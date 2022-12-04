Макрон планує поговорити із Зеленським перед дзвінком Путіну
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що поговорить з українським лідером Володимиром Зеленським перед телефонною розмовою з главою Кремля Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Parisien.
За його словами, у неділю заплановано дзвінок з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
"Я чекав можливості детально обговорити все з президентом Джо Байденом перед розмовою з Путіним. Також я чекав на розмову і з гендиректором МАГАТЕ, з яким я знову поговорю цієї неділі. І, звичайно ж, як я завжди робив, спочатку я повинен поговорити з президентом Зеленським", - сказав Макрон.
Раніше президент Франції Макрон заявив, що планує зателефонувати главі Кремля Володимиру Путіну, щоб обговорити ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС. Перед цим французький лідер хоче зв'язатися із гендиректором МАГАТЕ.
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Пошёл прямо. За русским кораблем.
01.01.2022 1 января 2022 г.
Париж перенял председательство в Совете Европейского Союза у Словении.
А-ля фрау муттер, которая лизала путинские сапоги 16 лет.
Мудрый нарИд делал выбор со словами:
- а то что, а то путен нападет?))
Президент франции....какой позор!
пуйло вважає,що в нього афігенна армія і багато ракет....
Помимо выплат репараций и наказания всех военных преступников, Россия должна добровольно сдать ядерное оружие.
"После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", - уточнил Арахамия.
Макрон заявив, що хоче "гарантій безпеки" для Росії, коли та повернеться до переговорів - агресор вимагає гарантій, насильник ставить умови.
І вертлявий, метушливий Макрон вже квапиться, пережива за насильника...
Макрон - адвокат Путіна, який розколює і дезорієнтує і без того неодностайний і непослідовний умовний Захід, який "гдє-то во глубине своего труслово-продажного естества" лебезить перед Кремлем.
Експорт корупції, процес Schröder&Merkel-ізації Європи, всього умовного Заходу дає отруєні плоди.
Як Н. Саркозі у свій час клопотався за РФ, допомагав Путіну "умиротворять" Грузію...
Макрон повторяє Саркозі вже на новій спіралі... безчестя
То вже ... така продажна, зрадницька традиція...
Форма життя політичної тварини/політічєского жівотного..
Політічєская простітутка -"Полити́ческая проститу́тка - беспринципный политический деятель, готовий поступиться честью, совестью, долгом, - перед народом и отечеством, - и высокими ценностями ради собственной выгоды.".
І скільких таких політічєскіх простітуток - ніби "безкорисних, за мир на Землі, за охорону навкілля - маріонетка Грета Тумберг, - за... Макрон хоче "гарантій безпеки" для Росії!
Макрон, ти що, не зрозумів? Не Осел веде переговори, воно може підписувати що завгодно,
ми поржем по приколу.
Переговори ведуть ЗСУ.
Ось з ними й домовляйся.
"Ми ніколи не підемо на ослаблення здатності нашої армії захищати нашу власну територію та наших громадян. Ми також ніколи не поставимо таку зброю, яка б зробила нас стороною конфлікту внаслідок її використання для нападів на російську територію", - сказав Макрон в інтерв'ю телеканалу TF1.
А ще сміялись з Саркозла, а він таки бомбив Кадафі.