На півночі Польщі згорів будинок, в якому проживали українці

На півночі Польщі згорів будинок, в якому проживали кількадесят українців, ніхто не постраждав.

Надзвичайна подія сталася у п’ятницю в населеному пункті Вжесьцє поблизу міста Слупськ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.pl.

Як зазначається, згорів господарський будинок, який був перероблений для проживання громадян України. У ньому проживали 33 особи, з яких 31 було евакуйовано після виникнення пожежі. Ще двох людей в момент пожежі не було в будинку.

В гасінні пожежі брали участь 15 рятувальних бригад.

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Як повідомили рятувальники, конструкцію будинку повністю знищено, в ньому неможливо зараз проживати.

Слідство у справі пожежі веде поліція міста Слупська.

Влада міста Слупськ забезпечила громадян України теплим одягом і продуктами першої необхідності. Власник будівлі, де проживали українці, надав їм тимчасове житло.

Консульство України у Гданську надає допомогу і підтримку постраждалим громадянам України.

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