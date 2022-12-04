На півночі Польщі згорів будинок, в якому проживали українці
На півночі Польщі згорів будинок, в якому проживали кількадесят українців, ніхто не постраждав.
Надзвичайна подія сталася у п’ятницю в населеному пункті Вжесьцє поблизу міста Слупськ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.pl.
Як зазначається, згорів господарський будинок, який був перероблений для проживання громадян України. У ньому проживали 33 особи, з яких 31 було евакуйовано після виникнення пожежі. Ще двох людей в момент пожежі не було в будинку.
В гасінні пожежі брали участь 15 рятувальних бригад.
Як повідомили рятувальники, конструкцію будинку повністю знищено, в ньому неможливо зараз проживати.
Слідство у справі пожежі веде поліція міста Слупська.
Влада міста Слупськ забезпечила громадян України теплим одягом і продуктами першої необхідності. Власник будівлі, де проживали українці, надав їм тимчасове житло.
Консульство України у Гданську надає допомогу і підтримку постраждалим громадянам України.
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Людей проживало багато,потрібен обов'язково адміністратор будинку,який за всим слідкує.
Ослиные уши фсб отчетливо торчат из этой истории.
Судячи з тексту, це був не будинок, а звичайний заробітчанський барак.