У Польщі в центрі для біженців масово отруїлися українці

Понад 20 осіб, у тому числі дітей, із центру для біженців з України в Глухолазах (Опольське воєводство) госпіталізували з симптомами отруєння.

"Дітей привезли до нас у лікарню. Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо у інфекційному. Їхній стан можна оцінити як добрий. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння", - розповів директор лікарні в Нисі Норберт Крайчі.

Симптоми отруєння у мешканців центру були виявленні у п'ятницю ввечері, 25 листопада.

Загалом з отруєннями зафіксовано 23 людини - 8 дорослих і 15 дітей.

У санітарній інспекції повідомили, що при обстеженні кухні та харчоблоку порушень не виявили.

Крім того, як заявив опольський воєвода Славомір Клосовський, за попередньою інформацією, отруєння може мати вірусний характер, адже в одного хворого виявили симптоми норовірусу.

