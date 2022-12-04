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Новини
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На півночі Польщі згорів будинок, в якому проживали українці

поджог,огонь

На півночі Польщі згорів будинок, в якому проживали кількадесят українців, ніхто не постраждав.

Надзвичайна подія сталася у п’ятницю в населеному пункті Вжесьцє поблизу міста Слупськ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.pl.

Як зазначається, згорів господарський будинок, який був перероблений для проживання громадян України. У ньому проживали 33 особи, з яких 31 було евакуйовано після виникнення пожежі. Ще двох людей в момент пожежі не було в будинку.

В гасінні пожежі брали участь 15 рятувальних бригад.

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Як повідомили рятувальники, конструкцію будинку повністю знищено, в ньому неможливо зараз проживати.

Слідство у справі пожежі веде поліція міста Слупська.

Влада міста Слупськ забезпечила громадян України теплим одягом і продуктами першої необхідності. Власник будівлі, де проживали українці, надав їм тимчасове житло.

Консульство України у Гданську надає допомогу і підтримку постраждалим громадянам України.

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Автор: 

біженці (1858) пожежа (4311) Польща (8479)


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Цапня підпалила.
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04.12.2022 02:10 Відповісти
Не треба шукати зраду де її немає. Схоже у тих "елітних" опенспейс апартаментах на 30 персон хтось не дотримувався правил користування елетро приборами, чи просто курив де попало.
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04.12.2022 07:24 Відповісти
Це мотель на 15 номерів з окремими входами майже 60м по фасаду, палав рівномірно і одночасно з усіх боків.
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04.12.2022 07:48 Відповісти
"господарський будинок" - це у гастербайтерів називається - мотель. ахахаха)))
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04.12.2022 09:48 Відповісти
в мене зупинялись біженці, люди гарні але палили прямо у кімнаті
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04.12.2022 08:22 Відповісти
Могло бути коротке замикання.
Людей проживало багато,потрібен обов'язково адміністратор будинку,який за всим слідкує.
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04.12.2022 04:22 Відповісти
К бабке не ходить.

Ослиные уши фсб отчетливо торчат из этой истории.
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04.12.2022 04:45 Відповісти
"...згорів господарський будинок, який був перероблений для проживання громадян України. У ньому проживали 33 особи"

Судячи з тексту, це був не будинок, а звичайний заробітчанський барак.
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04.12.2022 07:17 Відповісти
 
 