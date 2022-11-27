У Польщі в центрі для біженців масово отруїлися українці
Понад 20 осіб, у тому числі дітей, із центру для біженців з України в Глухолазах (Опольське воєводство) госпіталізували з симптомами отруєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє in Poland.
"Дітей привезли до нас у лікарню. Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо у інфекційному. Їхній стан можна оцінити як добрий. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння", - розповів директор лікарні в Нисі Норберт Крайчі.
Симптоми отруєння у мешканців центру були виявленні у п'ятницю ввечері, 25 листопада.
Загалом з отруєннями зафіксовано 23 людини - 8 дорослих і 15 дітей.
У санітарній інспекції повідомили, що при обстеженні кухні та харчоблоку порушень не виявили.
Крім того, як заявив опольський воєвода Славомір Клосовський, за попередньою інформацією, отруєння може мати вірусний характер, адже в одного хворого виявили симптоми норовірусу.
харчове отруєння можливе і не навмисне (інфекція або порушення санітарних норм, наприклад зберігання)... в кінці статті про захворілого (з тих людей) на норовірус
Норовірус - це кишкова інфекція, викликана вірусом Норфолк (Норуолк, Norwalk virus), який відноситься до РНК-мікроорганізмів. Вірус назвали на честь міста, де його вперше виділили. Норовірусна інфекція відрізняється високою контагіозністю. Вона здатна викликати масштабні епідемії. До неї сприйнятливі всі люди, незалежно від статі та віку. Вивчено 7 генетичних груп норовірусу, але тільки 3 з них небезпечні для людини. Патоген стійкий до багатьох дезінфекторів, за винятком засобів, що містять хлор.
Но, не скрючено, что какой-то кацапы- любитель русского мира, могли приложить руку..