Макрон зателефонує Путіну для обговорення ситуації на Запорізькій АЕС

Президент Франції Емманюель Макрон планує зателефонувати главі Кремля Володимиру Путіну, щоб обговорити ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС. Перед цим французький лідер хоче зв’язатися з гендиректором МАГАТЕ.

Про це президент Франції Емманюеля Макрон розповів в інтерв'ю телеканалам TF1 і LCI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, серед питань, що викликають занепокоєння - це ядерна "проблема із Запорізькою АЕС, яка перебуває в центрі бойових дій".

"Після зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі я знову поговорю з президентом Путіним, зокрема щодо цивільної атомної енергетики", - анонсував Макрон.

За його словами, в цьому діалозі з Москвою "необхідно зосередитися на конкретних темах".

"Що стосується найближчих тижнів, то завдання полягає в тому, щоб допомогти Україні чинити опір, продовжувати допомагати у військовому плані, уникнути ескалації і підготувати діалог до того дня, коли всі повернуться за стіл переговорів", - продовжив Макрон.

За словами французького лідера, під час поїздки до США та переговорів з президентом Джо Байденом, сторони "глибоко та довго дискутували щодо ситуації в Україні".

"Париж і Вашингтон поділяють те саме бачення речей продовжувати допомагати Україні чинити опір перед обличчям бомбардувань їхніх цивільних інфраструктур і робити все, щоб чинити тиск на Росію, щоб вона повернулася до за стіл переговорів", - сказав Макрон.

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Водночас прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков вже відреагував на заяву Макрона. Він заявив про те, що точна дата телефонної розмови наразі невідома.