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Новини Війна
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Макрон зателефонує Путіну для обговорення ситуації на Запорізькій АЕС

заес,аес,запорізька

Президент Франції Емманюель Макрон планує зателефонувати главі Кремля Володимиру Путіну, щоб обговорити ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС. Перед цим французький лідер хоче зв’язатися з гендиректором МАГАТЕ.

Про це президент Франції Емманюеля Макрон розповів в інтерв'ю телеканалам TF1 і LCI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, серед питань, що викликають занепокоєння - це ядерна "проблема із Запорізькою АЕС, яка перебуває в центрі бойових дій".

"Після зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі я знову поговорю з президентом Путіним, зокрема щодо цивільної атомної енергетики", - анонсував Макрон.

За його словами, в цьому діалозі з Москвою "необхідно зосередитися на конкретних темах".

"Що стосується найближчих тижнів, то завдання полягає в тому, щоб допомогти Україні чинити опір, продовжувати допомагати у військовому плані, уникнути ескалації і підготувати діалог до того дня, коли всі повернуться за стіл переговорів", - продовжив Макрон.

За словами французького лідера, під час поїздки до США та переговорів з президентом Джо Байденом, сторони "глибоко та довго дискутували щодо ситуації в Україні".

"Париж і Вашингтон поділяють те саме бачення речей продовжувати допомагати Україні чинити опір перед обличчям бомбардувань їхніх цивільних інфраструктур і робити все, щоб чинити тиск на Росію, щоб вона повернулася до за стіл переговорів", - сказав Макрон.

Також читайте: У Кремлі готові вивести війська із Запорізької АЕС в обмін на гарантії безперебійного транзиту нафти та газу територією України, - "Медуза"

Водночас прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков вже відреагував на заяву Макрона. Він заявив про те, що точна дата телефонної розмови наразі невідома.

Автор: 

путін володимир (23761) Макрон Емманюель (1451) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+11
Макарон телефонний маньяк...це якесь у нього сексуальне збочення..
Телефон -фетиш
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03.12.2022 15:40
+9
після телефонних розмов макарона з куйлом французьский завод "рено" в рабсії почав виробництво китайських кросоверів під рашистським брендом.Інтерес макарона з франції
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03.12.2022 15:33
+9
ломка макарона без звонков *****...
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03.12.2022 15:47
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Якщо собаці нема що робити, - вона яйці лиже🤔🧐😁 Макрон, звісно, не умовний рябко, - але в його ситуації телефонує, а може просто дістати не може 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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03.12.2022 15:29 Відповісти
»Emmanuelle« это «классика» - старый (1974) французский порнографический фильм.

Девушка по вызову.

16 лет фрау Ребинтроп -Меркель обслуживала х$&ла, а теперь «Эмануиль». Осталась одна…
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03.12.2022 16:08 Відповісти
після телефонних розмов макарона з куйлом французьский завод "рено" в рабсії почав виробництво китайських кросоверів під рашистським брендом.Інтерес макарона з франції
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03.12.2022 15:33 Відповісти
Санкціі для галочки .
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03.12.2022 15:37 Відповісти
Что то такое я в детстве у Чуковского читал. То олень позвонит, то кто-то ещё. И такая дребедень целый день
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03.12.2022 15:34 Відповісти
То тюлень...
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03.12.2022 16:24 Відповісти
Макарон телефонний маньяк...це якесь у нього сексуальне збочення..
Телефон -фетиш
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03.12.2022 15:40 Відповісти
ломка макарона без звонков *****...
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03.12.2022 15:47 Відповісти
Чим би, Макрон не тішився,- тільки б "цезарів" більше дав...
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03.12.2022 15:53 Відповісти
Наоборот -- Цезарів -- і хаи тішиться .
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03.12.2022 16:00 Відповісти
микрон! наркоманштоле? не может жабоед, что бы не позвонить сатанисту-террористу БЕСупутину антихристу люциферовичу, сыну шлюхи немецкого солдатского борделя и выб@лядку сатаны
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03.12.2022 15:58 Відповісти
-микрон: алло! это секс по телефону!,
-не! вы не туда попали!
микрон: продолжайте!
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03.12.2022 16:00 Відповісти
Це вже в нього манія якась. Нехай би вже до психолога звернувся би, може допоможе.
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03.12.2022 16:04 Відповісти
***** навмисно створює проблеми,щоб отакі поци як Макрон йому дзвонили з понтом вони щось вирішують...
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03.12.2022 16:09 Відповісти
Как же он уже ******!!!! Дайте ему одну огромную жабу пожевать что-бы не было времени на разговоры.
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03.12.2022 16:14 Відповісти
Це вже навіть не смішно. Похоже Макрону подобається, коли йому на голову постійно виливають відро помиїв чи наівть гівна.
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03.12.2022 16:53 Відповісти
ГАвАрілкА
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03.12.2022 19:21 Відповісти
"Чинити тиск на расею, щоб вона повернулась за стіл переговорів"??? Макарон ти ******** на усю макитру! Та вони сплять та тільки той стіл і бачать.
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03.12.2022 19:31 Відповісти
Може,йому таку роль дали,доброго поліцейського? Але після кожного дзвінка макрона пуйлу нас починали обстрілювати ракетами....Зрозуміло,що ситуація складна,що ми маємо справу з неадекватними вбивцями,що весь світ не може знайти вихід з даної ситуації...хоча,вихід би був при наявності у нас відповідних ракет.
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03.12.2022 20:15 Відповісти
 
 