам.

Пошёл прямо. За русским кораблем.
показати весь коментар
04.12.2022 04:31 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2022 04:37 Відповісти
пи*дабол
показати весь коментар
04.12.2022 15:33 Відповісти
Телефонный маньяк какой то, чего его тянет этому пуйлу вообще звонить, жесть какая то
показати весь коментар
04.12.2022 01:45 Відповісти
Франция стала председателем Совета ЕС

01.01.2022 1 января 2022 г.

Париж перенял председательство в Совете Европейского Союза у Словении.
показати весь коментар
04.12.2022 02:08 Відповісти
Эти на руководят!

А-ля фрау муттер, которая лизала путинские сапоги 16 лет.
показати весь коментар
04.12.2022 04:33 Відповісти
Макарон ти мабуть вважаєш що самий розумний? Дзвони кому бажаєш, но вирішувати буде український народ та ЗСУ, як його невід'ємна частина.
показати весь коментар
04.12.2022 01:46 Відповісти
Декларация красивая, но вспоминая к чему привели решения мудрого "нарИду" в 2019 году...
показати весь коментар
04.12.2022 07:43 Відповісти
моль також вважала український народ вигаданим проруснявим лайном
показати весь коментар
04.12.2022 08:06 Відповісти
та плевать на моль.

Мудрый нарИд делал выбор со словами:

- а то что, а то путен нападет?))
показати весь коментар
04.12.2022 08:40 Відповісти
Став би він перейматись через ЗАЕС, а ось те що в спробах спасти морду ліца другу Путіну він залищився один однісінький, це факт. І вже мікрон сам навязується, як там у лаптем - його ніхто не кликав, він сам прийшов.
показати весь коментар
04.12.2022 01:53 Відповісти
що дали телефонні дзвінки цього прорашистського французьского членососа за 9 місяців війни в Україні?Крім війни і вбивства українців,та нищення української енергосистеми- більше нічого
показати весь коментар
04.12.2022 01:56 Відповісти
Давай, Макарон! Цього разу ***** точно тебе послухає та виведе всі війська!
показати весь коментар
04.12.2022 01:57 Відповісти
Навпаки! Вони удвох уламують Бубочку.
показати весь коментар
04.12.2022 06:19 Відповісти
Одним из наказаний х*йла в аду, будет телефонный разговор с Макроном, длящийся вечность
показати весь коментар
04.12.2022 02:53 Відповісти
А краще - оральний контакт з мікрофоном члєніна. вічний
показати весь коментар
04.12.2022 08:25 Відповісти
макрон бы сейчас на вас обиделся
показати весь коментар
04.12.2022 15:35 Відповісти
Никаких переговоров с бункерным нацистом. Запомните - пока преступник на свободе, его жертва всегда в опасности, тем более если в отношении преступника ведутся следственные действия. Убийца, ради спасения собственной шкуры, всегда будет добиваться смерти жертвы которая чудом выжила.
показати весь коментар
04.12.2022 03:00 Відповісти
Я знаю фільм з його ім'ям
показати весь коментар
04.12.2022 03:02 Відповісти
Якби сказали на сході - "пейджерджан"***...
показати весь коментар
04.12.2022 03:11 Відповісти
Ну, хорошо, что не звонил путину, перед звонком Зеленскому.
показати весь коментар
04.12.2022 03:17 Відповісти
Макрон ніяк не заспокоїться "Миротворець" недороблений Їх кацапи з Африки видавлюють і негри, опираючись не "вагнерівців", "хєр кладуть" на французів, а він все "миротворить" по телефону!
показати весь коментар
04.12.2022 03:53 Відповісти
он там что-то грозно вякал недавно по этому вопросу. Типа рашка чужую корову там доит.
Президент франции....какой позор!
показати весь коментар
04.12.2022 15:37 Відповісти
От не розумію-чим більше "пацани-переговорщики" намагаються "дагаварицца", тим більше пуйло ложить на них хрен. Вони що, отримують від цього кайф?
показати весь коментар
04.12.2022 04:21 Відповісти
Схоже що так.
показати весь коментар
04.12.2022 08:30 Відповісти
Що макрон нового хоче почути?
пуйло вважає,що в нього афігенна армія і багато ракет....
показати весь коментар
04.12.2022 04:30 Відповісти
Щось таки відбувається.
показати весь коментар
04.12.2022 04:56 Відповісти
Це відбувається кожен день каденції Бубочки.
показати весь коментар
04.12.2022 06:17 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2022 04:56 Відповісти
цей "міністр оборони" поклав на підготовку до війни.
показати весь коментар
04.12.2022 04:58 Відповісти
Теж зрадник !
показати весь коментар
04.12.2022 07:11 Відповісти
В глаза заглянуть. А деду приятность. Рукопожат
показати весь коментар
04.12.2022 05:39 Відповісти
Давид Арахамия заявил, что Украина готова обеспечить России гарантии безопасности и перечислил пункты

Помимо выплат репараций и наказания всех военных преступников, Россия должна добровольно сдать ядерное оружие.

"После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", - уточнил Арахамия.
показати весь коментар
04.12.2022 05:54 Відповісти
Краще б не вилазив і нічого не говорив, тому що послухавши його відразу розумію, що вийде все навпаки.
показати весь коментар
04.12.2022 08:32 Відповісти
Блин, началась предвыборная кампания президентская в Украине?
показати весь коментар
04.12.2022 09:12 Відповісти
фсбэшная дЕрмаковская свора
показати весь коментар
04.12.2022 05:59 Відповісти
От жеж мразота!
показати весь коментар
04.12.2022 08:34 Відповісти
Зеля погодиться посередині .Тільки Херсон- Правоберіжжя!
показати весь коментар
04.12.2022 06:14 Відповісти
Ця французька дзвонілка все ніяк не вгомониться.
показати весь коментар
04.12.2022 06:35 Відповісти
Політічєская простітутка, політичний слизняк,... Макрон хоче "гарантій безпеки" для Росії!

Макрон заявив, що хоче "гарантій безпеки" для Росії, коли та повернеться до переговорів - агресор вимагає гарантій, насильник ставить умови.

І вертлявий, метушливий Макрон вже квапиться, пережива за насильника...

Макрон - адвокат Путіна, який розколює і дезорієнтує і без того неодностайний і непослідовний умовний Захід, який "гдє-то во глубине своего труслово-продажного естества" лебезить перед Кремлем.

Експорт корупції, процес Schröder&Merkel-ізації Європи, всього умовного Заходу дає отруєні плоди.

Як Н. Саркозі у свій час клопотався за РФ, допомагав Путіну "умиротворять" Грузію...

Макрон повторяє Саркозі вже на новій спіралі... безчестя

То вже ... така продажна, зрадницька традиція...

Форма життя політичної тварини/політічєского жівотного..

Політічєская простітутка -"Полити́ческая проститу́тка - беспринципный политический деятель, готовий поступиться честью, совестью, долгом, - перед народом и отечеством, - и высокими ценностями ради собственной выгоды.".

І скільких таких політічєскіх простітуток - ніби "безкорисних, за мир на Землі, за охорону навкілля - маріонетка Грета Тумберг, - за... Макрон хоче "гарантій безпеки" для Росії!
показати весь коментар
04.12.2022 06:58 Відповісти
Хочуть обміняти атомну станцію на якісь поступки з боку Осла.
Макрон, ти що, не зрозумів? Не Осел веде переговори, воно може підписувати що завгодно,
ми поржем по приколу.
Переговори ведуть ЗСУ.
Ось з ними й домовляйся.
показати весь коментар
04.12.2022 07:13 Відповісти
Макарон-телефонийманьяк.Йому зв'язковим на телефонній станції працювати, а він у презіденти подався.
показати весь коментар
04.12.2022 08:52 Відповісти
Макроша назвав 2 причини, коли перестане нам поставляти зброю. Вже готує публіку
"Ми ніколи не підемо на ослаблення здатності нашої армії захищати нашу власну територію та наших громадян. Ми також ніколи не поставимо таку зброю, яка б зробила нас стороною конфлікту внаслідок її використання для нападів на російську територію", - сказав Макрон в інтерв'ю телеканалу TF1.
А ще сміялись з Саркозла, а він таки бомбив Кадафі.
показати весь коментар
04.12.2022 09:17 Відповісти
Ну хоче Макрон показати, що він щось там вирішує. Від його дзвінків користі - 0. Суцільний піар. Хай там дзвонить, аби давали зброю. Дзвінки зараз нікого не хвилюють.
показати весь коментар
04.12.2022 10:33 Відповісти
Якийсь він дивний той Макрон…
показати весь коментар
04.12.2022 10:35 Відповісти
 
 