У Польщі в центрі для біженців масово отруїлися українці

біженці

Понад 20 осіб, у тому числі дітей, із центру для біженців з України в Глухолазах (Опольське воєводство) госпіталізували з симптомами отруєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє in Poland.

"Дітей привезли до нас у лікарню. Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо у інфекційному. Їхній стан можна оцінити як добрий. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння", - розповів директор лікарні в Нисі Норберт Крайчі.

Симптоми отруєння у мешканців центру були виявленні у п'ятницю ввечері, 25 листопада.

Загалом з отруєннями зафіксовано 23 людини - 8 дорослих і 15 дітей.

У санітарній інспекції повідомили, що при обстеженні кухні та харчоблоку порушень не виявили.

Крім того, як заявив опольський воєвода Славомір Клосовський, за попередньою інформацією, отруєння може мати вірусний характер, адже в одного хворого виявили симптоми норовірусу.

біженці (1979) Польща (9013)
+8
Їхній стан можна оцінити як добрий. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння", - Джерело:
27.11.2022 19:45 Відповісти
+8
отруїлися.... а не отруїли (зрозуміла різниція?) то ж не треба поки що якіст фатальні слова вкидати
харчове отруєння можливе і не навмисне (інфекція або порушення санітарних норм, наприклад зберігання)... в кінці статті про захворілого (з тих людей) на норовірус

Норовірус - це кишкова інфекція, викликана вірусом Норфолк (Норуолк, Norwalk virus), який відноситься до РНК-мікроорганізмів. Вірус назвали на честь міста, де його вперше виділили. Норовірусна інфекція відрізняється високою контагіозністю. Вона здатна викликати масштабні епідемії. До неї сприйнятливі всі люди, незалежно від статі та віку. Вивчено 7 генетичних груп норовірусу, але тільки 3 з них небезпечні для людини. Патоген стійкий до багатьох дезінфекторів, за винятком засобів, що містять хлор.
27.11.2022 19:52 Відповісти
+4
срачка напала - ото новина на весь світ. нащо ви це робите?
показати весь коментар
27.11.2022 20:11 Відповісти
????????
27.11.2022 19:40 Відповісти
Їхній стан можна оцінити як добрий. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння", - Джерело:
27.11.2022 19:45 Відповісти
это тролль - похож на Крещатика...
27.11.2022 20:34 Відповісти
Москальня рулить?
27.11.2022 20:21 Відповісти
касапской подлости нет предела...
27.11.2022 20:26 Відповісти
руzzня стійка до таких вірусів
27.11.2022 19:52 Відповісти
Кацапи долучилися ?!
27.11.2022 19:53 Відповісти
Шукайте російських диверсантів.
27.11.2022 20:07 Відповісти
срачка напала - ото новина на весь світ. нащо ви це робите?
27.11.2022 20:11 Відповісти
Ой співчуваю.. то може бути той вірус кишковий, його в Європі повно. Ми з малим схопили в аеропорту, нас полоскало дня три та ще й з температурою, чуть коні не двинула. Воно ще й дуже заразне
27.11.2022 22:11 Відповісти
Польша очень открыта для беженцев и всегда делала все что могла. Тысячи украинцев благодарны полякам за прием.

Но, не скрючено, что какой-то кацапы- любитель русского мира, могли приложить руку..
27.11.2022 22:39 Відповісти
Да в любом центре для беженцев и в любом месте массового нахождения людей могут иметь место пищевые отравления. Люди же не в тюрьме живут. Выходят, что-то где-то покупают, где то в кафе заходят, у кого-то могут быть какие то домашние продукты, консервы, кто-то отмечает день рождения, какой-то стол накрывают, продукты на стол покупают. Вирусы тоже никто не отменял. Главное что люди в порядке. Пропоносят и все пройдет.
28.11.2022 09:39 Відповісти
 
 